Жизнь и смерть Михаила Горшенева — как «Горшок» из «Короля и Шута» предсказал свой уход

Первая панк-группа, созданная Горшеневым, называлась «Контора». Ее участнкиами были сам «Горшок» и его одноклассники – Александр Щиголев («Поручик») и Александр Балунов («Балу»). Но позднее, осознав, что большинство их песен основаны на сказочных сюжетах, ребята решили переименовать ее в «Король шутов», а затем название трансформировалось в «Король и Шут» («КиШ»).

В самом деле, многие песни, написанные Горшком, навевают мысли о мрачных средневековых сказаниях и легендах: «Кукла колдуна», «Проклятый старый дом», «Лесник»… К тому времени к музыкантам присоединился Андрей Князев («Князь») и Дмитрий Рябченко («Рябчик»).

Свой первый альбом они записали в домашних условиях, потом появились студийные записи, «КиШ» начал давать концерты – и уникальные песни, непохожие ни на что, создаваемое прежде, увлекли и захватили молодежь. Постоянными участниками коллектива оставались Горшок и Князь, остальные часто менялись. Вдохновившись опытом старшего брата, Алексей Горшков вскоре тоже основал свою группу и назвал ее «Кукрыниксы».

Пик популярности «Короля и Шута» пришелся на 2001 год. Ребята снимали клипы на свои песни, выпускали альбомы. Группа участвовала в крупных роковых фестивалях, выступала в программе «Антропология» Дмитрия Диброва.

Мюзикл о маньяке

В 2010 году Михаил Горшенев загорелся идеей создать мюзикл о маньяке-парикмахере под названием TODD – по имени главного персонажа, Суини Тодда. В работу над проектом постепенно влились все участники «КиШа», кроме Князя, - он не готов был отказываться от своих идей, поэтому создал группу «КняZz», в которой исполнял собственные песни. А Горшенев вскоре представил поклонникам два альбома: «TODD. Акт 1. Праздник крови» и «TODD. Акт 2. На краю», которые потрясли своим масштабом и мощью. Фанаты ждали продолжения – но его не последовало.

Заработки «КиШа»

Заработки «КиШа» зависели от размера залов, реализации билетов, договоренности с концертными агентами. Некоторые источники считают, что на концертах и продаже своих альбомов группа могла зарабатывать около 100 тысяч долларов в год.

Почему Горшок выходил на сцену без зубов, зато с «ирокезом»

