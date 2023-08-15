Два мужа и одна неземная любовь Алисы Мон: секреты личной жизни исполнительницы песни «Алмаз»

Роскошная женщина из клипа «Алмаз» долго не признавалась о том, что была только красивой игрушкой в руках влиятельных мужчин. Алиса Мон вынуждена была сбежать от мужа-абьюзера с маленьким ребенком на руках – чтобы сохранить здоровье и жизнь.
Настоящее имя
Алиса Мон в детстве. Фото: соцсети
Будущая певица родилась 15 августа 1964 года в маленьком городке Слюдянка, что в Иркутской области. И звали новорожденную вовсе не Алиса Мон – а Света Безух. Красивый необычный псевдоним девушка выбрала для себя позднее, когда стала певицей. По ее мнению, Алиса Мон – словосочетание, которое напоминает о Моне Лизе.
Алиса Мон в юности. Фото: соцсети
Детство Светы ничем не отличалось от детства миллионов девочек того времени. Она была пионеркой, затем комсомолкой, занималась организацией культурно-массовых мероприятий. Обнаружив в себе склонность к пению, Светлана стала выступать на школьных вечерах – в составе созданной ею музыкальной группы. Хватало у нее времени и на вполне приличную учебу, а также на спорт – подростком она увлекалась баскетболом.
Домогательства дирижера
Окончив школу, девушка хотела развивать музыкальную карьеру дальше. Но родители настояли на получении более «серьезной» специальности, и Светлана им подчинилась, став студенткой Иркутского политехнического института. Впрочем, из этой затеи ничего не вышло. Душа ее не лежала к точным наукам, необходимым инженеру.
Вместо лекций девушка забиралась в зал, где стояло пианино, и играла все подряд – на слух. Оценив ее способности, Светлану позвали в студенческий коллектив «Тидис». Ребята играли на танцах, постоянно репетировали, и преподаватели скоро совсем забыли, как выглядит студентка Светлана Безух.
Она и сама понимала, что учеба «завалена», и даже не стала пытаться сдавать сессию – просто забрала документы. Устроилась на работу лаборанткой и поступила в музыкальное училище. Тогда же ее приняли в джазовый оркестр, работавший при училище. Только вот вскоре ее радость погасла: выяснилось, что дирижер оркестра имел на нее свои «виды». Когда дошло до открытого домогательства, Светлана выгнала назойливого мужчину из квартиры, в которой жила. А ее – в отместку – выгнали по его настоянию из училища.
«Подорожник» и другие хиты
Алиса Мон с песней "Подорожник". Фото: кадр из выступления артистки
Впрочем, это не слишком огорчило девушку. К тому времени она уже зарабатывала неплохие деньги, выступая в ресторане. А в 1987 году ее приняли в группу «Лабиринт» под руководством Сергея Муравьева. Его песня «Подорожник», которую исполнила Светлана, принесла ей всенародную популярность. Ее включили в программу «Песни года», и результат принес певице приз зрительских симпатий. Известность стала еще шире после выхода диска «Возьми мое сердце».
Карьера певицы развивалась стремительно – она гастролировала с «Лабиринтом» по стране, в начале 90-х приняла участие в музыкальном фестивале в Финляндии… К тому времени она уже взяла себе псевдоним Алиса Мон. Во второй сольный диск артистки - «Длинная дорога» - вошли такие хиты, как «Птичка в клетке», «Здравствуй и прощай», «Длинная дорога».
Триумфальное возвращение с клипом «Алмаз»
Алиса Мон в клипе "Алмаз". Фото: кадр из клипа
В 1992 году Алиса Мон стала участницей международного музыкального фестиваля «Ступень к Парнасу». Но вскоре после этого она исчезла с радаров. После разлада с руководителем группы Муравьевым певица решила вернуться в родной город, а затем переехала в Ангарск и стала работать худруком в Доме культуры. Именно тогда она сочинила песню «Алмаз», которую представила публике спустя несколько лет перерыва – в 1997-м.
Песня и клип на нее, снятый в роскошных локациях Майами, мгновенно стала хитом. Карьера певицы вышла на новый уровень. Были изданы еще три диска с песнями в ее исполнении - «День вдвоем», «Погрусти со мной» и «Потанцуй со мной», на некоторые композиции были сняты клипы. А в 2017-м она порадовала поклонников новым хитом – «Розовые очки», написанным композитором Николаем Архиповым и поэтессой Любовью Воропаевой.
