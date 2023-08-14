Как Анна Банщикова уводила чужих мужей, перевоплощалась в Анжелику Варум и привела дочь на съемочную площадку

Одним из самых экстремальных поступков в жизни актрисы Анны Банщиковой стал прыжок с вертолета с шестиметровой высоты на съемках фильма «Охота на пиранью». Как вспоминала артистка в одном из своих интервью, на такой рисковый шаг ее подтолкнул Владимир Машков, сказавший, что красота кадра требует самостоятельного выполнения трюка.

И послушав совет коллеги по цеху, Анна бросилась вниз, в реку. Бросаться в омут с головой — это вообще в ее стиле. Оставить сцену ради большой любви к Максиму Леонидову, на одном из мероприятий выдать себя за Анжелику Варум и превратить дочку в сына специально для съемок в сериале «Ищейка» — в этом вся Анна.

О том, как Анна Банщикова шла к своему личному и профессиональному счастью, рассказывает Teleprogramma.pro

Анна Банщикова: детство и родители

Будущая актриса родилась в 1975 году в Ленинграде. Ее родители обучались в одном техникуме. А потом мама работала инженером-конструктором, а отец перепробовал много разных занятий: от предпринимательства до игры в преферанс.

Но, к сожалению, когда девочке исполнилось шесть лет, родители развелись. Чуть позже отец Анны Банщиковой уехал в Германию, где завел новую семью.