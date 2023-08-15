Внешность не супермодели, но такая харизма, которой восхищается весь мир: биография Вупи Голдберг

Кто такая Вупи Голдберг?

В 1983 году Вупи Голдберг снялась в популярной постановке, а в 1985 году она получила премию «Грэмми» за лучшую комедийную запись. В том же году успех Голдберга в фильме «Цветы лиловые полей» положил начало весьма заметной актерской карьере.

Голдберг получила премию «Оскар» в 1991 году за свою роль в фильме «Привидение», а в 2007 году она приступила к длительной работе ведущей телевизионного ток-шоу «Взгляд». Голдберг также известен тем, что входит в очень небольшую группу знаменитостей, которые достигли статуса «ЭГО», выиграв премии «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».

Ранняя жизнь

Настоящее имя Вупи Голдберг - Кэрин Элейн Джонсон. Она родилась 13 ноября 1955 года в Нью-Йорке. Голдберг и ее старший брат Клайд воспитывались своей матерью Эммой в жилом комплексе в районе Челси на Манхэттене.

Отец Голдберг бросил семью, и ее мать-одиночка работала на разных работах, включая преподавание и уход за больными, чтобы свести концы с концами. Голдберг сменила имя, когда решила, что ее настоящее имя слишком скучное. Она утверждает, что наполовину еврейка и наполовину католичка, а фамилия Голдберг отсылает к истории ее семьи.

С ее фирменными дредами, широкой озорной ухмылкой и пронзительным юмором Голдберг наиболее известна своими мастерскими исполнениями как комедийных, так и драматических ролей, а также своей новаторской работой в голливудской киноиндустрии в роли афроамериканки.

Голдберг неосознанно страдала от дислексии, которая повлияла на ее учебу и в конечном итоге вынудила ее бросить среднюю школу в возрасте 17 лет.