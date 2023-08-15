Внешность не супермодели, но такая харизма, которой восхищается весь мир: биография Вупи Голдберг

Кто такая Вупи Голдберг?
В 1983 году Вупи Голдберг снялась в популярной постановке, а в 1985 году она получила премию «Грэмми» за лучшую комедийную запись. В том же году успех Голдберга в фильме «Цветы лиловые полей» положил начало весьма заметной актерской карьере.
Голдберг получила премию «Оскар» в 1991 году за свою роль в фильме «Привидение», а в 2007 году она приступила к длительной работе ведущей телевизионного ток-шоу «Взгляд». Голдберг также известен тем, что входит в очень небольшую группу знаменитостей, которые достигли статуса «ЭГО», выиграв премии «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».
Ранняя жизнь
Настоящее имя Вупи Голдберг - Кэрин Элейн Джонсон. Она родилась 13 ноября 1955 года в Нью-Йорке. Голдберг и ее старший брат Клайд воспитывались своей матерью Эммой в жилом комплексе в районе Челси на Манхэттене.
Отец Голдберг бросил семью, и ее мать-одиночка работала на разных работах, включая преподавание и уход за больными, чтобы свести концы с концами. Голдберг сменила имя, когда решила, что ее настоящее имя слишком скучное. Она утверждает, что наполовину еврейка и наполовину католичка, а фамилия Голдберг отсылает к истории ее семьи.
С ее фирменными дредами, широкой озорной ухмылкой и пронзительным юмором Голдберг наиболее известна своими мастерскими исполнениями как комедийных, так и драматических ролей, а также своей новаторской работой в голливудской киноиндустрии в роли афроамериканки.
Голдберг неосознанно страдала от дислексии, которая повлияла на ее учебу и в конечном итоге вынудила ее бросить среднюю школу в возрасте 17 лет.
Вупи Голдберг в молодости. Фото: соцсети
Шоу «Призрак»
В 1974 году Голдберг переехал в Калифорнию, где в течение следующих семи лет жил в разных городах, включая Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сан-Франциско. В какой-то момент в это время она работала косметологом в морге, одновременно продолжая карьеру в шоу-бизнесе.
Во время своего пребывания в Сан-Франциско Голдберг получила театральную премию Bay Area за роль комедийной актрисы Мам Мэбли.
Вскоре она вернулась в Нью-Йорк. В 1983 году она снялась в чрезвычайно популярном шоу «Призрак». В постановке одной женщины вне Бродвея был показан ее собственный оригинальный комедийный материал, в котором проблема расы в Америке рассматривалась с уникальной глубиной, стилем и остроумием.
Среди ее самых пронзительных и типично противоречивых творений были «Маленькая девочка», афроамериканский ребенок, одержимый желанием иметь светлые волосы.
К 1984 году режиссер Майк Николс перенес шоу «Призрак» на бродвейскую сцену, а в 1985 году Голдберг получил премию «Грэмми» за лучший комедийный альбом за запись пародий, взятых из шоу.
«Цветы лиловые полей»
Режиссер Стивен Спилберг назначил Голдберг на главную женскую роль в своей постановке 1985 года «Цветы лиловые полей» (адаптирована по роману Элис Уокер).
Вупи Голдберг в фильме «Цветы лиловые полей». Фото: кадр из фильма 1985 года
Фильм получил 10 премий «Оскар» и пять номинаций на «Золотой глобус». Сама Голдберг получила номинацию на «Оскар» и свою первую премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.
Фильмы
Успех фильма «Цветы лиловые полей» положил начало весьма заметной актерской карьере. С 1985 года она снялась более чем в 150 фильмах и телевизионных постановках.
Среди ее ранних фильмов — шпионская комедия «Джек-попрыгунчик» (1986) режиссера Пенни Маршалл; «Смертельная красотка» (1987) с Сэмом Эллиотом в главной роли; «Сердце Клары» (1988); «Гомер и Эдди» (1989) с Джеймсом Белуши в главной роли; драма «Долгий путь пешком домой» (1990) с Сисси Спейсек в главной роли.
«Привидение»
Сыгранная Голдберг роль женщины-медиума Оды Мэй Браун в фильме 1990 года «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях привело к ряду важных достижений. В 1991 году она получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, что делает ее всего лишь второй афроамериканкой, получившей «Оскар».
Вупи Голдберг и Патрик Суэйзи в фильме «Призрак» 1990 года. Фото: Global Look Press
Эта роль также принесла Голдберг ее второй «Золотой глобус», а также награду «Чернокожая артистка года» от NAACP и награду «За выдающиеся достижения» на фестивале «Женщины в кино».
В 1991 году Голдберг появилась в комедии «Мыльная пена» со звездным актерским составом, в котором, среди прочих, участвовали Салли Филд, Кевин Клайн и Элизабет Шу. Затем она появилась в роли детектива Сьюзан Эйвери в пародии Роберта Олтмана на голливудский кинобизнес «Игрок» (1992) с Тимом Роббинсом в главной роли.
