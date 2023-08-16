Звезда «Содержанок» Софья Эрнст: строила модельную карьеру, но стала кинозвездой

Актрисой Софья Эрнст стала случайно, но успела доказать свою артистичность и талант. Проекты с ее участием - громкие и рейтинговые. Как сложилась карьера звезды и ее личная жизнь - читайте в нашем материале.

Детство

Софья Эрнст родилась в Ленинграде 12 апреля 1988 года под фамилией Заика. Отец Павел Заика – банкир, мать – психолог, в прошлом работавшая в НИИ оптико-электронного приборостроения в городе Сосновый Бор Ленинградской области.