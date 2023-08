Оставила мужа и завод ради танцев: творческий путь хореографа Елены Платоновой

В студенческие годы девушка подрабатывала кассиром в супермаркете и танцевала гоу-гоу в ночном клубе. Получив в 2007-м диплом специалиста по автоматизированным системам обработки информации и управления, она устроилась на работу в знаменитый тольяттинский ВАЗ. Однако Елена оставила завод, когда ей предложили место преподавателя в танцевальной школе.

С 24 лет Платонова занималась только танцами. Она сделала себе имя, участвуя в сольных баттлах по хип-хопу и гоу-гоу. Ее стали приглашать в столичные клубные проекты, и в 2010 году девушка окончательно перебралась в Москву. В составе хип-хоп команд By The Way и Girls Community она выступала на различных соревнованиях и фестивалях.

Также Елена занималась преподаванием, устроилась танцовщицей, а затем и хореографом в клубе Icon, выходила на подтанцовки популярных артистов на «Золотом граммофоне», «Песне года» и других концертах, снималась и ряде телевизионных проектов.