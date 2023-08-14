Усыновил внука Тереховой, сыграл Митяя в «Сватах», вымолил дочь: как Николай Добрынин стал актером и отцом

Николай Добрынин обрел настоящую славу уже будучи состоявшимся актером. Благодаря сериалу «Сваты» его полюбили не только в России, но и во многих других странах СНГ.

Детство

Николай Николаевич Добрынин родился в Таганроге в обычной советской семье 17 августа 1963 года. Его мама была продавцом, папа — милиционером, который обожал играть на баяне и привил старшему пасынку Александру Науменко и сыну Николаю любовь к музыке.