«Модный приговор» и другие телешоу
Фанаты певицы могли видеть ее в одном из выпусков программы «Модный приговор» в 2016 году – под руководством историка моды Александра Васильева Алисе Мон поменяли имидж. Заодно все присутствующие и телезрители убедились в том, что она отлично выглядит для своих лет – при росте 169 см она весит 61 кг.
Алиса Мон после пластики. Фото: соцсети
Спустя год она приняла участие в шоу «На 10 лет моложе», в процессе съемок которого ей сделали несколько операций по подтяжке овала лица. Кроме того, артистке увеличили бюст. О тайнах своей личной жизни Алиса Мон рассказала в эфире программы «Ой, мамочки!». Появлялась она и в программе «Привет, Андрей!», на шоу «Суперстар! Возвращение» и в других популярных телепрограммах.
Сколько зарабатывает Алиса Мон
По данным СМИ, гонорар за выступление Алисы Мон сегодня составляет от 180 до 300 тысяч рублей. Сама артистка предпочитает петь на частных вечеринках и корпоративах, хотя и от участия в больших концертах не отказывается.
Василий Маринин – нелюбимый муж
Первым мужем Алисы Мон стал Василий Маринин, гитарист группы «Лабиринт». Вспоминая этот брак, артистка называет его «дружеским». Впрочем, и любовь, и дружба ушли из этого союза, когда Василий увлекся алкоголем. По признанию певицы, ей пришлось в тот период сделать несколько абортов, так как рожать от человека, которого она уже давно не любила, ей казалось неправильным.
Сергей Муравьев – муж-тиран
Алиса Мон и Сергей Муравьев. Фото: соцсети
После развода с Марининым она некоторое время оставалась одна. А потом поклонники узнали, что Алиса вышла замуж за Сергея Муравьева – того самого руководителя «Лабиринта», который написал для нее песню «Подорожник». Но и этот союз продержался недолго. Сергей вскоре начал ревновать жену буквально «к каждому столбу», а затем поднял на нее руку.
«Собственного кошелька у меня не имелось, записной книжки тоже. Уходя по делам, он запирал входную дверь снаружи на ключ. Возвращаясь, первым делом проверял, кому звонила, и кто звонил нам… Тотальный шизофренический контроль!», - вспоминала позднее артистка.
В 1989 году Алиса родила сына Сергея. А вскоре подала на развод. Именно тогда она вернулась в родной город – опасалась преследований со стороны бывшего мужа, ведь он к тому времени успел серьезно ее запугать.
Романы и слухи – «Это была моя самая сильная любовь»
Алиса Мон и Михаил Сергеев (слева). Фото: кадр из программы "Судьба человека"
Больше Алиса в брак не вступала. Поговаривали о романе певицы с танцовщиком Михаилом Сергеевым, который был на 14 лет моложе ее. Но из этого ничего не вышло – артистка приняла решение расстаться, чтобы дать возможность любимому создать семью с более подходящей по возрасту женщиной. Это решение далось ей непросто.
«У меня была такая истерика. Я поняла, что я никого так в жизни не любила, как Мишу. Это моя самая сильная любовь. Я просыпалась, он спит, я ложилась, любовалась и говорила: «Господи, я завидую сама себе. Какой у меня мужчина!», - признавалась Алиса.
Сергей - сын певицы Алисы Мон. Фото: соцсети
Единственный сын Алисы – Сергей – стал музыкантом: он не только выступает в качестве диджея в клубах, но и сам пишет песни.
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Новая прическа и отказ от мужчин
Алиса Мон в новом образе. Фото: соцсети
Алиса Мон по-прежнему молодо и привлекательно выглядит, не так давно сменила прическу, выбрав короткую стрижку «пикси». Поклонники могли видеть Алису в программах «Суперстар! Возвращение» и «Шоумаскгоон».
Алиса Мон на шоу "Суперстар! Возвращение". Фото: соцсети
В последние годы она увлеклась шитьем – создает не только одежду для себя и близких, но и авторские декоративные подушки, шторы и другой домашний текстиль. В интервью артистка признавалась, что одинока и не планирует начинать новые отношения, потому что разочаровалась в мужчинах, - очень уж много пришлось из-за них плакать.