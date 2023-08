Дочь бродячих актеров, «королева мюзиклов» и мать Лайзы Миннелли: этапы жизни Джуди Гарленд

В 1939 году Гарланд добилась одного из своих величайших успехов на экране в фильме «Волшебник страны Оз», который продемонстрировал ее певческие таланты, а также актерские способности.

Гарланд получила специальную премию «Оскар» за роль Дороти, девочки из Канзаса, перенесенной в страну Оз. Вскоре она снялась еще в нескольких мюзиклах, включая Strike Up the Band (1940), Babes of Broadway (1942) с Руни и For Me and My Gal (1943) с Джином Келли.