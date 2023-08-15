Оставила мужа и завод ради танцев: творческий путь хореографа Елены Платоновой

Елена Платонова — талантливый российский хореограф. Ее любовь к танцам позволила женщине избежать попадания в водоворот семейной рутины и стать востребованным специалистом в отечественном шоу-бизнесе.
Детство и начало карьеры
Елена родилась 29 сентября 1983 года в городе Тольятти, у нее есть младший брат Олег. Девочка начала заниматься танцами в четыре года. Первые десять лет это были народные танцы и классический балет, наставницей будущей артистки выступала ученица легендарной Майи Плисецкой. Позже на смену классике пришли современные стили: хип-хоп, джаз-фанк и гоу-гоу.
Несмотря на то, что танцы занимали все свободное время, Платонова успевала хорошо учиться. Ее школа была с математическим уклоном, и юная ученица нередко становилась победительницей ученических олимпиад. Увлечение цифрами привело Лену к программированию. Встав из-за парты, она отправилась изучать эту сферу в Самарский государственный аэрокосмический университет.
Елена Платонова в детстве. Фото: соцсети
В студенческие годы девушка подрабатывала кассиром в супермаркете и танцевала гоу-гоу в ночном клубе. Получив в 2007-м диплом специалиста по автоматизированным системам обработки информации и управления, она устроилась на работу в знаменитый тольяттинский ВАЗ. Однако Елена оставила завод, когда ей предложили место преподавателя в танцевальной школе.
С 24 лет Платонова занималась только танцами. Она сделала себе имя, участвуя в сольных баттлах по хип-хопу и гоу-гоу. Ее стали приглашать в столичные клубные проекты, и в 2010 году девушка окончательно перебралась в Москву. В составе хип-хоп команд By The Way и Girls Community она выступала на различных соревнованиях и фестивалях.
Также Елена занималась преподаванием, устроилась танцовщицей, а затем и хореографом в клубе Icon, выходила на подтанцовки популярных артистов на «Золотом граммофоне», «Песне года» и других концертах, снималась и ряде телевизионных проектов.
Елена Платонова на репетиции. Фото: соцсети
«Танцы» на ТНТ
Казалось бы, такую успешную танцовщицу должны были сразу забрать в проект «Танцы» канала ТНТ. Но, придя на кастинг второго сезона, Елена его не прошла — Егор Дружинин не принял молодую конкурсантку. Однако тут помог случай: одна из девушек, взятая на шоу, внезапно отказалась участвовать и на освободившееся место позвали Платонову.
Она попала в команду Мигеля, хотя наставник был для нее не важен. Елена запомнилась зрителям ярким номером с Михаилом Шабановым, сумела дойти до полуфинала и попасть в топ сильнейших танцовщиков сезона.
В 2022 году она вернулась в обновленную версию телепроекта и выступила во втором сезоне шоу «Новые танцы».
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Личная жизнь
В родном Тольятти Платонова восемь лет встречалась с молодым человеком и в 2009 году вышла за него замуж. Но семейная жизнь пары закончилась, едва успев начаться. Супруг активно настаивал на том, чтобы девушка отказалась от танцев в пользу быта и детей. В ответ Елена уехала в танцевальный лагерь в Прагу вместо свадебного путешествия.
В Москве девушка нашла себе нового возлюбленного — технического директора московского театра-кабаре Crave Михаила Богуша. Их совместная работа перетекла в дружбу, а затем и в нечто большее. Новый избранник танцовщицы на шесть лет младше нее, но их любви это нисколько не мешает.
Елена Платонова и Михаил Богуш. Фото: соцсети
Интересные факты
Елена снялась в клипе Влада Топалова Make You Mine.
Она руководит собственным шоу-балетом, организовывая подтанцовку для артистов и хореографию в клипах. Ее приглашают в состав судей танцевальных чемпионатов.
Хореограф ведет обучающие мастер-классы, в том числе по танцам на высоких каблуках.