Яркая кинозвезда боевых искусств: кто такая Мишель Йео

Кто такая Мишель Йео?
Родившаяся в богатой малазийской семье, Мишель Йео стала одной из ведущих женщин гонконгской киноиндустрии, сыграв в таких фильмах, как «Да, мадам!» (1985) и «Суперполицейский» (1992). Йео привлекла международное внимание, сыграв главную роль в фильмах «Завтра не умрет никогда» (1997) и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000).
Ее работа в фильме «Безумно богатые азиаты» (2018) способствовала появлению волны фильмов, демонстрирующих таланты американцев азиатского происхождения в Голливуде. В 2023 году Йео стала первой азиатской женщиной, получившей премию «Оскар» за лучшую женскую роль.
Ранние годы
Дочь Йео Киан Тейка, юриста, и Джанет Йео, домохозяйки, Йео получила активное воспитание, которое воспитало ее соревновательные инстинкты: наряду с уроками балета и фортепиано Йео участвовала в баскетболе, плавании и регби, а также была чемпионкой среди юниоров по сквошу.
Йео переехала в Англию в возрасте 15 лет, чтобы продолжить обучение балету в Лондонской Королевской академии танца, в надежде продолжить карьеру балерины и однажды открыть собственную танцевальную студию. К сожалению, травма спины разрушила ее надежды на карьеру исполнителя.
Мишель Йео в молодости. Фото: соцсети
После возвращения на родину Йео приняла участие в конкурсе «Мисс Малайзия» и выиграла его в 1983 году. Однажды вечером за ужином друг порекомендовал Йео гонконгскому бизнесмену Диксону Пону, которому в последнюю минуту понадобилась звезда для телевизионной рекламы. Йео села в самолет, чтобы встретиться с Пун, а на следующий день она снялась в рекламе наручных часов с актером Джеки Чаном.
Ранние гонконгские боевики
Мишель Йео дебютировала на большом экране в роли «девицы в беде» в фильме «Филин и Слоненок» (1984). Заинтересовавшись боевыми искусствами, она получила главную роль в фильме «Да, мадам!» (1985).
Несмотря на отсутствие подготовки, танцевальные способности Йео и ее гибкость помогли ей легко освоиться в боевых искусствах. Она занималась в тренажерном зале по восемь часов в день, чтобы подготовиться к роли в сериале «Да, мадам!», и хотя изначально считалась «просто» танцовщицей, она научилась приемам боевых искусств на съемочной площадке у инструкторов и хореографов и выполнила столько собственных трюков, сколько было возможно.
Мишель Йео и Ситния Ротрок в фильме «Да, мадам!» (1985). Фото: кадр из фильма
Йео продемонстрировала свои качества в таких фильмах, как «При исполнении служебных обязанностей» (1986), «Легкие деньги» (1987) и «Великолепные воины» (1987).
Она продолжала выполнять опасные трюки в своих последующих фильмах, вывихнув плечо во время съемок фильма «Королевские воины» (1986), когда ее пнул коллега. Одной из ее ранних выдающихся ролей был фильм «Великолепные воины» (1987), в котором она демонстрирует сложные приемы боевых искусств, владеет кнутом и стреляет из установленного пулемета.
Все более опасные трюки
Йео вернулась из актерского отпуска в качестве инспектора Интерпола вместе с Джеки Чаном в «Полицейской истории 3: Суперкоп» (1992). В фильме было несколько запоминающихся и опасных трюков, включая сцену, в которой она запрыгнула на мотоцикле на крышу движущегося поезда.
Во время съемок Йео случайно поскользнулась во время трюка, в ходе которого ее бросило на капот движущегося автомобиля с откидным верхом. Охваченный паникой Чан попытался удержать ее с водительского сиденья, но она выпала из машины. Йео избежала серьезной травмы, встала и снова выполнила трюк.
