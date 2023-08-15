Грустный клоун Голливуда: биография Робина Уильямса

Кем был Робин Уильямс?
Робин Уильямс был актером и комиком, наиболее известным по своим ролям в таких фильмах, как «Умница Уилл Хантинг», за который он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, «Общество мертвых поэтов» и «Доброе утро, Вьетнам».
Он стал популярным благодаря своей роли в телевизионном шоу «Морк и Минди», прежде чем перейти к ведущим ролям, как комедийным, так и драматическим, в кино. Известный своим импровизационным стилем, Уильямс снялся в ряде специальных стендап-комедийных передач и считается одним из величайших юмористов всех времен. Он умер в августе 2014 года в возрасте 64 лет.
Ранняя жизнь и образование
Робин Маклорин Уильямс родился 21 июля 1951 года в Чикаго. Он был единственным ребенком Роберта Фитцджеральда Уильямса, старшего исполнительного директора Ford Motor Company, и Лори Маклорин, модели и актрисы.
В детстве Уильямс был интровертом и с трудом заводил друзей. Его семья была богатой, но его родители много работали, и Уильямс часто проводил больше времени с прислугой в своем доме. Над ним издевались, и он использовал комедию, которую перенял от острого чувства юмора своей матери в качестве защитного механизма.
После того, как семья переехала в Сан-Франциско в 1967 году, Уильямс посещал среднюю школу Редвуд и стал популярным после вступления в драматический кружок.
Уильямс учился в мужском колледже Клермонт и колледже Марин, прежде чем поступить в Джульярдскую школу в Нью-Йорке. Там он подружился и стал соседом по комнате с коллегой-актером Кристофером Ривом. Позже Уильямс экспериментировал с комедией в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, разработав успешный стендап-номер.
Робин Уильямс в молодости. Фото: соцсети
Коммерческий прорыв
Уильямс работал над такими телевизионными программами, как «Шоу Ричарда Прайора», «Смехотворный» и «Восьми достаточно», прежде чем стал более широко известен американской аудитории как инопланетный Морк.
Персонаж дебютировал в сериале «Счастливые дни», а затем получил собственное шоу «Морк и Минди». Уильямс снялась вместе с Пэм Добер в забавном, милом ситкоме, который начался в 1978 году и длился четыре сезона.
Будучи частью актерского состава фильма 1977 года «Могу ли я это сделать, пока мне не понадобятся очки?», Уильямс получил свою первую главную роль на большом экране, сыграв знаменитого моряка, поедающего шпинат, в мультфильме «Попай» (1980) режиссера Роберта Олтмана с Шелли Дюваль в главной роли.
За эти годы Уильямс сыграл ряд успешных ролей в кино, продемонстрировав свои звездные комедийные таланты, а также способность браться за серьезную работу. Он сыграл главного героя в фильме 1982 года «Мир по словам Гарпа», а также русского музыканта, который бежал в Америку в фильме «Москва на Гудзоне» (1984).
Позже, в фильме «Доброе утро, Вьетнам» (1987), Уильямс сыграл непочтительного радио-диджея Адриана Кронауэра, затем в фильме «Общество мертвых поэтов» (1989) он сыграл свободомыслящего учителя Джона Китинга. Оба проекта принесли ему премию «Оскар» за главную мужскую роль.
Робин Уильямс и Савелий Крамарев в фильме «Москва на Гудзоне». Фото: кадр из фильма 1984 года
Личные проблемы
У Уильямса были бурные романтические отношения, в том числе с первой женой Валери Веларди, на которой он женился в 1978 году.
Несмотря на эти личные неудачи, Уильямс продолжал сниматься. Он появился в популярной драме Пенни Маршалл «Пробуждение» (1990) с Робертом Де Ниро и Джули Кавнер и получил свою третью номинацию на премию «Оскар» за роль бездомного Пэрри в искупительной драме 1991 года «Король-рыбак».
Уильямс снялся в роли взрослого Питера Пэна в фильме «Крюк» (1991) и озвучил джинна в анимационном фильме Диснея «Аладдин» (1992). Он также появился в фильмах «Миссис Даутфайр» (1993), «Джуманджи» (1995) и «Флуббер» (1997).
