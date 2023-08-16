Дженнифер Гарнер — героиня боевиков и романтических комедий: биография успешной голливудской актрисы

Кто такая Дженнифер Гарнер?
Дженнифер Гарнер родилась 17 апреля 1972 года в Хьюстоне, выступала на театральной сцене, а потом переехала в Лос-Анджелес для работы на телевидении, получив эпизодические роли в сериалах «Спин-Сити» и «Закон и порядок». В 2000 году стала известной после роли в сериале «Фелисити» и была снята в телевизионной драме «Шпионка», которая принесла ей премию «Золотой глобус».
После своего успеха на телевидении она получила роли в таких фильмах, как «Поймай меня, если сможешь», «Электра», «Королевство», «Джуно» и «Далласский клуб покупателей». Она также была известна своим браком с коллегой-голливудским актером Беном Аффлеком, вплоть до их развода в 2018 году.
Дженнифер Гарнер на 88-й церемонии вручения наград премии Оскар 28.02.2016 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Актриса Дженнифер Энн Гарнер родилась 17 апреля 1972 года в Хьюстоне, штат Техас. Дочь инженера-химика и профессора английского языка на пенсии, Гарнер выросла в Чарльстоне, Западная Вирджиния, со своими двумя сестрами.
Она училась в Университете Денисона в Огайо, который окончила по специальности «театральное искусство» в 1996 году. После выступления на сцене в Нью-Йорке она переехала в Лос-Анджелес, чтобы работать на телевидении, получив эпизодические роли в нескольких шоу, включая «Спин-Сити» и «Закон и порядок».
«Шпионка»
В 2000 году Гарнер получила известность за свою повторяющуюся роль в популярном шоу «Фелисити», и продюсер шоу впоследствии пригласил ее на главную роль в драме ABC «Шпионка».
Именно роль агента ЦРУ Сидни Бристоу в главной роли в одночасье принесла актрисе успех, снискав ей преданных зрителей и похвалу критиков. Гарнер получила премию «Золотой глобус» за свое выступление в шоу, а также получила несколько номинаций на премию «Эмми».
Дженнифер Гарнер. Фото: кадр из сериала «Шпионка» (2001–2006)
«Из 13 в 30», «Сорвиголова», «Электра»
Затем Гарнер снялась в таких художественных фильмах, как «Поймай меня, если сможешь» Стивена Спилберга с Леонардо Ди Каприо в главной роли; «Сорвиголова» с Беном Аффлеком в главной роли; и «Из 13 в 30» с Марком Руффало. В январе 2005 года она снялась в дополнительном фильме «Сорвиголова» «Электра».
Дженнифер Гарнер. Фото: кадр из к/ф «Электра» (2005)
«Королевство», «Юнона»
В 2007 году Гарнер появилась в боевике «Королевство», в котором рассказывалось о конфликтах США с нефтяной промышленностью Саудовской Аравии. В том же году она присоединилась к Эллен Пейдж, Майклу Сере и Джейсону Бейтману в инди-комедии «Джуно», получившей признание критиков.
«Призраки бывших подружек», «Далласский клуб покупателей»
Гарнер снялась в романтической комедии 2009 года «Призраки бывших подружек» с Мэтью Макконахи и перезагрузке «Артур. Идеальный миллионер» 2011 года с Расселом Брэндом. Она также сыграла доктора Еву Сакс в биографическом фильме 2013 года «Далласский клуб покупателей», номинированном на премию «Оскар», с Макконахи и Джаредом Лето.
В 2014 году среди кинопроектов Гарнер были «День драфта», «Мужчины, женщины и дети» и экранизация популярной детской книги «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день».
Дженнифер Гарнер и Мэттью Макконахи. Фото: кадр из к/ф «Призраки бывших подружек» (2009)
«Второй шанс», «Девять жизней», «Долина грешников»
После того, как Гарнер присоединилась к Аль Пачино и Аннет Бенинг в 2015 году в фильме «Второй шанс», она снялась во вдохновляющей драме «Чудеса с небес» и появилась с Кевином Спейси в комедии «Девять жизней» в 2016 году. В следующем году она сыграла заметную роль в семейной драме «Долина грешников».
Дженнифер Гарнер. Фото: кадр из к/ф «Девять жизней» (2016)
«С любовью, Саймон», «Багровая мята»
После главной роли в романтической комедии 2018 года «С любовью, Саймон» Гарнер вернулась к своим остросюжетным корням в качестве главной роли в остросюжетном фильме о мстителях «Багровая мята» и стала хедлайнером комедийного сериала HBO «Кемпинг».
Затем она озвучила анимационный фильм «Волшебный парк Джун» (2019) вместе с Мэтью Бродериком, Джоном Оливером и Милой Кунис.
Дженнифер Гарнер на премьере к/ф «Багровая мята» в Голливуде 2018 г. Фото: Global Look Press
Бен Аффлек, дети и семейная жизнь
Гарнер была замужем за актером Скоттом Фоули с 2000 по 2004 год. В 2005 году она вышла замуж за коллегу по фильму «Сорвиголова» Бена Аффлека, от которого у нее трое детей: дочери Вайолет и Серафина и сын Сэмюэл. После 10 лет брака Гарнер и Аффлек объявили о разводе в июне 2015 года.
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек. Фото: Global Look Press