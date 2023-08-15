Яркая кинозвезда боевых искусств: кто такая Мишель Йео

Кто такая Мишель Йео?

Родившаяся в богатой малазийской семье, Мишель Йео стала одной из ведущих женщин гонконгской киноиндустрии, сыграв в таких фильмах, как «Да, мадам!» (1985) и «Суперполицейский» (1992). Йео привлекла международное внимание, сыграв главную роль в фильмах «Завтра не умрет никогда» (1997) и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000).

Ее работа в фильме «Безумно богатые азиаты» (2018) способствовала появлению волны фильмов, демонстрирующих таланты американцев азиатского происхождения в Голливуде. В 2023 году Йео стала первой азиатской женщиной, получившей премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Ранние годы

Дочь Йео Киан Тейка, юриста, и Джанет Йео, домохозяйки, Йео получила активное воспитание, которое воспитало ее соревновательные инстинкты: наряду с уроками балета и фортепиано Йео участвовала в баскетболе, плавании и регби, а также была чемпионкой среди юниоров по сквошу.

Йео переехала в Англию в возрасте 15 лет, чтобы продолжить обучение балету в Лондонской Королевской академии танца, в надежде продолжить карьеру балерины и однажды открыть собственную танцевальную студию. К сожалению, травма спины разрушила ее надежды на карьеру исполнителя.