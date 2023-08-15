Дочь бродячих актеров, «королева мюзиклов» и мать Лайзы Миннелли: этапы жизни Джуди Гарленд

Кем была Джуди Гарленд?
Джуди Гарленд подписала контракт с MGM в возрасте 13 лет. В 1939 году она добилась одного из своих самых больших успехов на экране в фильме «Волшебник страны Оз». В 1950 году MGM расторгла с ней контракт. В 1960-х Джуди Гарленд больше времени проводила в качестве певицы, чем актрисы. Она умерла в 1969 году от случайной передозировки.
Ранняя жизнь
Актриса и певица Гарланд родилась как Фрэнсис Этель Гамм 10 июня 1922 года в Гранд-Рапидсе, штат Миннесота. Гарленд, звезда многих классических музыкальных фильмов, была известна своим огромным талантом и скандалами в жизни. Дочь профессионалов водевиля, она начала свою сценическую карьеру еще ребенком.
Джуди Гарленд в юности. Фото: Global Look Press
Гарленд звали Бэби Гамм, и она исполнила Jingle Bells на своем первом публичном выступлении в возрасте двух с половиной лет. Вместе со своими двумя старшими сестрами Гарленд вскоре начала выступать в составе the Gumm Sisters.
В 1926 году семья Гамм переехала в Калифорнию, где Гарленд и ее сестры изучали актерское мастерство и танцы. Они отыграли множество концертов, которые их мать Этель организовала для них как их менеджер и агент. В конце 1920-х годов сестры Гамм также снялись в нескольких короткометражных фильмах.
Сестры Гамм превратились в сестер Гарленд на Всемирной выставке в Чикаго в 1934 году. Путешествуя со своей матерью, сестры играли в театре с комиком Джорджем Джесселом, который, как сообщается, предложил им стать сестрами Гарленд. Гарленд отказалась от своего прозвища «Малышка» в пользу более зрелой и энергичной Джуди.
В следующем году она стала сольной актрисой, подписав контракт с MGM в возрасте 13 лет. Однако в ноябре того года в радиопередаче Гарленд дебютировала с одной из песен, наиболее тесно связанных с ней, «Zing! Задели струны моего сердца». Вскоре после выхода программы в эфир Гарленд понесла большую личную утрату, когда ее отец Фрэнк умер от спинального менингита.
Джуди Гарленд и Микки Руни в фильме «Сумасшедшая девочка». Фото: Global Look Press
Главная роль
Несмотря на свои личные страдания, Гарланд продолжала свой путь к кинозвездности. Одной из ее первых полнометражных ролей в кино был фильм «Парад свиной кожи» (1936). Играя типичную соседскую девушку, Гарленд снялась в фильме «Влюбленные находят Энди Харди» (1938) вместе с другом Микки Руни. Эти двое оказались популярной парой, и они снялись вместе еще в нескольких фильмах Энди Харди.
Гарланд не только много работала, но и находилась под давлением студии по поводу своей внешности и веса. Ей давали специальные препараты, чтобы повысить ее энергию и контролировать свой вес. К сожалению, Гарланд вскоре стала зависима от этого лекарства, наряду с другими веществами, помогающими ей заснуть.
Джуди Гарленд в фильме «Волшебник страны Оз». Фото: Global Look Press
В 1939 году Гарланд добилась одного из своих величайших успехов на экране в фильме «Волшебник страны Оз», который продемонстрировал ее певческие таланты, а также актерские способности.
Гарланд получила специальную премию «Оскар» за роль Дороти, девочки из Канзаса, перенесенной в страну Оз. Вскоре она снялась еще в нескольких мюзиклах, включая Strike Up the Band (1940), Babes of Broadway (1942) с Руни и For Me and My Gal (1943) с Джином Келли.
Джуди Гарленд в фильме «Девочки Харви». Фото: Global Look Press
Супруги и дети
Гарланд впервые вышла замуж в возрасте 19 лет. Однако ее союз с лидером группы Дэвидом Роузом был явно недолгим. На съемках фильма «Встретимся в Сент-Луисе» (1944), еще одного из фирменных фильмов Гарленд, она познакомилась с режиссером Винсентом Миннелли.
