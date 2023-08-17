Безумные поклонники: как фанаты резали двери и угрожали Ларисе Голубкиной, Анастасии Вертинской и другим советским актрисам

После выхода фильмов «Алые паруса» и «Человек-амфибия» у юной Насти Вертинской появилась армия преданных фанатов. Для девушки, больше всего любившей уединение и книги, всеобщее поклонение оказалось тяжелым испытанием.

«Я не могла выйти никуда. Ездила на троллейбусе в театральный, и это была пытка. Вся лестница в подъезде с пятого этажа была заполнена девочками-поклонницами. Звонили в дверь, стучали и убегали хохоча. Бабушка сказала: «То, что ты артистка, меня не волнует, как ходила в магазин, так и будешь ходить!» И я ходила как на казнь. До сих пор озноб бьет, как вспомню», — вспоминала актриса.

Стоило хорошенькой Вертинской появиться на улице — ее тут же окружала толпа, ей приходилось ставить автографы не только на бумаге, но и на руках и ногах, а еще — на паспортах и упаковках колбасы… Когда нужно было ехать на съемки в поезде — в ее купе ломился весь вагон, пьяные пассажиры орали: «Гуттиэре!» — и всю ночь Настя не могла сомкнуть глаз: боялась, что выломают дверь.

Лариса Голубкина — неадекватная фанатка хотела выброситься с балкона