Робин Уильямс. Фото: Global Look Press
Премия «Оскар»
Фильмы Уильямса, ориентированные на взрослых, также произвели фурор, включая «Клетку для пташеу» (1996) и «Умницу Уилла Хантинга» (1997). Последний фильм, в котором также снялись Мэтт Дэймон и Бен Аффлек, принес ему премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана за роль психолога Шона Магуайра.
В течение следующих нескольких лет Уильямс сменил целый ряд ролей. Он снялся в роли врача, который с юмором относился к своим пациентам в фильме «Целитель Адамс» (1998), а затем изобразил еврея в Германии во время Второй мировой войны в фильме «Яков лжец» (1999). Основанный на произведении Айзека Азимова, «Двухсотлетний человек» (1999) дал Уильямсу возможность сыграть андроида, который развивает человеческие эмоции. И он вернулся к озвучиванию роли доктора Ноу в фильме «Искусственный разум» в 2001 году.
Хотя Уильямс наиболее известен своим комедийными ролями, он также исследовал более мрачных персонажей и ситуации на экране. Он сыграл жуткого фотомастера в «Фото за час» (2002), автора криминальных романов в «Бессоннице» (2002) и странного радиоведущего в «Ночном слушателе» (2006).
Также в 2006 году Уильямс продемонстрировал свои комедийные таланты в трех фильмах. Первый из них - политический «Человек года». Второй - популярное семейное кино «Ночь в музее» с Беном Стиллером в главной роли. Наконец Уильямс появился в семейной комедии «Дурдом на колесах» с Шерил Хайнс, Кристин Ченовет и Джеффом Дэниелсом.
Постер фильма «Умница Уилл Хантинг». Фото: Global Look Press
В разгар своей профессиональной карьеры Уильямс попал в реабилитационный центр для лечения алкоголизма. Актер восстановился и в 2007 году снялся в роли преподобного в комедии «Лицензия на брак» с Мэнди Мур и Джоном Красински.
Жены и дети
Уильямс был женат три раза и воспитывал троих детей: Закари (11 апреля 1983-го), Зельду (31 июля 1989-го) и Коди (25 ноября 1991-го).
Он работал барменом в Сан-Франциско в 1976 году, когда познакомился с актрисой Валери Веларди, и они поженились в июне 1978 года. В документальном фильме HBO «Робин Уильямс: Проникни в мои мысли» 2018 года Веларди рассказала об их отношениях и призналась, что допускала неверность Уильямса.
«Он любил женщин. Абсолютно любил женщин, — сказала она. — Я понимала и хотела, чтобы у него это было. Но я также хотела, чтобы он вернулся домой».
В 1983 году у них родился сын Захари, и они развелись в 1988 году.
В следующем году Уильямс женился на няне своего сына, Марше Гарсес, которая была беременна их дочерью Зельдой. В 1991 году у них также родился сын Коди. Пара развелась в 2010 году, сославшись на непримиримые разногласия.
Робин Уильямс и Сьюзан Шнайдер. Фото: соцсети
В октябре 2011 года Уильямс женился на художнице и графическом дизайнере Сьюзан Шнайдер. Они жили в Калифорнии до смерти Уильямс в 2014 году.
Закари, которого зовут Зак, и Зельда сделали актерскую карьеру, а Зельда также работала режиссером, продюсером и сценаристом.
Более поздние проблемы с карьерой и здоровьем
В сентябре 2008 года Уильямс начал гастролировать в рамках своего персонального стендап-комедийного шоу «Оружие саморазрушения», посвященного «социальным и политическим абсурдам». Уильямс вкладывал всю свою энергию в концерты, но проблемы со здоровьем вышли на первый план в марте 2009 года. Актер перенес операцию на сердце.
Пока Уильямс восстанавливался, он снова появился в роли Теодора Рузвельта в фильме «Ночь в музее 2». В ноябре 2009 года он снялся вместе с Джоном Траволтой в диснеевском фильме «Так себе каникулы».
Уильямс появлялся в качестве гостя в таких телешоу, как Louie и Wilfred. В марте 2011 года он появился на Бродвее в составе оригинального состава «Бенгальского тигра» в Багдадском зоопарке, показ которого продлится до июля. На большом экране, повторив свои роли Рамона и Лавлейса из оригинального анимационного фильма 2006 года, он озвучил продолжение 2011 года «Делай ноги 2».