Джеки Чан и Мишель Йео в фильме «Полицейская история 3: Суперполицейский» 1992 года. Фото: кадр из фильма
Затем она снялась в фильме «Героическое трио» (1993) и закрепила свою репутацию звезды боевиков в фильме «Вин Чун» (1994). Однако ее готовность выполнять опасные трюки настигла ее во время съемок фильма с метким названием «Женщина-каскадер» (1996), поскольку один неверно рассчитанный прыжок оставил ее с переломом позвонков и ребер.
Международный прорыв
Хотя «Суперполицейский» был первыпущен в Соединенных Штатах в 1996 году, Йео по-настоящему стала международной звездой — и, наконец, отказалась от сценического псевдонима Хан — благодаря своей роли в фильме о Джеймсе Бонде 1997 года «Завтра не умрет никогда».
Первая азиатская исполнительница главной женской роли в продолжительной франшизе, Йео нарушила привычный стереотип девушки Бонда, представ в образе грозного партнера суперагента 007в исполнении Пирса Броснана.
Йео снова поразила зрителей в фильме Энг Ли «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000), в котором продемонстрировала свою грациозную физическую силу и сокрушительные удары в роли конфликтного воина Ю Шу Лиен. Роль требовала, чтобы Йео выучила реплики на сложной старой форме кантонского диалекта.
Она также получила разрыв связок колена через неделю после начала съемок, что потребовало сложной операции, которая увезла ее со съемочной площадки на три месяца, едва не вынудив Ли заменить ее другим актером. Йео в конечном итоге получила номинацию на Bafta за продвижение фильма, получившего «Оскар».
Мишель Йео в фильме «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» 2000 года. Фото: Global Look Press
После воссоединения со своей партнершей по фильму «Крадущийся тигр» Чжан Цзыи в фильме «Мемуары гейши» (2005) Йео получила роли в культовом научно-фантастическом фильме «Пекло» и эпопее в выживании «Нереальный север» (2007).
Возвращение к ее гонконгским боевым корням в «Власти убийц» (2010) было хорошо воспринято, как и ее явно роль Нобелевской лауреатки Аунг Сан Су Чжи в фильме «Леди» (2011).
Йео блистала в кассовом фильме «Безумно богатые азиаты» (2018), первом голливудском фильме с участием всех азиатов со времен «Клуба радости и удачи» в 1993 году. Затем она сыграла наставницу Ин Нань в фильме «Шанг-Чи и легенда десяти колец» (2021), первом фильме Marvel с участием азиатского актера (Симу Лю) в главной роли.
Роли на телевидении
После 30 лет сражений и захватывающих драм на большом экране Йео перешла на телевидение в 2015 году в качестве двойного агента в фильме Cinemax «Ответный удар». Она получила постоянную роль в исторической драме Netflix «Марко Поло», прежде чем присоединиться к «Звездному пути: Дискавери» в 2017 году в роли капитана Филиппы Георгиу.
Мишель Йео в фильме «Безумно богатые азиаты» 2018 года. Фото: кадр из фильма
Премия «Оскар» за лучшую женскую роль
Первое достижение малайзийской звезды в Голливуде вполне соответствовало роли, написанной специально для нее в этом жанре, — «Все везде и сразу» (2022).
Йео получила положительную оценку за свою игру и стала первой актрисой азиатского происхождения, номинированной на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. В марте 2023 года Йео получила «Оскар», став первой азиатской женщиной и второй цветной женщиной (после Холли Берри), получившей желанный приз за лучшую женскую роль.
Мишель Йео — обладательница «Оскара». Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Йео состоит в отношениях с Жаном Тодтом, руководителем гонок Ferrari, ставшим президентом Международной автомобильной федерации и уроженцем Франции, с 2004 года. Ранее она была замужем за Диксоном Пуном с 1988 по 1992 год.
Мишель Йео и Жан Тодт на Каннском кинофестивале 2023 года. Фото: Global Look Press