Как Ана де Армас стала подружкой Бонда и новой Монро

Кто такая Ана де Армас?

После начала своей карьеры в кино в качестве студентки театрального факультета на своей родной Кубе Ана де Армас начала сниматься в знаменитой испанской подростковой драме «Черная лагуна» в 2007 году.

Переезд в Голливуд принес ей роли в таких фильмах, как «Каменные кулаки» и «Парни со стволами» (оба 2016), прежде чем она прославилась работами в нашумевших фильмах «Бегущий по лезвию 2049» (2017) и «Достать ножи» (2019).

Исполнив роль отважной девушки Бонда в фильме «Не время умирать» (2021), де Армас исполнила культовую роль Мэрилин Монро в фильме «Блондинка» (2022).

Сколько лет Ане де Армас?

Ана Селия де Армас Касо родилась 30 апреля 1988 года в Санта-Крус-дель-Норте, Куба.