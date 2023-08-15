Рэпер в белой маске: кто такой Brick Bazuka из Петрозаводска

Рэпер Brick Bazuka из творческого объединения The Chemodan Clan не любит светиться на публике и не раздает интервью направо и налево. Даже на концертах он скрывает лицо под жутковатой маской. Но загадочность артиста привлекает к его авторским трекам еще больше аудитории.
Музыкальная карьера
Алексей Алексеев (настоящее имя рэпера) родился 21 марта 1989 года. О его детстве известно крайне мало. В подростковом возрасте парень переехал в столицу Карелии, город Петрозаводск, где активно влился в местную андеграундную рэп-тусовку. В юности он обучался в музыкальной школе по классу фортепиано.
С Валентином Суходольским (он же The Chemodan, он же Грязный Луи) Алексей познакомился в баскетбольной секции, когда обоим было примерно по 15 лет. Позже Луи пригласил приятеля в свою группу, где из-за дерзкого содержания песен было принято выступать под масками. Новый участник выбрал образ, напоминающий жуткого клоуна.
Brick Bazuka в концертном образе. Фото: соцсети
Вместе они записали успешный альбом «Пока кое-кто умер» (2010) и первый клип «Запах урбана». Но параллельно Алексеев продвигал и сольную карьеру. В 2011-м он выпустил собственный мини-альбом «Парадокс», в котором приняли участие несколько его коллег-рэперов. Одним из хитов пластики стал трек «Из подворотен».
Через год Brick Bazuka (второй его псевдоним — Мульт Голова) презентовал полновесный альбом «Слои» с популярной песней «Крим» и множеством фитов. В 2013-м вышла пластинка «Ешь» с треками «Иностранный рай», «Выше, жарче» и «Срок годности». Этот релиз получился даже более успешным, чем очередной альбом The Chemodan Clan «Кроме Женщин и Детей».
Алексеев становился все более профессиональным, при этом многие слушатели отмечали, что рифмы и темы рэпера из трека в трек почти не менялись, оставаясь в сфере провозглашения противосистемных и мужских ценностей.
В 2016-м у артиста вышел четвертый сольный альбом «Я и мой Демон» с популярным треком «Бошка», исполненный совместно с MiyaGi и Эндшпиль.
В следующем году проект The Chemodan Clan был закрыт вместе с последней пластинкой The End. Но уже в 2019-м Грязный Луи и Brick Bazuka собрали новую группу XIII, выпустив дебютный альбом «Город 13». На сегодняшний день у данного коллектива уже четыре пластинки.
По состоянию на 2023 год рэпер активно гастролирует как сольно, так и в составе группы.
Brick Bazuka в обычной жизни. Фото: соцсети
Дополнительные факты
Brick Bazuka имеет инженерное образование: он окончил Петрозаводский государственный университет.
Свою личную жизнь рэпер не афиширует. Женат ли он — прессе неизвестно.
Группа The Chemodan Clan запустила свой независимый лейбл и выпускает собственный мерч — футболки и толстовки.