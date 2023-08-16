Звезда «Содержанок» Софья Эрнст: строила модельную карьеру, но стала кинозвездой

Актрисой Софья Эрнст стала случайно, но успела доказать свою артистичность и талант. Проекты с ее участием - громкие и рейтинговые. Как сложилась карьера звезды и ее личная жизнь - читайте в нашем материале.
Детство
Софья Эрнст родилась в Ленинграде 12 апреля 1988 года под фамилией Заика. Отец Павел Заика – банкир, мать – психолог, в прошлом работавшая в НИИ оптико-электронного приборостроения в городе Сосновый Бор Ленинградской области.
Маленькая Софья Эрнст (Заика) с мамой. Фото: соцсети
С детства Софья занималась фехтованием, посещала вокальную школу, параллельно училась в частной общеобразовательной школе. Когда пришло время определяться с профессией, по настоянию родителей выбрала экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
Маленькая Софья Эрнст с дедушкой. Фото: соцсети
Модельная карьера
Правда, по профессии дипломированная экономист Заика не спешила работать. Ее затянула фэшн-сфера, и она отправилась в Москву, где стала работать в Доме моды Ульяны Сергеенко, - внешние данные и рост Софьи 172 см, вес 53 кг позволили ей занять должность модели.
Здесь она проработала моделью почти год, затем уволилась и стала стилистом-байером. А в 2014 году и вовсе сменила сферу - поступила в Школу-студию МХАТ и стала ученицей Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого.
Кинокарьера
Сниматься в кино Софья стала еще студенткой. Она исполнила яркую роль Мари в сериале «Таинственная страсть» на Первом канале в 2016 году. Параллельно сыграла в мелодраме «Петербург. Только по любви», где ей довелось сниматься с Ренатой Литвиновой, Михаилом Боярским, Анной Михалковой.
Софья Эрнст (справа) в фильме "Петербург. Только по любви". Кадр из фильма
Снова с Литвиновой на одной съемочной площадке начинающая актриса появилась в короткометражке «Сны Иосифа», где Рената выступила режиссером и снялась сама.
«Содержанки»
Звездной для Софьи Эрнст стала роль Дарьи Смирновой в сериале «Содержанки» в 2019 году для видеосервиса START. Режиссером первого сезона выступил Константин Богомолов, а проект снискал как восторженные, так и отрицательные отзывы. Тем не менее, права на показ многосерийной драмы уже в декабре 2019 года приобрел Amazon Prime.
Софья Эрнст (справа) в сериале "Содержанки". Кадр из сериала
Софья Эрнст сыграла провинциалку-искусствоведа, готовую на любые поступки ради процветания своего детища в Москве. После первого сезона актрисе досталось от хейтеров за ее игру, она многим не понравилась. Сама Софья ответила на это, что, мол, свое дело она любит и продолжит им заниматься вопреки критике.
Софья Эрнст в сериале "Содержанки". Кадр из сериала
Второй сезон «Содержанок» вышел в 2020 году, его уже снимал другой режиссер – Дарья Жук. В нем приключения Даши Смирновой приобрели новый поворот. И снова сериал показал высокие рейтинги, поэтому появление третьего и четвертого сезонов было лишь вопросом времени.
Помимо «Содержанок», в 2020 году Эрнст снялась в большом проекте Первого канала «Угрюм-река». В спортивной драме «На острие» актрисе пригодился навык фехтования – она исполнила роль чемпионки Нины Погодиной.
Софья Эрнст в фильме "На острие". Кадр из фильма
С участием Эрнст в 2021 году на экраны вышел фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер», в 2022-м – «Союз спасения. Время гнева» и «Сердце Пармы». Параллельно актриса активно строила театральную карьеру.
Театральная карьера
Софья Эрнст на сцене дебютировала в 2017 году. Литвинова пригласила ее как свою любимую актрису в спектакль «Северный ветер».
После окончания вуза в 2018 году Эрнст стала сотрудницей стажерской группы МХТ им.А.Чехова. Спектакли с ее участием «Три сестры», «Мужья и жены», «XX век. Бал» в театре идут с большим успехом.
Софья Эрнст (в центре) в спектакле "Северный ветер". Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Сегодня Софья замужем за Константином Эрнстом. Пара воспитывает троих детей – дочерей Эрику (2016), Киру (2017) и сына Льва (2020).
Софья Эрнст с тремя детьми. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Сегодня карьера Софьи Эрнст бьет ключом – новые кинопроекты и спектакли в театре с ее участием поклонники ждут с нетерпением. В 2023 году, например, она появилась в сериале «Доктор Преображенский 2» и проекте «Любовь Советского союза» на Первом канале.