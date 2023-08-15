Рэпер в белой маске: кто такой Brick Bazuka из Петрозаводска

Рэпер Brick Bazuka из творческого объединения The Chemodan Clan не любит светиться на публике и не раздает интервью направо и налево. Даже на концертах он скрывает лицо под жутковатой маской. Но загадочность артиста привлекает к его авторским трекам еще больше аудитории.

Музыкальная карьера

Алексей Алексеев (настоящее имя рэпера) родился 21 марта 1989 года. О его детстве известно крайне мало. В подростковом возрасте парень переехал в столицу Карелии, город Петрозаводск, где активно влился в местную андеграундную рэп-тусовку. В юности он обучался в музыкальной школе по классу фортепиано.

С Валентином Суходольским (он же The Chemodan, он же Грязный Луи) Алексей познакомился в баскетбольной секции, когда обоим было примерно по 15 лет. Позже Луи пригласил приятеля в свою группу, где из-за дерзкого содержания песен было принято выступать под масками. Новый участник выбрал образ, напоминающий жуткого клоуна.