«Сестричка, действуй»
Также в 1992 году она снялась в чрезвычайно популярном сериале «Сестричка, действуй» в роли уставшей от мира лаунж-певицы, переодетой монахиней, скрывающейся от мафии. Фильм режиссера Эмиля Ардолино принес Голдберг американскую комедийную премию как самой смешной актрисе в кинофильме, а также еще одну номинацию на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии.
Неожиданный успех этого фильма привел к выходу фильма «Сестричка, действуй 2» (1993), в котором Мэгги Смит исполнила роль матери-настоятельницы.
В ноябре 2019 года Голдберг сообщила, что она повторит свою роль Делорис Ван Картье в мюзикле «Сестричка, действуй» в Лондоне в 2020 году.
Вупи Голдберг в сериале «Сестричка, действуй» 1992 года. Фото: кадр из фильма
«Шоу Вупи Голдберг»
Голдберг запустила свое собственное телевизионное ток-шоу The Whoopi Goldberg Show в 1992 году. Программа, в которой Голдберг давала интервью один на один с известными политическими и голливудскими знаменитостями, насчитывала 200 серий до 1993 года, когда была отменена из-за низких рейтингов.
В том же году Голдберг также снялась в художественном фильме «Сделано в Америке», в одной из главных ролей со своим тогдашним бойфрендом Тедом Дэнсоном.
В 1994, 1996 и 1999 годах Голдберг принимала у себя премии «Оскар», что сделало ее первой женщиной, получившей это звание. Начиная с 1986 года, она также была соведущей Comic Relief, живого шоу известных комиков, которые собирали деньги для бездомных. В 1997 году она была удостоена специальной премии «Эмми» за участие в семи шоу в прямом эфире.
В 1998 году Голдберг начала появляться в игровом шоу знаменитостей Hollywood Squares, за которое она была номинирована на две дневные премии «Эмми». В титрах ее фильмов за это время значатся «На краю океана» (1999) с Мишель Пфайффер и «Прерванная девушка» (1999) с Вайноной Райдер и Анджелиной Джоли в главных ролях.
В 2002 году она продюсировала бродвейское шоу «Совершенно современная Милли», за которое получила премию «Тони», и в том же году получила премию «Эмми» за главную роль в документальном фильме «За пределами Тары: необыкновенная жизнь Хэтти Макдэниел». В 2004 году Голдберг вернулась на Бродвей, чтобы сняться в одноименном шоу одной женщины, а в 2006 году она дебютировала в синдицированном радиошоу «Проснись с Вупи».
Вупи Голдберг. Фото: Global Look Press
«Вид»
Голдберг стал ведущим дневного ток-шоу The View 4 сентября 2007 года. В свой первый день она защищала звезду футбола Майкла Вика в его деле о собачьих боях, отметив, что в этом зрелище нет ничего необычного для такого уроженца Юга, как Вик.
«Это похоже на петушиные бои в Пуэрто-Рико, — сказала она. — Есть определенные вещи, которые характерны для определенных частей страны».
В эфире следующего дня Голдберг настаивала на том, что она несколько раз повторила, что не одобряет то, что сделала Вик. Два года спустя, в 2009 году, она разделит со своими актерами победу на премии «Эмми» в номинации «Выдающаяся ведущая ток-шоу».
Поскольку политические рассуждения часто фигурируют в меню, Голдберг иногда оказывалась в центре самых горячих моментов The View. В 2018 году Голдберг подралась с другим аналитиком Fox News, Джанин Пирро, когда Пирро обвинила ее в «синдроме помешательства [президента] Трампа».
В сентябре 2019 года Голдберг объявила, что присоединяется к адаптации CBS All Access фильма Стивена Кинга The Stand в роли 108-летней матери Эбигейл, — выбор, который побудил ее появиться в The View несколько дней спустя с белыми волосами.
Вупи Голдберг. Фото: Global Look Press
Режиссер и автор
Во время работы в The View Голдберг искала другие творческие возможности. Она ушла за кулисы, чтобы снять документальный фильм 2013 года «Вупи Голдберг представляет мам Мэбли», в котором рассказывается о жизни и карьере одной из первых успешных афроамериканских женщин в жанре стендап-комедии.
Голдберг также появился в нескольких эпизодах телевизионного мюзикла Glee и был одним из известных лиц в актерском составе Big Stone Gap (2015). Автор книг как для детей, так и для взрослых, она дала советы по отношениям в своей книге 2015 года «Если кто-то говорит: «Ты дополняешь меня», беги!».
Вупи Голдберг на церемонии награждения Стивена Спилберга медалью Свободы, октябрь 2009 года. Фото: Global Look Press