Дженнифер Гарнер — героиня боевиков и романтических комедий: биография успешной голливудской актрисы

Кто такая Дженнифер Гарнер?

Дженнифер Гарнер родилась 17 апреля 1972 года в Хьюстоне, выступала на театральной сцене, а потом переехала в Лос-Анджелес для работы на телевидении, получив эпизодические роли в сериалах «Спин-Сити» и «Закон и порядок». В 2000 году стала известной после роли в сериале «Фелисити» и была снята в телевизионной драме «Шпионка», которая принесла ей премию «Золотой глобус».

После своего успеха на телевидении она получила роли в таких фильмах, как «Поймай меня, если сможешь», «Электра», «Королевство», «Джуно» и «Далласский клуб покупателей». Она также была известна своим браком с коллегой-голливудским актером Беном Аффлеком, вплоть до их развода в 2018 году.