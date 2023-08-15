Слухи о романах с Макаровым и Кончаловским и правдоподобность в кадре : почему Карину Андоленко называют роковой соблазнительницей

Зрители знают Карину Андоленко по ролям в фильмах и сериалах «Розы для Эльзы», «Королева красоты», «Дело было на Кубани». Актриса одинаково органична как в картинах о современном времени, так и в ретрофильмах. И эта органичность на сцене и в жизни дает множество поводов для обсуждения этой актрисы.

Каких только романов ей не приписывали! И с Егором Кончаловским, и с Иваном Жидковым, и Алексеем Макаровым. А кого на самом деле любила звезда современных фильмов и сериалов? Об этом расскажет Teleprogramma.pro.

Карина Андоленко: детство, родители

Карина Андоленко появилась на свет в украинском городе Харькове 20 сентября 1987 года. Поначалу ее мама, которая является на одну половину татаркой, а на другую — украинкой, хотела назвать девочку Фатимой.

Но потом поразмыслила над тем, что, возможно, дочери придется в жизни непросто с таким именем, остановила свой выбор на двух модных в то время вариантах — Карина и Каролина. И в итоге решила назвать дочь Кариной.

Девочка потянулась к искусству с самого детства. Так, в возрасте семи лет мама отвела ее в музыкальную школу, в класс фортепиано, в одиннадцать лет она пришла в местную театральную студию, движимая желанием не только научиться перевоплощаться в разных людей, но и преодолеть свои комплексы, свою неуверенность в себе.