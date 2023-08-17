Безумные поклонники: как фанаты резали двери и угрожали Ларисе Голубкиной, Анастасии Вертинской и другим советским актрисам

Порой любовь к кумиру приобретает странные и даже уродливые черты — потерявшие адекватность фанаты ведут себя нагло и вызывающе, чтобы только их заметили.
Анастасия Вертинская — боялась выйти в магазин
Фото: кадр из фильма «Человек-амфибия»
После выхода фильмов «Алые паруса» и «Человек-амфибия» у юной Насти Вертинской появилась армия преданных фанатов. Для девушки, больше всего любившей уединение и книги, всеобщее поклонение оказалось тяжелым испытанием.
«Я не могла выйти никуда. Ездила на троллейбусе в театральный, и это была пытка. Вся лестница в подъезде с пятого этажа была заполнена девочками-поклонницами. Звонили в дверь, стучали и убегали хохоча. Бабушка сказала: «То, что ты артистка, меня не волнует, как ходила в магазин, так и будешь ходить!» И я ходила как на казнь. До сих пор озноб бьет, как вспомню», — вспоминала актриса.
Стоило хорошенькой Вертинской появиться на улице — ее тут же окружала толпа, ей приходилось ставить автографы не только на бумаге, но и на руках и ногах, а еще — на паспортах и упаковках колбасы… Когда нужно было ехать на съемки в поезде — в ее купе ломился весь вагон, пьяные пассажиры орали: «Гуттиэре!» — и всю ночь Настя не могла сомкнуть глаз: боялась, что выломают дверь.
Лариса Голубкина — неадекватная фанатка хотела выброситься с балкона
Фото: кадр из фильма «Гусарская баллада»
Снявшись в «Гусарской балладе», Лариса Голубкина стала кумиром, главным образом, для девушек-подростков. Это продолжалось 15 лет — поклонницы сутками дежурили у ее подъезда, умоляя уделить им внимание. Голубкина побаивалась этих неадекватных девиц и старалась не вступать с ними в разговоры. В отместку те резали ее дверь, совали в замочную скважину спички, пытались поджечь квартиру…
Однажды на пороге возникла 17-летняя девушка. Она заявила, что приехала из Читы, давно мечтала познакомиться с артисткой, а если та ее выгонит, то она бросится с балкона. С этими словам фанатичка прорвалась в комнату и уселась на ковер, всем видом показывая, что она никуда не уйдет. Лариса в ужасе убежала из собственного дома, и только вмешательство друзей помогло ей избавиться от странной девушки.
Эдита Пьеха — заменила поклоннице маму
Эдита Пьеха. Фото: Global Look Press
На все гастроли Эдита Пьеха отправлялась не одна — вместе с ней ездили самые преданные поклонницы, готовые в любой момент помочь, поддержать, выполнить поручение. Одну из таких девушек певица приютила у себя дома. Ее звали Верой.
«Это человечек, который, к сожалению, обделен природой, и Вере надо каждый день все объяснять заново. У нее собачья любовь к спорту, сидит и смотрит подряд все спортивные трансляции, а любимец — «Зенит», — рассказывала Эдита Станиславовна.
А потом в ее доме появилась еще одна жительница — Нина Вячеславовна, тоже поклонница, но вполне адекватная и самостоятельная. Она работала директором детского дома и была членом фан-клуба Эдиты Пьехи.
«Я ее приютила не потому, что ей жить негде. У нее собственная хорошая однокомнатная квартира. Когда Нина Вячеславовна вышла на пенсию, она спросила, может быть, сможет чем-то быть полезной. Я аж взмолилась: очень можете, очень — мне нужна воспитательница для Веры. Я боялась оставлять ее одну», — рассказывала певица.
Вера Зарайская, которой Пьеха заменила маму, прожила с певицей более 50 лет.
Лариса Гузеева — ее использовали
Фото: кадр из фильма «Жестокий романс»
Ларисе Гузеевой пришлось познать горькое разочарование. Пока она была «на коне», вокруг нее, знаменитой и успешной, крутилось множество поклонников. Актриса была уверена: у нее столько подруг, сколько и не снилось другим женщинам, случись что — без помощи она не останется. Но… Пришли 90-е, работы для нее не было, наступили трудные времена.
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И однажды Лариса увидела: она одна, рядом — никого. Вчерашние подружки были «в шоколаде» — мужья-бизнесмены, дорогие наряды, загородные дома, отпуск на Канарах. А ее — ту самую, которая еще недавно унижалась перед режиссерами, уговаривая снять в эпизоде подругу-бухгалтера, — стали избегать. Теперь она считалась неудачницей, была матерью-одиночкой, с которой больше нечего взять.