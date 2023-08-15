Как Ана де Армас стала подружкой Бонда и новой Монро

Кто такая Ана де Армас?
После начала своей карьеры в кино в качестве студентки театрального факультета на своей родной Кубе Ана де Армас начала сниматься в знаменитой испанской подростковой драме «Черная лагуна» в 2007 году.
Переезд в Голливуд принес ей роли в таких фильмах, как «Каменные кулаки» и «Парни со стволами» (оба 2016), прежде чем она прославилась работами в нашумевших фильмах «Бегущий по лезвию 2049» (2017) и «Достать ножи» (2019).
Исполнив роль отважной девушки Бонда в фильме «Не время умирать» (2021), де Армас исполнила культовую роль Мэрилин Монро в фильме «Блондинка» (2022).
Сколько лет Ане де Армас?
Ана Селия де Армас Касо родилась 30 апреля 1988 года в Санта-Крус-дель-Норте, Куба.
Ана де Армас в юности. Фото: соцсети
Ранняя жизнь и театральная школа
Дочь учителя и работника отдела кадров, де Армас провела свои ранние годы со своим братом Хавьером в маленьком пляжном городке на северном побережье Кубы. Время они в основном проводили на свежем воздухе.
«У меня никогда не было PlayStation или даже DVD-плеера, — рассказала она Men's Journal. — Так что все, что я мог сделать, это пойти туда и поиграть с другими детьми».
Этот образ жизни изменился, когда она в возрасте девяти лет переехала со своей семьей в столицу Кубы Гавану. Для девочки, которая когда-то играла Baby Spice в кавер-группе Spice Girls, погружение в культуру большого города усилило желание выразить себя через выступления.
Де Армас поступила в Национальную театральную школу Кубы в возрасте 14 лет, а в 16 лет дебютировала в полнометражном кино в драме Мануэля Гутьерреса Арагона «Роза Франции» (2006).
Начинающая актриса снялась еще в двух фильмах «Мадригал» и «Потерянный рай» (оба 2007), но из-за плотного рабочего графика у нее возникли разногласия с преподавателями, и она бросила школу в возрасте 18 лет, чтобы продолжить карьеру в Испании.
Ана де Армас. Фото: Global Look Press
Испанские фильмы и телешоу
Несмотря на прибытие в незнакомую страну с небольшим количеством контактов и всего 200 евро на счету, де Армас взялась за дело и получила роль Каролины в подростковой драме «Черная лагуна» (2007–2010). Таинственный сериал об убийствах вскоре стал одним из самых популярных шоу на испанском телевидении, и де Армас воспользовалась своей растущей известностью, сыграв заметную роль в комедии «Секс, вечеринки и ложь» (2009).
После ухода из «Черной лагуны» де Армас вновь появилась в историческом сериале «Римская Испания, легенда» (2010–2012) в роли рабыни Нереи. Она также продолжила свою работу на большом экране, снявшись в фильме ужасов «Тупик» (2011) и сыграв в комедии «За пригоршню поцелуев» (2014).
Ана де Армас в фильме «Секс, вечеринки и ложь» (2009). Фото: кадр из фильма
Американские фильмы
В 2014 году Ана де Армас переехала в Соединенные Штаты, чтобы выучить английский и попытать счастья в центре кинопроизводства в Голливуде. Хотя ей пришлось фонетически выучить свои реплики для своих первых англоязычных ролей, сочетание ее природных талантов и лучезарной красоты быстро вывело ее на путь славы.
«Кто там», «Каменные кулаки», «Парни со стволами»
Американский дебют Де Армас состоялся в паре с Киану Ривзом в психологическом триллере «Кто там» (2015), ремейке «Игры смерти» 1977 года. Ее совместная работа с Ривзом в фильме «Разоблаченные» (2016) прошла в основном незамеченной, но она привлекла внимание, сыграв жену великого боксера Роберто Дурана в биографическом фильме «Каменные кулаки».
