Королева крика и автор книжек для детей: биография Джейми Ли Кертис

Кто такая Джейми Ли Кертис?
Позже она получила положительные отзывы за свои роли в комедиях «Поменяться местами», «Рыбка по имени Ванда», «Правдивая ложь», «Чумовая пятница» и «Достать ножи».
В 2023 году она получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в научно-фантастическом боевике «Все везде и сразу». Замужем за коллегой-актером и режиссером Кристофером Гостем, Кертис также является известным автором детских книг.
Джейми Ли Кертиc на 95-й церемонии вручения премии «Оскар» c наградой за лучшую женскую роль второго плана в к/ф «Все везде и сразу» 12.03.2023 г. Фото: Global Look Press
Ранние годы и родители
Джейми Ли Кертис родилась 22 ноября 1958 года в Лос-Анджелесе в семье актеров Тони Кертиса и Джанет Ли. У нее есть одна сестра и четверо сводных братьев и сестер. Ее родители развелись, когда ей было 4 года, и, по ее словам, Тони «не был заинтересован в том, чтобы быть отцом». После развода, по сообщениям СМИ, он вычеркнул Кертис и ее братьев и сестер из своего завещания.
Несмотря на то, что Кертис рано познакомилась с шоу-бизнесом, она не сразу решила стать актрисой. Она была чирлидером в школе Уэстлейк для девочек в Лос-Анджелесе и окончила престижный колледж Чоут-Розмари-Холл в Коннектикуте в 1976 году.
После семестра в Тихоокеанском университете Кертис убедили пройти прослушивание на роль подросткового детектива Нэнси Дрю. Хотя она не получила роль, вскоре она бросила учебу, чтобы заняться актерским мастерством.
Джейми Ли Кертиc в детстве с родителями и сестрой. Фото: Global Look Press
«Хэллоуин» и статус «Королева крика»
Кертис изначально получила места в таких шоу, как «Медэксперт Куинси» и «Коломбо». Она даже получила роль в недолговечном военном комедийном телесериале «Операция «Юбка», который был основан на фильме 1959 года, в котором снялся ее отец.
Это оказалось неудачным началом. Она едва успевала произнести одну реплику за эпизод , прежде чем была уволена вместе с большинством своих коллег по актерскому составу в конце разочаровывающего первого сезона.
Настоящий прорыв Кертис произошел в 1978 году, когда 19-летняя актриса снялась в классическом фильме ужасов Джона Карпентера «Хэллоуин». Малобюджетный фильм о психопатке, которая преследует группу нянь и не было никакой гарантии, что это возродит ее начинающуюся карьеру, и Карпентер даже не хотел, чтобы она играла эту роль, выбрав актрису Энн Локхарт.
Но когда Локхарт отказалась от роли, Карпентер потеплел к Кертис после того, как продюсеры почувствовали, что ее семейная связь с Джанет Ли вызовет культовые образы фильма Альфреда Хичкока «Психо» 1960 года.
За время первого проката «Хэллоуин» собрал 47 миллионов долларов, что сделало его одним из самых прибыльных фильмов в истории, основанных на первоначальных инвестициях. Однако сразу после неожиданного успеха фильма она нашла мало предложений о работе и испытывала трудности с подбором типажей в жанре ужасов.
Ее роли в фильмах «Школьный бал» (1980), «Туман» (1980) и «Хэллоуин 2» (1981) привели к тому, что актриса стала известна как «Королева крика».
На маленьком экране Кертис продемонстрировала свои драматические таланты в фильме «История Дороти Страттен» (1981). Она сыграла главную героиню, модель Playboy, которая погибла от рук своего жестокого и властного мужа.
Кертис также продемонстрировала свои комические способности в популярном фильме 1983 года «Поменяться местами» с Дэном Эйкройдом и Эдди Мерфи. Ее образ мягкосердечной секс-работницы помог вывести ее карьеру на новый уровень.
