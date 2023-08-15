Стал популярным блогером, но ушел из-за засилья коммерции: куда пропал Паша Микус

Паша Микус завел популярный видеоблог еще до того, как это стало мейнстримом. Он одним из первых в Рунете начал снимать вайны, стремительно обрел узнаваемость и удерживал ее несколько лет. Однако на сегодняшний день молодой человек практически отошел от блогерства. Что же случилось?

Детство и юность

Павел родился 24 ноября 1988 года в Москве. Несмотря на то что фамилия, как и корни, у него литовские, парень считает себя русским человеком.

Детство Микуса было довольно обычным, хотя в одном из интервью он признавался, что однажды в 90-х на его семью готовилось покушение, из-за чего родители с мальчиком были вынуждены временно переехать. Первым заработком Паши стала продажа книг в метро. Позже он организовал собственную торговую точку, занявшись реализацией аксессуаров для айфонов.