У Уильямса были роли второго плана в двух проектах 2013 года: романтической комедии «Большая свадьба» с Де Ниро и Дайан Китон и драме Ли Дэниэлса «Дворецкий», в которой Уильямс сыграл Дуайта Д. Эйзенхауэра. В том же году Уильямс также объявил о своем возвращении на телевидение.
Он снялся вместе с Сарой Мишель Геллар в ситкоме «Сумасшедшие», который дебютировал осенью. Действие происходило в рекламной фирме, в шоу Уильямс и Геллар были представлены в роли отца и дочери. Шоу было отменено всего после одного сезона. Затем, в 2014 году, Уильямс снялся в роли недовольного Генри Альтманна в фильме «Этим утром в Нью-Йорке».
Робин Уильямс и Сара Мишель Геллар в ситкоме «Сумасшедшие». Фото: кадр из фильма
Благотворительность Робина Уильямса
Уильямс при жизни поддерживал ряд благотворительных организаций, включая Comic Relief, Фонд LiveStrong, Фонд Кристофера и Даны Рив и детскую исследовательскую больницу Святого Иуды.
По данным Los Angeles Times, Уильямс помог Comic Relief собрать более 80 миллионов долларов для помощи бездомным Америки. Начиная с 1986 года, он вел серию специальных телевизионных передач для организации с коллегами-актерами-комиками Билли Кристалом и Вупи Голдберг.
Смерть и дань уважения
11 августа 2014 года 63-летний Уильямс был найден мертвым в своем доме в Калифорнии. Его публицист опубликовал следующее заявление:
«Робин Уильямс скончался этим утром. В последнее время он боролся с тяжелой депрессией. Это трагическая и внезапная потеря. Семья с уважением просит сохранить их конфиденциальность, поскольку они скорбят в это очень трудное время».
Власти сообщили, что Уильямс покончил с собой. Ближайшие друзья и члены семьи Уильямса собрались после его смерти на частные похороны в Сан-Франциско. Его останки были кремированы и развеяны в заливе Сан-Франциско.
Три фильма, в которых снялся Уильямс, были выпущены после его смерти. «Это, блин, рождественское чудо» и «Ночь в музее: Секрет гробницы» вышли в кинотеатрах в ноябре и декабре 2014 года соответственно. Последним фильмом Уильямса был «Бульвар».
Робин Уильямс в фильме «Бульвар». Фото: кадр из фильма 2014 года
Капитал Уильямса
По данным Forbes, Уильямс оставил после себя состояние в 100 миллионов долларов. Актер подал иск об ограничении использования своего изображения в течение 25 лет после его смерти, поэтому его имя, фотография, голос и подпись не могут быть использованы ни в каких фильмах или рекламе до 2039 года.
Жена Уильямса Сьюзан Шнайдер и трое детей оказались вовлечены в судебную тяжбу из-за его имущества. Он оставил поместье своим детям, но предусмотрел «особые условия», чтобы убедиться, что о Шнайдер и ее детях от предыдущих отношений позаботились.
В декабре 2014 года Шнайдер подал петицию о выделении дополнительных денег, и обе стороны поспорили из-за коллекции велосипедов актера, наград и фотографий. Дело было урегулировано во внесудебном порядке в октябре 2015 года.
Робин Уильямс и его семья. Фото: соцсети
Книги и документальные фильмы
Спустя годы после его смерти карьера Уильямса в шоу-бизнесе и его последние дни оставались захватывающей темой для поклонников. Биография Дэйва Ицкоффа «Робин» стала бестселлером после публикации в мае 2018 года, а два месяца спустя телеканал HBO предложил изучить характер комика с помощью видеозаписей выступлений и интервью с семьей и друзьями в фильме «Робин Уильямс: Проникни в мой разум».
Вдова Уильямса, Сьюзан Шнайдер, участвовала в другом документальном фильме 2020 года о его жизни, последних днях и борьбе с болезнью Леви под названием «Желание Робина». С помощью фильма режиссер Тайлор Норвуд надеялся помочь зрителям «понять боль, которую он испытывал, когда его таланты и способности быстро ускользали... как перед лицом этой ужасающей реальности он был более героичным, более сострадательным, чем любой персонаж, которого он когда-либо играл в любом из своих фильмов».