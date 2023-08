Внешность не супермодели, но такая харизма, которой восхищается весь мир: биография Вупи Голдберг

«Вид»

Голдберг стал ведущим дневного ток-шоу The View 4 сентября 2007 года. В свой первый день она защищала звезду футбола Майкла Вика в его деле о собачьих боях, отметив, что в этом зрелище нет ничего необычного для такого уроженца Юга, как Вик.

«Это похоже на петушиные бои в Пуэрто-Рико, — сказала она. — Есть определенные вещи, которые характерны для определенных частей страны».

В эфире следующего дня Голдберг настаивала на том, что она несколько раз повторила, что не одобряет то, что сделала Вик. Два года спустя, в 2009 году, она разделит со своими актерами победу на премии «Эмми» в номинации «Выдающаяся ведущая ток-шоу».

Поскольку политические рассуждения часто фигурируют в меню, Голдберг иногда оказывалась в центре самых горячих моментов The View. В 2018 году Голдберг подралась с другим аналитиком Fox News, Джанин Пирро, когда Пирро обвинила ее в «синдроме помешательства [президента] Трампа».

В сентябре 2019 года Голдберг объявила, что присоединяется к адаптации CBS All Access фильма Стивена Кинга The Stand в роли 108-летней матери Эбигейл, — выбор, который побудил ее появиться в The View несколько дней спустя с белыми волосами.