Она официально развелась с Роуз в 1945 году и вскоре вышла замуж за Миннелли. В 1946 году у пары также родилась дочь Лайза. К сожалению, второй брак Гарленд продлился ненамного дольше ее первого. Союз Гарленда и Миннелли практически закончился к 1949 году (официально они развелись в 1952 году).
Примерно в это время у Гарланд начались эмоциональные срывы. В 1950 году MGM расторгла с ней контракт из-за ее эмоциональных и физических трудностей. Карьера Гарланд, казалось, катилась по спирали вниз.
Джуди Гарленд с дочкой Лайзой Миннелли. Фото: соцсети
Пение и актерское мастерство
В 1951 году Гарленд начала восстанавливать свою карьеру с помощью продюсера Сида Люфта. Она снялась в своем собственном шоу на Бродвее в театре «Палас», которое собирало большие толпы и шло более 20 недель. Ревю не просто продемонстрировало ее мощный и выразительный голос, оно также доказало, что Гарланд была преданной исполнительницей, помогая развеять прежние негативные истории о ней. Она получила специальную премию «Тони» за свою работу над шоу и вклад в водевиль в 1952 году.
Гарланд женился на Люфт в 1952 году, что, по некоторым сообщениям, было бурными отношениями. У них родилось двое детей: дочь Лорна в 1952 году и сын Джоуи в 1955 году. Какие бы личные трудности не были у Гарленд и Люфт, он оказал положительное влияние на ее карьеру и сыграл важную роль в создании одного из ее величайших фильмов.
Гарланд отлично сыграла женщину, которая добивается славы ценой любви в фильме «Звезда рождается» (1954). Ее исполнение «Человека, который сбежал» считается одной из ее лучших ролей в кино, и она была номинирована на премию «Оскар».
Джуди Гарленд в фильме «Звезда рождается». Фото: кадр из фильма 1954 года
В 1960-х годах Гарланд больше времени занималась певицей, чем актрисой, но ей все же удалось получить еще одну номинацию на премию «Оскар». Она сыграла женщину, которая подверглась преследованиям со стороны нацистов на суде 1961 года в Нюрнберге.
В том же году Гарленд получил премию «Грэмми» за лучшее сольное вокальное исполнение и альбом года для Judy в Карнеги-холле. Несмотря на весь ее успех как певицы, это были единственные победы на «Грэмми» в ее карьере.
Гарланд также попробовала свои силы в телесериалах. С 1963 по 1964 год она снималась в «Шоу Джуди Гарленд». За короткое время программа претерпела множество изменений, но в ее самых сильных моментах Гарланд продемонстрировала свои певческие способности. Две ее дочери, Лорна и Лайза, приняли участие в шоу, как и ее бывшая коллега по фильму Руни.
Музыкальным консультантом программы был джазовый и поп-вокалист Мел Торме. За свою работу в шоу Гарленд получила номинацию на премию «Эмми» за выдающееся выступление в эстрадной или музыкальной программе в 1964 году.
Последние годы и смерть
Джуди Гарленд, 1969 год, Лондон. Фото: соцсети
Хотя ее телесериал закончился, Гарланд все еще была востребована как артистка, давая концерты по всему миру. Но ее личная жизнь была такой же неспокойной, как и всегда. После многих расставаний Гарланд развелась с Люфтом в 1965 году после ожесточенной борьбы за опеку над детьми.
Она быстро вышла замуж еще раз — на этот раз за актера Марка Херрона. Но этот союз продлился всего несколько месяцев, прежде чем распался. Пара официально развелась в 1967 году, в том же году Гарленд вернулся на Бродвей с признанным критиками фильмом «Дома во дворце».
На следующий год Гарланд уехала в Лондон. К тому времени у нее были личные и финансовые проблемы. Во время выступлений в лондонском ночном клубе Talk of the Town Гарланд явно был не в лучшей форме на сцене.
Гарленд вышла замуж за бывшего лидера группы и менеджера клуба Микки Динса в марте 1969 года. Однако всего несколько месяцев спустя, 22 июня 1969 года, она умерла в Лондоне.
Джуди Гарднер и ее последний муж Микки Динс, 1969 год. Фото: соцсети