Кертис получила несколько ведущих ролей в кино с явно неоднозначными результатами. Она заслужила положительные отзывы за «Любовные письма» (1983) и «Грэндвью, США» (1984). «Идеально» (1985) оказался чем угодно, только не совершенством. Кертис сыграла инструктора по аэробике с Джоном Траволтой в главной роли и это оказалось кассовым провалом.
Джейми Ли Кертиc. Фото: кадр из к/ф «Хэллоуин» (1978)
Восхождение к славе: «Правдивая ложь», пересмотр «Хэллоуина» и «Чумовой пятницы»
Кертис пережила очередную волну успеха в конце 1980-х, начав с нашумевшей комедии «Рыбка по имени Ванда» (1988). С 1989 по 1992 год она была хедлайнером ситкома «Только любовь» с комиком Ричардом Льюисом, получив премию «Золотой глобус» за свою работу в 1990 году.
Затем Кертис продемонстрировала другую сторону своих актерских способностей, снявшись вместе с Арнольдом Шварценеггером в приключенческом фильме «Правдивая ложь» (1994). Она изобразила Хелен Таскер, скучающую домохозяйку, которая узнает, что ее муж на самом деле секретный правительственный агент, и быстро оказывается втянутой в смертоносный террористический заговор.
Обе роли принесли ей награду «Золотой глобус», а «Правдивая ложь» стала одним из крупнейших кассовых хитов 1990-х, собрав в международном прокате более 365 миллионов долларов.Она назвала фильм «без сомнения, величайшим опытом в моей профессиональной жизни на данный момент».
Но успех «Правдивой лжи» не смог сразу же поднять карьеру Кертис, как можно было ожидать, и фильмы, в которых она снялась в последующие годы после «Правдивой лжи», были одними из крупнейших критических и коммерческих провалов в ее карьере, включая «Свирепые создания» (1997) и «Вирус» (1999).
Кертис вернулась к своим ролям в жанре хоррор, предложив идею фильма «Хэллоуин: 20 лет спустя» (1998). Несмотря на негативные отзывы, картина добилась кассового успеха. Актриса также повторила свою роль Лори Строуд в фильме «Хэллоуин: Воскрешение» (2002).
Позже Кертис предложили заменить Аннет Бенинг, которая только что выбыла из производства «Чумовой пятницы» (2003). Кертис снялась вместе с Линдси Лохан в семейной фэнтезийной комедии о матери и дочери, которые меняются телами.
«Чумовая пятница» стала неожиданным коммерческим успехом, заработав более 160 миллионов долларов при бюджете всего в 20 миллионов долларов. Кертис получила особую похвалу, заработав еще одну номинацию на «Золотой глобус», а также несколько лучших рецензий.
Джейми Ли Кертиc и Линдси Лохан. Фото: кадр из к/ф «Чумовая пятница» (2003)
Возвращение к актерской деятельности
В 2006 году Кертис объявила, что ушла из актеров, чтобы сосредоточиться на своей семье и писать детские книги. Тем не менее, она время от времени появлялась в легких фильмах, включая «Крошка из Беверли-Хиллз» (2008) и «Снова ты» (2010).
Начиная с 2012 года Кертис появлялась в повторяющихся ролях в популярных телевизионных сериалах, таких как «Морская полиция: Спецотдел» и «Новенькая». Она вернулась на телевидение в 2015 году в сериале «Королевы крика», сыграв декана университета, которого терроризирует серийный убийца. В том же году Кертис также снялась в драме, основанной на реальной истории четырех старшеклассников, которые участвуют в соревнованиях по робототехнике, под названием «Жизнь робота».
Спустя сорок лет после ее дебюта на большом экране в роли Лори Строуд, Кертис снова столкнулась со злым Майком Майерсом в «Хэллоуине» (2018). На этот раз, по словам актрисы, ее героиня приготовилась сразиться со своим давним врагом.
Фильм Кертис получил признание критиков и коммерческий успех, заработав 77,5 миллиона долларов в первый уик-энд — историческое представление для фильма с актрисой старше 55 лет в главной роли.
