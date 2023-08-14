Усыновил внука Тереховой, сыграл Митяя в «Сватах», вымолил дочь: как Николай Добрынин стал актером и отцом

Николай Добрынин обрел настоящую славу уже будучи состоявшимся актером. Благодаря сериалу «Сваты» его полюбили не только в России, но и во многих других странах СНГ.
Детство
Николай Николаевич Добрынин родился в Таганроге в обычной советской семье 17 августа 1963 года. Его мама была продавцом, папа — милиционером, который обожал играть на баяне и привил старшему пасынку Александру Науменко и сыну Николаю любовь к музыке.
Николай Добрынин в детстве. Кадр из программы «Судьба человека» / Россия-1
Добрынин-младший с детства посещал музыкальную школу и пел в церковном хоре. Отличался озорным характером и не раз отличался на улице за озорство.
Николай Добрынин в детстве. Кадр из программы «Судьба человека» / Россия-1
Отец рано ушел из жизни, и Николаю с братом пришлось помогать матери зарабатывать на хлеб. Мальчик шил мешки, мастерил почтовые ящики и продавал на рынке. Помогал деду на пасеке и не понаслышке знает, что это за профессия.
Театральная карьера
Брат учился в Московской консерватории и настоял на том, чтобы Коля переезжал к нему и получил актерское образование. Добрынин-младший так и сделал. В столице он успешно поступил в ГИТИС и получил профессию актера в 1985 году. после выпуска его пригласили в театр «Сатирикон» Аркадия Райкина, где он прослужил 4 года.
Николай Добрынин в юности. Кадр из программы «Судьба человека» / Россия-1
Долг Родине на два года прервал его театральную карьеру, по возвращении из войск ПВО Добрынин вернулся на подмостки «Сатирикона» и начал работать с режиссером Романом Виктюком. Он сыграл в его провокационной пьесе «Служанки», произведшей фурор в театральных кругах.
Спектакль был показан во многих странах мира, Добрынин стал настоящей звездой. В 1992 году постановке переехала в Театр Романа Виктюка, вместе с ней перешел в труппу мэтра и Николай Добрынин.
Николай Добрынин (справа) в пьесе «Служанки». Фото: соцсети
Здесь он сыграл в таких постановках, как «Саломея, или Странные игры Оскара Уайльда», «Мою жену зовут Морис», «Мастер и Маргарита». У Виктюка актер проработал 16 лет, затем стал играть в антрепризах.
Сегодня Добрынина можно увидеть в таких антрепризах, как «Влюбленный Мопассан», «Поймай меня... Сможешь?», «Близкие люди», «Бабий бунт».
Кинокарьера
Параллельно Добрынин снимался в кино. Дебютировал он в 1986 году в мелодраме «Нужные люди», свою первую главную роль исполнил через год в фильме «Прощай, шпана замоскворецкая», сыграв Гавроша. После нее на актера обратили внимание кинорежиссеры, предложений сниматься стало больше.
Николай Добрынин в фильме «Прощай, шпана замоскворецкая». Кадр из фильма
Громкими стали проекты Сергея Урсуляка, в которых снялся Добрынин: «Русский регтайм» (1993), «Летние люди» (1995), «Все то, о чем мы так долго мечтали» (1997), снялся в дебютном альманахе Андрея Звягинцева «Черная комната» (2000).
Николай Добрынин в фильме «Все то, о чем мы так долго мечтали». Кадр из фильма
Фильмография Добрынина в основном состоит из сериалов, ролями в них он и прославился у широкой публики. Наиболее яркими получились роли в детективных и криминальных проектах: «Семейные тайны» (2001), «Хозяин империи» (2001), «Воровка 2. Счастье напрокат» (2002), «Жизнь — поле для охоты» (2005), «Гражданин начальник 3» (2006), «Черный снег» (2007).
«Сваты»
В 2009 году Николай Добрынин присоединился к составу сериала «Сваты» и появился в третьем сезоне в необычном для себя амплуа. Его персонаж Митяй Буханкин — лучший друг Ивана Будько, деревенский выпивоха и выдумщик. Вместе с товарищем попадает в переделки, смешно выпутывается из них и много шутит.
