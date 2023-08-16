Не взяли в Comedy Club, но звездой ТНТ все-таки стал: Антон Шастун и его карьера в юморе

Через месяц Шастун появился в шоу Comedy Баттл. Это был самый первый сезон, и Антон выступал перед Гариком Мартиросяном, Сергеем Светлаковым и Семеном Слепаковым*. Первое появление юмориста вызвало одобрение, его пропустили в следующий тур, но с оговорками, однако дальше второго появления на этой сцене Шастун пройти не смог.

«Очень переживал! В итоге выступил очень средне. Казалось, что все вокруг смешнее, круче и т.д. Вообще, я всегда нервничаю перед выходом на сцену. И я ненавижу соревнование, потому что я нервничаю в два раза больше!!! Таких потных ладошек, как были у меня на баттле, вы не видели никогда», — рассказывал подписчикам комик.

Провалы заставили Шастуна вернуться домой. В Воронеже он не оставил юмор и выступал на местных площадках в жанре stand-up, а также участвовал в различных мероприятиях.

Еще до отъезда в Москву он вместе с друзьями придумал и воплотил в жизнь проект «Спорный вопрос», основанный на импровизации — комики на сцене прямо на ходу придумывали шутки, а зрители им помогали. С этим шоу Антон с коллегами выступал в местном Доме актера на протяжении нескольких лет.

«Импровизация»

И именно этот проект Шастуна и Ко вдохновил ТНТ на создание шоу «Импровизация» в 2016 году, где Антон стал одним из главных героев, к тому же самым высоким: его рост — 197 см, а вес — 80 кг. Воронежец вместе с другими комиками, Антоном Позовым, Сергеем Матвиенко, Арсением Поповым, выполнял задания зрителей и ведущего Павла Воли. Затем формат немного изменили и стали приглашать в качестве гостей звезд.