Джейми Ли Кертиc на постере к к/ф «Хэллоуин» (2018)
Поздний карьерный взлет и победа на «Оскаре»
В 2019 году Кертис присоединилась к звездному ансамблю фильма «Достать ножи», который заработал в мировом прокате более 300 миллионов долларов. Два года спустя она получила престижного «Золотого льва» за прижизненные достижения на Венецианском кинофестивале.
«Джейми Ли Кертис принадлежит к той редкой группе голливудских актеров, которые наилучшим образом отражают качества, составляющие саму душу мировой киноиндустрии и ее наследие», - сказал директор фестиваля Альберто Барбера.
Кертис вернулась к франшизе «Хэллоуин» с продолжениями «Хэллоуин убивает» (2021) и «Хэллоуин заканчивается» (2022), оба из которых имели коммерческий успех. Кертис сказала, что последний фильм станет последним фильмом с ее участием в роли Лори Строуд, и что она и так зашла очень далеко.
Также в 2022 году Кертис снялась в научно-фантастическом боевике «Все везде и сразу» (2022), сыграв инспектора налогового управления Дейдру Бубейрдре. Необычный и широко известный фильм получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль, а Кертис получила премию «Оскар» и премию Гильдии киноактеров за лучшую женскую роль второго плана, причем она впервые получила обе награды.
«Обращаюсь ко всем людям, которые поддерживали жанровые фильмы, которые я снимала все эти годы, к тысячам и сотням тысяч людей: мы только что вместе получили «Оскар», - сказала она во время своей речи по случаю вручения премии.
Совсем недавно Кертис вернулась на телевидение со своей гостевой ролью во втором сезоне нашумевшего сериала Hulu «Медведь». Она сыграла Донну Берзатто, мать главного героя, которого сыграл Джереми Аллен Уайт.
Она также сыграет эксцентричную исследовательницу Патрисию Таннис в предстоящей экранизации видеоигры Borderlands режиссера Эли Рота. Выход фильма запланирован на август 2024 года в кинотеатрах.
Джейми Ли Кертиc на постере с актерским составом к/ф «Достать ножи» (2019)
Муж и дочери
Кертис замужем за актером и режиссером Кристофером Гостем с 1984 года. Кертис увидела его фотографию в журнале Rolling Stone, рекламирующую фильм с его участием «Это — Spinal Tap» (1984), и сказала подруге: «О, я собираюсь выйти замуж за этого парня». Они познакомились в июне того же года и поженились четыре месяца спустя, в декабре.
Кертис и Гест удочерили двух дочерей, Энни и Руби, и воспитывали их с рождения. Энни родилась в декабре 1986 года, Руби - в марте 1996 года.
Джейми Ли Кертиc с семьей. Фото: Global Look Press
Собственный капитал
Сообщается, что состояние Кертис и ее мужа, Кристофера Геста, составляет 60 миллионов долларов. Самые ранние роли Кертис не принесли ей много денег.
«Правда в том, что я на самом деле не зарабатывала много денег на фильмах ужасов», - сказала она Variety.
Но это изменилось по мере того, как ее звездный авторитет вырос. Кертис также создала продюсерскую компанию Comet Pictures и является автором бестселлеров.
Детские книги
Кертис - одна из немногих известных писательниц, сумевших завоевать расположение как критиков, так и читателей. Ее книги пользуются огромным успехом. Первая работа Кертис называется «Когда я была маленькой: воспоминания четырехлетней девочки о своей юности», она была опубликована в 1993 году. Усыновление дочери Энни привело к написанию ее второй книги «Расскажи мне еще раз о ночи, когда я родилась» (1996).
Среди других книг: «Сегодня я чувствую себя глупо: И другие настроения, которые делают мой день» (1998), «Существует ли на самом деле человеческая раса?» (2006), «Моя мамочка повесила луну: история любви» (2010), «Мой храбрый первый год» (2016) и «Я, сам и я: поучительная история» (2018).
Джейми Ли Кертиc со своей книгой «Моя мамочка повесила луну: история любви» (2010). Фото: Global Look Press