Николай Добрынин и Людмила Артемьева в сериале "Сваты". Кадр из сериала
Роль Митяя принесла всенародную славу и любовь Добрынину. Он, что называется, проснулся настоящей знаменитостью и из второстепенного персонажа стал настоящим героем в буквальном смысле – в 2011 году на экраны вышел спин-офф «Байки Митяя», 20-серийная комедия.
Николай Добрынин в сериале "Байки Митяя". Кадр из сериала
С участием Добрынина выходили следующие четыре сезона «Сватов», в 2023 году появились новости о восьмом по счету продолжении, но пока официальных заявлений не поступало.
После «Сватов»
После роли Митяя в «Сватах» Добрынин не испытывает недостатка предложений от режиссеров. Он снимался в таких проектах, как «Молодежка» (2013), «Кавказская пленница!» (2014), перевоплотился в Леонида Утесова в сериале «Орлова и Александров» (2015) и отца Людмилы Гурченко в байопике «Людмила Гурченко» (2015).
Николай Добрынин в сериале "Орлова и Александров". Кадр из сериала
Порисковать Добрынину пришлось во время съемок сериала про знаменитую дрессировщицу «Маргарита Назарова» в 2015 году. Актеру приходилось сниматься с тигром, кормить его. В кадре Добрынин ростом 180 см и весом 93 кг сыграл дрессировщика Бориса Эдера.
В драме «Несокрушимый» (2018) Добрынин сыграл безногого хирурга, в детективе «Мосгаз. Дело №8: Западня» (2021) — вора в законе, в сериале «Юность» (2023) — завхоза детского лагеря.
Николай Добрынин в сериале "Юность". Кадр из сериала
Личная жизнь
Актер Добрынин был несколько раз женат. Первый брак у него случился в 18 лет, он сделал предложение своей однокурснице Оксане Баршевой, которая прославилась как Ксения Ларина. Она была дочерью советского дипломата Андрея Баршева.
И Добрынин называл себя лимитой дремучей рядом с семьей своей жены. Чтобы обеспечивать семью, он четыре года по ночам работал в метро. Через 5 лет супруги развелись.
Ксения Ларина, первая жена Николая Добрынина. Кадр из программы "Мой герой" / ТВ-Ц
Второй женой Добрынина стала дочь знаменитой советской актрисы Маргариты Тереховой Анна. Они познакомились в ГИТИСе, она училась, он преподавал сценическую речь – брал подработку. На тот момент Маргарита растила двухлетнего сына от бывшего мужа Валерия Боровинских. В 1990 году Добрынин и Терехова поженились, он усыновил ее ребенка и вырастил до 16 лет.
Николай Добрынин (справа), Анна Терехова, маленький пасынок Миша. Фото: соцсети
После развода с Тереховой актер долго не мог устроить карьеру и личную жизнь, начал злоупотреблять выпивкой. И называет свою третью жену настоящим спасением. Екатерина Комиссарова была сотрудницей авиакомпании «Аэрофлот» и преданной поклонницей Добрынина, посещала все его спектакли.
Они познакомились, в 2002 году сыграли свадьбу, и долго не могли стать родителями. Брак даже был на грани распада. Актер рассказывал об этом непростом периоде и о том, Как вымолил дочку в 45 лет.
«Меня послали от канала «Россия» в рамках проекта на Ближний Восток по православным местам. Я безмерно благодарен за это. Я попал в монастырь святой Феклы в Дамаске. Как оказалось, в этот монастырь приезжали женщины намаливать детей. Я поговорил с матушкой, что дети не получаются - семья распадается. Ровно через месяц Катя забеременела», - рассказывал в программе «Судьба человека» актер.
В 2008 году у Добрынина появилась дочка Нина. Но и пасынка Михаила он не забывает и продолжает общаться.
Жена Екатерина и дочка Нина. Фото: соцсети
Карьера сегодня
В настоящее время Добрынин не обделен ролями, в 2023 году с его участием снимается сразу несколько проектов. Также актер играет в антрепризах, например, со своей экранной женой по «Сватам» Олесей Железняк выходит на сцену в пьесе «Сирена и Виктория».