Не взяли в Comedy Club, но звездой ТНТ все-таки стал: Антон Шастун и его карьера в юморе

На протяжении шести лет Антон Шастун смешил зрителей шоу «Импровизация» вместе с другими комиками и звездами. Он сделал блестящую карьеру в юморе, несмотря на то что в Comedy Club его не взяли, а на Comedy Баттл провалился. Каким оказался карьерный путь воронежца, а также с кем он строил любовь — читайте далее.
Детство
Антон Шастун родился в Воронеже 19 апреля 1991 года во втором браке отца Андрея Шастуна, который уже воспитывал дочь Викторию, с Майей Олеговной. Когда мальчику было 14 лет, родители развелись, и он остался жить с мамой и бабушкой.
Антон Шастун в детстве. Фото: соцсети
С детства он обожал юмор Джима Керри, обладал веселым нравом, который смог по-настоящему раскрыть благодаря КВН. Сначала он шутил в школьной сборной, затем в университете, когда стал студентом факультета экономики и менеджмента в Государственном аграрном университете имени Петра Первого.
КВН
В вузе Шастун стал участником команды «БВ» и со временем стал ее капитаном. На протяжении двух лет они выступали в студенческой лиге, а затем вышли в Лигу центра России «Старт». Первый сезон стал успешным, «БВ» вышли в финал. А в следующем сезоне стали чемпионами Лиги. Окрыленный успехом, Антон решил связать свое будущее не с экономикой, а с юмором.
Антон Шастун в юности. Фото: соцсети
Comedy Club и Comedy Баттл
По окончании вуза, в 2013 году Шастун отправился покорять главную комедийную сцену страны — шоу Comedy Club. Выступление состоялось, но в эфир не попало. Воронежец не расстроился и решил попробовать зайти с другого входа.
Антон Шастун на шоу Comedy Баттл. Фото: соцсети
Через месяц Шастун появился в шоу Comedy Баттл. Это был самый первый сезон, и Антон выступал перед Гариком Мартиросяном, Сергеем Светлаковым и Семеном Слепаковым*. Первое появление юмориста вызвало одобрение, его пропустили в следующий тур, но с оговорками, однако дальше второго появления на этой сцене Шастун пройти не смог.
«Очень переживал! В итоге выступил очень средне. Казалось, что все вокруг смешнее, круче и т.д. Вообще, я всегда нервничаю перед выходом на сцену. И я ненавижу соревнование, потому что я нервничаю в два раза больше!!! Таких потных ладошек, как были у меня на баттле, вы не видели никогда», — рассказывал подписчикам комик.
Провалы заставили Шастуна вернуться домой. В Воронеже он не оставил юмор и выступал на местных площадках в жанре stand-up, а также участвовал в различных мероприятиях.
Еще до отъезда в Москву он вместе с друзьями придумал и воплотил в жизнь проект «Спорный вопрос», основанный на импровизации — комики на сцене прямо на ходу придумывали шутки, а зрители им помогали. С этим шоу Антон с коллегами выступал в местном Доме актера на протяжении нескольких лет.
«Импровизация»
И именно этот проект Шастуна и Ко вдохновил ТНТ на создание шоу «Импровизация» в 2016 году, где Антон стал одним из главных героев, к тому же самым высоким: его рост — 197 см, а вес — 80 кг. Воронежец вместе с другими комиками, Антоном Позовым, Сергеем Матвиенко, Арсением Поповым, выполнял задания зрителей и ведущего Павла Воли. Затем формат немного изменили и стали приглашать в качестве гостей звезд.
Антон Шастун (справа) с Антоном Позовым, Сергеем Матвиенко, Арсением Поповым и Павлом Волей на шоу «Импровизация». Фото: соцсети
Шоу очень быстро обрело своих поклонников. Смешные и увлекательные задания, иногда экстремальные («Мышеловка» и «Шокер») стали постоянными рубриками, на экраны проект выходил по воскресеньям, а затем вышел в офлайн — благодаря бешеной популярности. Квартет комиков стал узнаваемым, Шастун обрел популярность и славу.
Антон Шастун (справа) на шоу «Импровизация». Фото: соцсети
Другие проекты и YouTube
Когда шоу «Импровизация» в 2022 году закрыли, Шастун уже был звездой юмора и имел другие проекты. На ТНТ4 с 2018 года шла передача «Селфи» с участием Антона.
Шастун стал желанным гостем на различных шоу, а также снялся в клипах. В 2019 году комик впервые появился в музыкальном видео группы IOWA «В танце», а в 2021-м не отказал Нюше и снялся в ее клипе «Грязные танцы».
Антон Шастун (слева) в клипе IOWA «В танце». Кадр из клипа
С 2018 года Шастун развивает свой YouTube-канал. Он начал с проекта «Контакты», в котором приглашенные звезды рассказывают, чьи номера телефонов у них есть в мобильнике и чем они им могут помочь.
Антон Шастун и Екатерина Варнава на YouTube-шоу «Контакты». Кадр из шоу
В 2020 году четверка звезд «Импровизации» запустила новый проект на YouTube — «Громкий вопрос». Суть игры в том, что юмористы, в том числе и Шастун, задают вопросы сидящему в наушниках звездному гостю. При этом надо не только понять, что именно они спрашивают, но и правильно ответить на вопрос.
Антон Шастун (второй слева) в YouTube-шоу «Громкий вопрос». Кадр из шоу
В том же году Шастун поучаствовал в шоу «Читка» на YouTube, в котором вместе с другими комиками читал сценарий несуществующего фильма и тут же его смешно отыгрывал.
Личная жизнь
За личной жизнью звезды юмора публика следит очень пристально. Но Шастун ее не афиширует. Однажды он разоткровенничался, что у него есть девушка Ирина Кузнецова, с которой он познакомился в соцсетях.
Антон Шастун и Ирина Кузнецова (слева) с друзьями. Фото: соцсети
Он просто написал ей сам, потому что понравилась, к тому же она его землячка. Они стали общаться, сходили на свидание, а после второй встречи решили уже жить вместе. Но весной 2023 года Шастун признался в шоу Иды Галич «Есть вопросики», что они с Ириной расстались. Занято ли его сердце сегодня, он не признался.
Карьера сегодня
Шастун продолжает работать на ТНТ, в 2023 году он стал участником нового шоу «Это миниатюры», в котором команды юмористов борются за денежный приз, показывая смешные скетчи.
Также комик ведет свой YouTube-канал, на который подписано 2,5 млн пользователей.