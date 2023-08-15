Слухи о романах с Макаровым и Кончаловским и правдоподобность в кадре : почему Карину Андоленко называют роковой соблазнительницей

Зрители знают Карину Андоленко по ролям в фильмах и сериалах «Розы для Эльзы», «Королева красоты», «Дело было на Кубани». Актриса одинаково органична как в картинах о современном времени, так и в ретрофильмах. И эта органичность на сцене и в жизни дает множество поводов для обсуждения этой актрисы.
Каких только романов ей не приписывали! И с Егором Кончаловским, и с Иваном Жидковым, и Алексеем Макаровым. А кого на самом деле любила звезда современных фильмов и сериалов? Об этом расскажет Teleprogramma.pro.
Карина Андоленко: детство, родители
Карина Андоленко появилась на свет в украинском городе Харькове 20 сентября 1987 года. Поначалу ее мама, которая является на одну половину татаркой, а на другую — украинкой, хотела назвать девочку Фатимой.
Но потом поразмыслила над тем, что, возможно, дочери придется в жизни непросто с таким именем, остановила свой выбор на двух модных в то время вариантах — Карина и Каролина. И в итоге решила назвать дочь Кариной.
Девочка потянулась к искусству с самого детства. Так, в возрасте семи лет мама отвела ее в музыкальную школу, в класс фортепиано, в одиннадцать лет она пришла в местную театральную студию, движимая желанием не только научиться перевоплощаться в разных людей, но и преодолеть свои комплексы, свою неуверенность в себе.
Карина Андоленко в детстве. Фото: соцсети
Учеба в Школе-студии МХАТ
Занимаясь в этой студии, Карина по-настоящему увлеклась театром, и поэтому вопрос выбора будущей профессии перед девушкой даже не стоял. Она без труда выдержала большой конкурс в Школу-студию МХАТ, поступив на курс к Константину Райкину. А однокурсниками Карины Андоленко стали Аня Чиповская, Гела Месхи и Никита Ефремов.
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Карина Андоленко в театре
В 2009 году Карина окончила театральный вуз и по приглашению Константина Райкина пополнила ряды актеров театр «Сатирикон». Дебютировала в постановках «Валенсийские безумцы» и «Не все коту масленица».
Карина Андоленко в спектакле «Дядя Ваня». Фото: Global Look Press
Сейчас же Карина Андоленко играет в Московском губернском театре под руководством Сергея Безрукова. Так, на ее счету такие спектакли, как «Нашла коса на камень», «Сирано де Бержерак», «Высоцкий. Рождение легенды» и «Вишневый сад».
Роли в кино
Карьера Карины Андоленко, начатая в 2008 году, развивается очень стремительно. Сегодня она одна из самых успешных актрис российского кинематографа, на чьем счету десятки киноролей.
Дебют этой яркой артистки состоялся в фильме Егора Кончаловского «Розы для Эльзы», в котором она сыграла 17-летнюю девушку, находящуюся в ожидании любви. А за странника из своих снов она принимает харизматичного мужчину, занимающегося квартирными кражами в исполнении Дениса Бургазлиева. А какой яркий в этом фильме Михаил Ефремов, сыгравший главаря бандитов!
Карина Андоленко и Денис Бургазлиев. Фото: кадр из фильма «Розы для Эльзы»
Очень запоминающийся образ Карины Андоленко получился в советской мелодраме о 60-х годах «Королева красоты», рассказывающей о закулисье мира моды, полного неожиданностей и интриг. Также в этом сериале снялись Анастасия Задорожная и Павел Прилучный.
С Павлом Прилучным Карина вновь встретилась на съемочной площадке сериала «Желтый глаз тигра», рассказывающего о янтарном бизнесе Калининграда. В этом проекте Карине Андоленко предстояло прожить жизнь героини от школьницы до зрелой женщины.
А вот в историческом сериале «Золотая Орда» Карина Андоленко сыграла отважную девушку Настю, которая переодевается в мужскую одежду и отправляется к татаро-монголам на поиски мужа. Как признавалась Карина, ей было очень тяжело носить древнерусскую кольчугу и размахивать мечом.
