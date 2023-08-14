Как Анна Банщикова уводила чужих мужей, перевоплощалась в Анжелику Варум и привела дочь на съемочную площадку

Одним из самых экстремальных поступков в жизни актрисы Анны Банщиковой стал прыжок с вертолета с шестиметровой высоты на съемках фильма «Охота на пиранью». Как вспоминала артистка в одном из своих интервью, на такой рисковый шаг ее подтолкнул Владимир Машков, сказавший, что красота кадра требует самостоятельного выполнения трюка.
И послушав совет коллеги по цеху, Анна бросилась вниз, в реку. Бросаться в омут с головой — это вообще в ее стиле. Оставить сцену ради большой любви к Максиму Леонидову, на одном из мероприятий выдать себя за Анжелику Варум и превратить дочку в сына специально для съемок в сериале «Ищейка» — в этом вся Анна.
О том, как Анна Банщикова шла к своему личному и профессиональному счастью, рассказывает Teleprogramma.pro
Анна Банщикова: детство и родители
Будущая актриса родилась в 1975 году в Ленинграде. Ее родители обучались в одном техникуме. А потом мама работала инженером-конструктором, а отец перепробовал много разных занятий: от предпринимательства до игры в преферанс.
Но, к сожалению, когда девочке исполнилось шесть лет, родители развелись. Чуть позже отец Анны Банщиковой уехал в Германию, где завел новую семью.
Анна Банщикова в детстве с родителями. Фото: соцсети
Воспитанием будущей актрисы в основном занимались бабушка и дедушка. Именно бабушка по отцовской линии Полина Борисовна — звезда Театра музкомедии, учитель сольного пения в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) — привила маленькой Анечке любовь к искусству. Ведь нередко она брала внучку на репетиции в театр.
А еще Полина Борисовна считала, что Ане следует заняться музыкой и балетом. Как вспоминала сама Анна, она все-таки окончила музыкальную школу с грехом пополам и даже занималась балетом, правда, из этой затеи толком ничего не вышло.
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Учеба в ЛГИТМИК
Однако Анна все же пошла навстречу своей мечте и поступила в ЛГИТМИК, на курс Дмитрия Астрахана. Впоследствии мастер курса пригласит некоторых своих студентов, включая Банщикову, в свои картины «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна». В последней ленте артистке посчастливилось сыграть вместе с Александром Збруевым и Мариной Нееловой.
Окончив театральный вуз в 1997 году, Анна играла на сцене академического театра им. Комиссаржевской, принимала участие в постановках Театра на Литейном и Театра комедии им. Акимова, в «Русской антрепризе» им. А. Миронова. На ее счету такие спектакли, как «Смерть коммивояжера», «Дуэль», «Оркестр», «Близнецы».
Обширная фильмография Анны Банщиковой
Фильмография Анны Банщиковой также довольно обширна и включает в себя как эпизоды, так и роли второго плана, так и главные роли. Например, в эпизоде сериала «Улицы разбитых фонарей» она так хорошо вжилась в образ восточной женщины, что на улицах Владикавказа ее принимали за местную девушку и разговаривали с актрисой на осетинском языке.
Сама Анна Банщикова признавалась, что всегда очень ценила возможность работать на площадке со многими выдающимися актерами, например, с Донатасом Банионисом и Сергеем Жигуновым в сериале «Ниро Вулф и Арчи Гудвин», с Еленой Ксенофонтовой, Мариной Могилевской и Алексеем Горбуновым в сериале «Лучший город земли».
Анна Банщикова в сериале «Охота на пиранью». Фото: кадр из сериала
А вот в многосерийной мелодраме «Лебединый рай» Анне посчастливилось играть вместе с Валентином Гафтом, Михаилом Ефремовым, Аленой Бабенко и Александром Дьяченко. В этой картине Банщиковой досталась практически главная роль боевой девушки Маши.
Ради этой работы актрисе нужно было покраситься в пергидрольную блондинку. К тому же каждую ночь ей приходилось заплетать косички, чтобы утром получалась пышная прическа, напоминающую химическую завивку.
Нельзя также не отметить такие яркие работы Анны, как исторический сериал «Фаворит», криминальная драмы «Журов», «Охота на пиранью», о которой говорилось вначале, мелодрамы «Попытка Веры», «Что скрывает любовь», «Крылья», сериалы «Питер-Москва», «Алмазы Сталина» и так далее.
Сериал «Ищейка»
Однако сериал «Ищейка» все же занимает в фильмографии Анны Банщиковой особое место. Первый сезон проекта, который является адаптацией американского фильма The closer, вышел на Первом канале в 2016 году и снимается до сих пор.
Актриса воплощает в нем образ следователя Александры Кушнир, которую переводят из Москвы в город Дивноморск на должность начальника уголовного розыска. Поначалу местные сотрудники принимают новую руководительницу в штыки, но потом меняют свое мнение.
Анна Банщикова в сериале «Ищейка». Фото: кадр из сериала
Преданная своей работе и виртуозно раскрывающая любое самое запутанное дело, но в то же время не чуждая обыкновенным женским слабостям, например, любви к шоколаду, героиня полюбилась зрителям. А город Геленджик, пейзажи которого узнаются в сериале, привлек в это дивное место дополнительное количество туристов.
Интересно, что роль сына Александры Ивановны исполнила ее дочь Маша, ставшая полноценной участницей съемочной команды.
