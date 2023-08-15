Грустный клоун Голливуда: биография Робина Уильямса

Кем был Робин Уильямс?

Робин Уильямс был актером и комиком, наиболее известным по своим ролям в таких фильмах, как «Умница Уилл Хантинг», за который он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, «Общество мертвых поэтов» и «Доброе утро, Вьетнам».

Он стал популярным благодаря своей роли в телевизионном шоу «Морк и Минди», прежде чем перейти к ведущим ролям, как комедийным, так и драматическим, в кино. Известный своим импровизационным стилем, Уильямс снялся в ряде специальных стендап-комедийных передач и считается одним из величайших юмористов всех времен. Он умер в августе 2014 года в возрасте 64 лет.

Ранняя жизнь и образование

Робин Маклорин Уильямс родился 21 июля 1951 года в Чикаго. Он был единственным ребенком Роберта Фитцджеральда Уильямса, старшего исполнительного директора Ford Motor Company, и Лори Маклорин, модели и актрисы.

В детстве Уильямс был интровертом и с трудом заводил друзей. Его семья была богатой, но его родители много работали, и Уильямс часто проводил больше времени с прислугой в своем доме. Над ним издевались, и он использовал комедию, которую перенял от острого чувства юмора своей матери в качестве защитного механизма.

После того, как семья переехала в Сан-Франциско в 1967 году, Уильямс посещал среднюю школу Редвуд и стал популярным после вступления в драматический кружок.

Уильямс учился в мужском колледже Клермонт и колледже Марин, прежде чем поступить в Джульярдскую школу в Нью-Йорке. Там он подружился и стал соседом по комнате с коллегой-актером Кристофером Ривом. Позже Уильямс экспериментировал с комедией в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, разработав успешный стендап-номер.