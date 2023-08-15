Оставила мужа и завод ради танцев: творческий путь хореографа Елены Платоновой

Елена Платонова — талантливый российский хореограф. Ее любовь к танцам позволила женщине избежать попадания в водоворот семейной рутины и стать востребованным специалистом в отечественном шоу-бизнесе.

Детство и начало карьеры

Елена родилась 29 сентября 1983 года в городе Тольятти, у нее есть младший брат Олег. Девочка начала заниматься танцами в четыре года. Первые десять лет это были народные танцы и классический балет, наставницей будущей артистки выступала ученица легендарной Майи Плисецкой. Позже на смену классике пришли современные стили: хип-хоп, джаз-фанк и гоу-гоу.

Несмотря на то, что танцы занимали все свободное время, Платонова успевала хорошо учиться. Ее школа была с математическим уклоном, и юная ученица нередко становилась победительницей ученических олимпиад. Увлечение цифрами привело Лену к программированию. Встав из-за парты, она отправилась изучать эту сферу в Самарский государственный аэрокосмический университет.