Дочь бродячих актеров, «королева мюзиклов» и мать Лайзы Миннелли: этапы жизни Джуди Гарленд

Гарленд звали Бэби Гамм, и она исполнила Jingle Bells на своем первом публичном выступлении в возрасте двух с половиной лет. Вместе со своими двумя старшими сестрами Гарленд вскоре начала выступать в составе the Gumm Sisters.

В 1926 году семья Гамм переехала в Калифорнию, где Гарленд и ее сестры изучали актерское мастерство и танцы. Они отыграли множество концертов, которые их мать Этель организовала для них как их менеджер и агент. В конце 1920-х годов сестры Гамм также снялись в нескольких короткометражных фильмах.

Сестры Гамм превратились в сестер Гарленд на Всемирной выставке в Чикаго в 1934 году. Путешествуя со своей матерью, сестры играли в театре с комиком Джорджем Джесселом, который, как сообщается, предложил им стать сестрами Гарленд. Гарленд отказалась от своего прозвища «Малышка» в пользу более зрелой и энергичной Джуди.

В следующем году она стала сольной актрисой, подписав контракт с MGM в возрасте 13 лет. Однако в ноябре того года в радиопередаче Гарленд дебютировала с одной из песен, наиболее тесно связанных с ней, «Zing! Задели струны моего сердца». Вскоре после выхода программы в эфир Гарленд понесла большую личную утрату, когда ее отец Фрэнк умер от спинального менингита.