Кстати, дочь Маша появилась у Анны в браке со вторым мужем — адвокатом Всеволодом Шахановым. Но это случится позже. А в юности Анне Банщиковой довелось пережить немало любовных приключений.
Анна Банщикова и Максим Леонидов
Стоит отметить, что девушка никогда не была обделена мужским вниманием и сама влюблялась со всей широтой своей необъятной души. Так, первой любовью актрисы стал водитель грузовика, в которого она влюбилась еще в восьмом классе. Когда он подъезжал за Анной к школе на своем транспорте, будущей актрисе завидовали все одноклассницы. Ради этого парня эмоциональная Анна была готова даже бросить учебу.
Следующим увлечением девушки был буддист, который приезжал в школу к Анне Банщиковой на лимузине. В компании этого парня скучать не приходилось! С ним Анна порой шла на мелкие авантюры, например, сбегала из ресторана не расплатившись, воровала мелкие предметы в супермаркетах.
Однако первое по-настоящему сильное чувство Анна Банщикова испытала к певцу Максиму Леонидову, с которым познакомилась на съемках знаменитой передачи 90-х годов «Любовь с первого взгляда». В тот же день музыкант пригласил приглянувшуюся ему девушку к себе на концерт, после чего они практически не расставались.
Но все же существовало одно препятствие. В то время певец был женат на Ирине Селезневой, ждавшей его в Израиле. Вскоре Ирина почувствовала, что в их отношения будто что-то изменилось. Она заметила, что стала раздражать мужа, а часто так происходит, когда союз не только изжил себя, но и в него вмешался кто-то третий. Совместное путешествие пары в Финляндию не спасло брак, а только расставило все точки над I.
Максим Леонидов. Фото: Global Look Press
Максим Леонидов сделал свой окончательный выбор, женившись на Анне Банщиковой. И если ему этот союз принес творческое вдохновение (говорят, что песню «Девочка-видение» Леонидов посвятил Анне), то в случае с актрисой все произошло наоборот.
Она оставила профессию практически на шесть лет и полностью посвятила себя интересам мужа, став гастрольной женой, сопровождающей супруга во всех поездках.
Банщикова чувствовала, что в этом браке потеряла себя. Постепенно супруги стали отдаляться друг от друга и спустя семь лет расстались.
Также ходили слухи, что Анна изменяла мужу с режиссером Георгием Товстоноговым-младшим — внуком того самого легендарного театрального режиссера. Однако актриса опровергла эти сплетни, отметив, что встречалась с Георгием через два года после разрыва с Максимом. К сожалению, в 2012 году Георгий Товстоногов трагически погиб в возрасте 36 лет.
Сходство с Анжеликой Варум
А в профессию Анна Банщикова вернулась благодаря случайному совпадению. Для съемок в сериале «Каменская» киношники искали актрису, которая сыграет певицу типажа Анжелики Варум, преследуемую маньяком. Похожая на Варум Банщикова идеально подошла на эту роль.
Кстати, однажды, еще до съемок сериала Анна воспользовалась своим сходством с исполнительницей хита «Зимняя вишня». Так, на одном из концертов Анжелика Варум должна была спеть песню «Листья желтые» в дуэте с Дмитрием Маликовым, но по какой-то причине не приехала на выступление. И тогда кто-то из команды Максима Леонидова сказал: «А давайте оденем Аню, как Анжелику». Сказано — сделано.
Анжелика Варум. Фото: Global Look Press
Разучив танец, Анна Банщикова вышла на сцену с Дмитрием Маликовым. И что удивительно, никто не заметил подвоха, даже когда Анна принялась раздавать автографы.
После разрыва с Максимом Леонидовым Анна Банщикова собиралась полностью посвятить себя карьере. Однако в ее планы вновь вмешалась судьба.
На одной из киношных вечеринок Анна познакомилась с адвокатом из Америки Всеволодом Шахановым. Мужчина всем был хорош: красив, харизматичен, начитан, только вот снова женат. Однако от судьбы не уйдешь… Между молодыми людьми вспыхнула та самая искра.
Семья Анны Банщиковой. Муж Всеволод Шаханов и дети. Фото: соцсети
Ради Анны Всеволод оставил супругу, с которой, по словам мужчины они давно жили на две страны и утратили чувство близости, чего не скажешь об отношениях с актрисой. Впоследствии в браке у пары родилось трое детей: в 2007 году — Михаил, в 2009-м — Александр и в 2017-м — Мария.
Анна Банщикова: рост и вес
Несмотря на наличие трех детей, Анна Банщикова остается в хорошей форме. Так, ее вес составляет 55 килограммов при росте 170 сантиметров.
Анна Банщикова сегодня
Сегодня Анна Банщикова счастлива в браке, играет в театре «Современник» и много снимается в кино. Одна из ее последних ролей — в фильме «Кино про бандитов», где актриса сыграла вместе с Михаилом Пореченковым, Дмитрием Нагиевым и Стасом Дужниковым.
Анна Банщикова на творческой встрече со зрителями в рамках X Международного Забайкальского кинофестиваля. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Также недавно на экраны выходила комедия «Бедные Абрамовичи», рассказывающая о еврейском семействе, где Анна Банщикова сыграла любовь с героем Павла Майкова, который внезапно появляется из прошлого. В кинокартине эти персонажи вспоминают свои прежние чувства. Интересно, что в этой комедийной истории показаны разные еврейские традиции.
А в традициях Анны Банщиковой же — жить на всю катушку, реализовывая себя во всех сферах этой многогранной жизни.