Де Армас также приняла участие в криминальной комедии «Парни со стволами» вместе с Майлзом Теллером и Джоной Хилл, прежде чем попасть в насыщенную адреналином постановку «Овердрайв» (2017).
Ана де Армас в фильме «Бегущий по лезвию 2049». Фото: кадр из фильма
«Бегущий по лезвию 2049»
Карьера Де Армаса сделала большой скачок вперед после присоединения к актерскому составу фильма Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049», долгожданного продолжения классической научной фантастики 1982 года.
Буквально озаряя экран в роли голографического Дзеи, любовного увлечения «репликанта К» Райана Гослинга, де Армас была признана за то, что передала эмоциональное ядро истории, в которой пересекаются человечество и искусственный интеллект, и помогла добиться ей коммерческого успеха у критиков.
«Достать ножи»
После ролей второго плана в криминальной драме «Три секунды» и сериале «Афера в Майами», основанных на реальных событиях (оба 2019), де Армас снова присоединилась к звездному актерскому составу детективного фильма Netflix «Достать ножи».
Когда Ана увидела свою героиню Марту, описанную как «симпатичная латиноамериканка-смотрительница», то хотела отказаться от роли. Но она прониклась симпатией к роли, узнав, что Марта оказалась сложнее, чем ожидалось, и ее преданность игре привела к ее первой номинации на «Золотой глобус».
Дэниел Крейг и Ана де Армас в фильме «Не время умирать». Фото: кадр из фильма
«Не время умирать», «Серый человек»
В то время как 25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» получил дурную славу из-за задержек с производством и связанных с CoViD задержек, хорошей новостью из-за многочисленных переделок сценария стала роль, специально написанная для кубинской актрисы.
В конечном счете она блистала своим коротким, но запоминающимся выступлением в роли агента ЦРУ Паломы, помогая своему коллеге Дэниелу Крейгу стильно избавиться от его последней главной роли агента 007. И хотя де Армас настаивает на том, что экшн «не там, где мне удобнее всего», она снова вжилась в роль оперативника ЦРУ в триллере Netflix «Серый человек» летом 2022 года с Гослингом и Крисом Эвансом в главных ролях.
Ана де Армас в фильме «Блондинка» (2021). Фото: кадр из фильма
«Блондинка»
Еще один важный момент наступил, когда де Армас была выбрана на роль Мэрилин Монро в фильме Эндрю Доминика «Блондинка», долгожданном проекте, основанном на романе-бестселлере Джойс Кэрол Оутс. Как рассказала актриса Vanity Fair, процесс доказательства того, что кубинка может изобразить культовую сногсшибательную девушку, был непростым:
«Мне пришлось пробоваться на роль Мэрилин всего один раз, и Эндрю сказал: «Это ты», но мне пришлось пробоваться на роль всех остальных. Продюсеры. Люди с деньгами. У меня всегда есть люди, которых мне нужно было убедить».
Больше критиков появилось после показа трейлера, в котором обнаружились следы ее испанского акцента, но поместье Мэрилин Монро и продюсер Брэд Питт были среди тех, кто встал на защиту звезды перед выходом фильма в сентябре 2022 года.
Отношения, личная жизнь и Бен Аффлек
Бен Аффлек и Ана де Армас в фильме «Глубокие воды» (2022). Фото: кадр из фильма
Де Армас была замужем за испанским актером и моделью Марком Клотетом с 2011 по 2013 год. Спустя годы она оказалась в центре внимания таблоидов, когда большую часть 2020 года встречалась с голливудским красавчиком Беном Аффлеком, своим партнером по фильму «Глубокие воды» (2022). После этого она вступила в отношения с исполнительным директором Tinder Полом Букадакисом.
Ана де Армас. Фото: Global Look Press
Помимо работы на экране, де Армас является представителем Only Natural Diamonds. Она поддерживает тесные связи со своими друзьями и семьей на Кубе и посещает свой дом в Гаване.