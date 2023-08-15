Королева крика и автор книжек для детей: биография Джейми Ли Кертис

«Хэллоуин» и статус «Королева крика»

Кертис изначально получила места в таких шоу, как «Медэксперт Куинси» и «Коломбо». Она даже получила роль в недолговечном военном комедийном телесериале «Операция «Юбка», который был основан на фильме 1959 года, в котором снялся ее отец.

Это оказалось неудачным началом. Она едва успевала произнести одну реплику за эпизод , прежде чем была уволена вместе с большинством своих коллег по актерскому составу в конце разочаровывающего первого сезона.

Настоящий прорыв Кертис произошел в 1978 году, когда 19-летняя актриса снялась в классическом фильме ужасов Джона Карпентера «Хэллоуин». Малобюджетный фильм о психопатке, которая преследует группу нянь и не было никакой гарантии, что это возродит ее начинающуюся карьеру, и Карпентер даже не хотел, чтобы она играла эту роль, выбрав актрису Энн Локхарт.

Но когда Локхарт отказалась от роли, Карпентер потеплел к Кертис после того, как продюсеры почувствовали, что ее семейная связь с Джанет Ли вызовет культовые образы фильма Альфреда Хичкока «Психо» 1960 года.

За время первого проката «Хэллоуин» собрал 47 миллионов долларов, что сделало его одним из самых прибыльных фильмов в истории, основанных на первоначальных инвестициях. Однако сразу после неожиданного успеха фильма она нашла мало предложений о работе и испытывала трудности с подбором типажей в жанре ужасов.

Ее роли в фильмах «Школьный бал» (1980), «Туман» (1980) и «Хэллоуин 2» (1981) привели к тому, что актриса стала известна как «Королева крика».

На маленьком экране Кертис продемонстрировала свои драматические таланты в фильме «История Дороти Страттен» (1981). Она сыграла главную героиню, модель Playboy, которая погибла от рук своего жестокого и властного мужа.

Кертис также продемонстрировала свои комические способности в популярном фильме 1983 года «Поменяться местами» с Дэном Эйкройдом и Эдди Мерфи. Ее образ мягкосердечной секс-работницы помог вывести ее карьеру на новый уровень.

Кертис получила несколько ведущих ролей в кино с явно неоднозначными результатами. Она заслужила положительные отзывы за «Любовные письма» (1983) и «Грэндвью, США» (1984). «Идеально» (1985) оказался чем угодно, только не совершенством. Кертис сыграла инструктора по аэробике с Джоном Траволтой в главной роли и это оказалось кассовым провалом.