К тому же нужно было лихо скакать на лошади, а Карина с детства боится этих животных. Но тем не менее артистка успешно справилась со всеми своими страхами.
Карина Андоленко в сериале «Золотая Орда». Фото: кадр из сериала
Компанию Карине Андоленко в этом сериале составили Юлия Пересильд, Александр Устюгов, Юрий Тарасов, Сергей Пускепалис, к сожалению, ушедший из жизни в сентябре прошлого года.
Непростую судьбу женщин, ждущих мужчин с Великой Отечественной войны, Карина показала в сериале «Отчим». По словам артистки, это кинокартина о людях, чья простая жизнь была подвигом.
Целую галерею различных женских образов актриса продемонстрировала в проектах «Команда Б» о лунной экспедиции, «Тень за спиной», «Чужая кровь», «Спасская», «Русские горки» и многих других картинах.
Карина Андоленко: доходы и участие в телешоу
Говорят, за один съемочный день актриса получает свыше 100 тысяч рублей.
Помимо сериалов Карина Андоленко снимается и в телешоу. Так, зрители могли видеть ее в программе «Поем на кухне всей страной» на Первом канале, где артистка дебютировала в качестве представителя жюри.
Личная жизнь
Карине Андоленко приписывают огромное количество романов, например, с Гелой Месхи в студенческие годы. Однако якобы из-за огромной любвеобильности парня эти отношения не продлились долго.
В 2020 году в романе с актрисой признался актер Дмитрий Пчела, с которым она познакомилась в Школе-студии МХАТ. Мужчина отметил, что готов был жениться на своей избраннице, но, к сожалению, ему пришлось уехать в Таллин на два года. А отношения на расстоянии потушили огонь любви.
Сама же Карина рассказывала, что она три года прожила вместе с одним человеком, который был весьма далек от мира кино. Мужчина очень сильно ревновал актрису к ее профессии. Он тяжело переживал необходимость мириться с ее тяжелым съемочным графиком и постоянным отсутствием дома и в конце концов поставил избраннице ультиматум: или он, или кино. Андоленко, конечно, не стала предавать свои детские мечты и выбрала профессию.
Карине Андоленко приписывали роман с Дмитрием Дюжевым. Фото: кадр из сериала «Дело было на Кубани»
В начале 2017 года в кулуарах заговорили о страстном романе Карины с актером, сыном Любови Полищук, Алексеем Макаровым. Эти слухи подтверждала бывшая жена Алексея — Виктория Богатырева. Она утверждала, что Макаров встречал Новый год с Андоленко, а не с ней. Но сама Карина отрицала эту связь.
Слухи о романах с яркими мужчинами
Егор Кончаловский, Дмитрий Дюжев, Станислав Бондаренко, Иван Жидков — эти имена и не только звучали в списке любовных побед Карины Андоленко. Но отделить зерна от плевел, то есть правду от выдумок журналистов, на самом деле очень трудно. Поэтому сплетни о фаворитах Андоленко пока остаются сплетнями.
Впрочем, критики считают, что игра Карины настолько правдоподобна, как говорят, на разрыв аорты, что не поверить в искренность чувств между ней и ее экранными партнерами просто невозможно. Например, так было, когда Карина сыграла вместе с Дмитрием Дюжевым в сериале «Дело было на Кубани».
Карина Андоленко: рост и вес
Неудивительно, что о страстях Карины Андоленко ходит столько легенд. Она красивая молодая женщина со стройной фигурой (62 килограмма при росте 174 сантиметра).
Карина Андоленко. Фото: Global Look Press
Карина Андоленко сейчас
Сейчас же об избраннике Карины ничего не известно. Официально она не замужем и не имеет детей. Дома у артистки живут две кошки — персидская Альфа и «дворняжка» Ника, которую Андоленко нашла в лесу, а также собака породы бигль по кличке Моня.
Карина Андоленко активно продолжает сниматься в кино. Так, в этом году на экранах появилась мелодрама «Русская жена», где актриса сыграла роль супруги сирийца. Съемки проекта проходили в Москве, Феодосии и Дагестане.
Также на канале «Россия» выйдет новый сезон сериала «Спасская» с участием Карины Андоленко.