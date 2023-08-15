Два мужа и одна неземная любовь Алисы Мон: секреты личной жизни исполнительницы песни «Алмаз»

Детство Светы ничем не отличалось от детства миллионов девочек того времени. Она была пионеркой, затем комсомолкой, занималась организацией культурно-массовых мероприятий. Обнаружив в себе склонность к пению, Светлана стала выступать на школьных вечерах – в составе созданной ею музыкальной группы. Хватало у нее времени и на вполне приличную учебу, а также на спорт – подростком она увлекалась баскетболом.

Домогательства дирижера

Окончив школу, девушка хотела развивать музыкальную карьеру дальше. Но родители настояли на получении более «серьезной» специальности, и Светлана им подчинилась, став студенткой Иркутского политехнического института. Впрочем, из этой затеи ничего не вышло. Душа ее не лежала к точным наукам, необходимым инженеру.

Вместо лекций девушка забиралась в зал, где стояло пианино, и играла все подряд – на слух. Оценив ее способности, Светлану позвали в студенческий коллектив «Тидис». Ребята играли на танцах, постоянно репетировали, и преподаватели скоро совсем забыли, как выглядит студентка Светлана Безух.

Она и сама понимала, что учеба «завалена», и даже не стала пытаться сдавать сессию – просто забрала документы. Устроилась на работу лаборанткой и поступила в музыкальное училище. Тогда же ее приняли в джазовый оркестр, работавший при училище. Только вот вскоре ее радость погасла: выяснилось, что дирижер оркестра имел на нее свои «виды». Когда дошло до открытого домогательства, Светлана выгнала назойливого мужчину из квартиры, в которой жила. А ее – в отместку – выгнали по его настоянию из училища.

«Подорожник» и другие хиты

