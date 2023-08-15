Стал популярным блогером, но ушел из-за засилья коммерции: куда пропал Паша Микус

Паша Микус завел популярный видеоблог еще до того, как это стало мейнстримом. Он одним из первых в Рунете начал снимать вайны, стремительно обрел узнаваемость и удерживал ее несколько лет. Однако на сегодняшний день молодой человек практически отошел от блогерства. Что же случилось?
Детство и юность
Павел родился 24 ноября 1988 года в Москве. Несмотря на то что фамилия, как и корни, у него литовские, парень считает себя русским человеком.
Детство Микуса было довольно обычным, хотя в одном из интервью он признавался, что однажды в 90-х на его семью готовилось покушение, из-за чего родители с мальчиком были вынуждены временно переехать. Первым заработком Паши стала продажа книг в метро. Позже он организовал собственную торговую точку, занявшись реализацией аксессуаров для айфонов.
Паша Микус в детстве. Фото: соцсети
Окончив школу, парень поступил на факультет международных отношений РУДН. Высокий рост (189 см) и привлекательная внешность позволили ему заняться модельным бизнесом. Однако перед этим Паше пришлось избавиться от лишнего веса. Он сидел на диете, бегал и качал пресс на домашнем тренажере.
При этом с юных лет Павел увлекался просмотром юмористических роликов иностранных блогеров. Его кумирами были Логан Пол и Маркус Джонс. Позже он и сам начал снимать короткие смешные видео, выкладывая их в социальную сеть «ВКонтакте».
Паша Микус в разных образах. Фото: соцсети
Карьера блогера
Когда у Микуса набралось достаточно подписчиков в соцсетях, он создал YouTube-канал. Основной темой его вайнов стали отношения полов. Также Паша мог спародировать девушку, накладывающую макияж, спеть для подписчиков в душе, поучаствовать в челлендже с другими блогерами.
Позже, помимо короткого формата, на его канале появились длинные видео о жизни самого Микуса, отчеты из путешествий. На творческого парня было подписано множество детей и подростков.
Став ютубером, Паша начал активно критиковать «ВКонтакте», называя социальную сеть «умершей площадкой», «бесполезной и гнилой», где привлекает только раздел аудиозаписей. Хотя в тот период многие именитые блогеры покинули ВК, так что, возможно, критика Павла была всего лишь следованием тренду.
Паша Микус и Ивангай. Фото: соцсети
Микус также выделился совместной работой с Ивангаем. Парочка приятелей записала для зрителей множество веселых испытаний: мужскую депиляцию, поедание лимона и красного перца, вдыхание приправы васаби, прикрепление прищепок к разным частям тела и тому подобное.
При этом Павел отмечал, что занимается больше творчеством, нежели коммерцией. В одном из интервью он высказал мнение, что популярные блогеры Гусейн Гасанов и Давид Манукян нацелены исключительно на заработок в соцсетях.
«Это чуваки, у которых нет творчества, но при этом есть какая-то жилка. Они — предприниматели. Поэтому респект, но дизлайк за дилетантство», — прокомментировал Микус.
Он добавил, что Дава — успешный бизнесмен, однако его музыка и видео в целом вызывают неприязнь.
Павел Микус в шоу «Пусть говорят». Фото: кадр из эфира Первого канала
Павла, кстати, приглашали на «Совет блогеров», организованный Госдумой, но он проигнорировал эту встречу.
Со временем первый русский вайнер перестал выкладывать в соцсети развлекательный контент. Вот как он объяснил свою позицию в посте 2022-го:
«В последние годы блогинг погряз в коммерции, утратил свой смысл самовыражения и творческое начало и превратился в мыльный пузырь. Погоня за дешевым хайпом, популярностью и легкими деньгами привели в индустрию огромное количество фэйковых «личностей», которые, набив на гивах и скандалах бедолажную аудиторию, почувствовали себя местными царьками.
Но их время заканчивается, крупнейшие площадки лишены монетизации и из-за запретов неинтересны брендам, денег там больше (долгое время) не будет. Кто-то хватается за голову и называет это кризисом, а я уверен, что это время, когда индустрия очистится от лишнего мусора, дав дорогу новым талантам и настоящему творчеству».
Став взрослым мужчиной, Микус выбрал себе работу комьюнити-менеджером в рекламном агентстве и занялся продюсированием блогов других людей.
Павел Микус с Валерией и Иосифом Пригожиным. Фото: соцсети
Личная жизнь
Несмотря на популярность и многочисленные фотографии с девушками, свои отношения на суд зрителей Микус не выносил. Весной 2016 года он пообещал показать подписчикам возлюбленную по имени Анна, но это оказался розыгрыш, потому что вместо второй половинки зрители увидели руку самого блогера.
Павел также снимал много контента вместе с коллегой Сашей Спилберг, провоцируя слухи об их романе, которые так и остались слухами.
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Павел Микус и Саша Спилберг. Фото: соцсети
Интересные факты
Поклонники Павла отмечают, что внешне он похож на популярного комика Андрея Скорохода.
В 2014–2016 годах Микус публиковал видео о ремонте в собственной квартире. Подписчики пристально следили за этой темой. Итоговый ролик с результатами работ быстро перевалил за миллион просмотров.
Однажды вместе с Сашей Спилберг Павел подал жалобу на нарушение авторских прав в отношении канала Дмитрия Ларина, который активно критиковал его и еще ряд блогеров. В результате аккаунт последнего заблокировали.