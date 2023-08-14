Жизнь и смерть Михаила Горшенева — как «Горшок» из «Короля и Шута» предсказал свой уход

Михаил Горшенев. Фото: Global Look Press

С первой женой Михаил Горшенев ссорился, дрался и принимал запрещенные препараты. Вторая жена, Ольга, вытащила его из этой пропасти. Но — ненадолго…

Михаил Горшенев всегда повторял, что не доживет до 40 лет. Поклонники были потрясены тем, как точно сбылось это пророчество: до дня рождения оставалось всего 20 дней, когда легендарного Горшка не стало.

Строгий отец
 

Михаил Горшенев (слева) в детстве — с мамой Татьяной Ивановной и братом Алексеем. Фото: соцсети

Михаил Горшенев родился 7 августа 1973 года в Ленинградской области, в семье, которая меньше всего располагала к развитию панковских наклонностей: мама окончила консерваторию и преподавала музыку, отец был военным. Кроме Михаила, у них подрастал еще младший сын — Алексей. В доме царили строгие порядки.

«Отец пользовался непререкаемым авторитетом. Отвечать ему нужно было четко: «Да, пап!», «Хорошо, пап!» О том, что может быть как-то иначе, я узнал намного позже. А детство у меня прошло в очень жестких рамках», — эти слова Михаила приводит Илья Стогов в своей книге «Грешники».

Михаил Горшенев (справа) в юности - с мамой Татьяной Ивановной и братом Алексеем. Фото: соцсети

В детстве Михаил удивлял и пугал родителей своим поведением: он мог часами просто сидеть и молчать, уставившись в стену и думая о чем-то своем. Одно время его даже подумывали определить в школу для детей с особенностями развития. Но для этого не было никаких оснований: учился Михаил нормально, просто был неразговорчивым.

Ему нравилось подолгу рисовать, а еще привлекала музыка. После восьмого класса парень поступил в реставрационное училище и познакомился с Андреем Князевым. С тех пор для него началась новая жизнь.

«Король и Шут»: жуткая романтика сказочных песен
 

Группа «Король и Шут». Фото: соцсети

Первая панк-группа, созданная Горшеневым, называлась «Контора». Ее участнкиами были сам «Горшок» и его одноклассники – Александр Щиголев («Поручик») и Александр Балунов («Балу»). Но позднее, осознав, что большинство их песен основаны на сказочных сюжетах, ребята решили переименовать ее в «Король шутов», а затем название трансформировалось в «Король и Шут» («КиШ»).

В самом деле, многие песни, написанные Горшком, навевают мысли о мрачных средневековых сказаниях и легендах: «Кукла колдуна», «Проклятый старый дом», «Лесник»… К тому времени к музыкантам присоединился Андрей Князев («Князь») и Дмитрий Рябченко («Рябчик»).

Свой первый альбом они записали в домашних условиях, потом появились студийные записи, «КиШ» начал давать концерты – и уникальные песни, непохожие ни на что, создаваемое прежде, увлекли и захватили молодежь. Постоянными участниками коллектива оставались Горшок и Князь, остальные часто менялись. Вдохновившись опытом старшего брата, Алексей Горшков вскоре тоже основал свою группу и назвал ее «Кукрыниксы».

Пик популярности «Короля и Шута» пришелся на 2001 год. Ребята снимали клипы на свои песни, выпускали альбомы. Группа участвовала в крупных роковых фестивалях, выступала в программе «Антропология» Дмитрия Диброва.

Мюзикл о маньяке

В 2010 году Михаил Горшенев загорелся идеей создать мюзикл о маньяке-парикмахере под названием TODD – по имени главного персонажа, Суини Тодда. В работу над проектом постепенно влились все участники «КиШа», кроме Князя, - он не готов был отказываться от своих идей, поэтому создал группу «КняZz», в которой исполнял собственные песни. А Горшенев вскоре представил поклонникам два альбома: «TODD. Акт 1. Праздник крови» и «TODD. Акт 2. На краю», которые потрясли своим масштабом и мощью. Фанаты ждали продолжения – но его не последовало.

Заработки «КиШа»

Заработки «КиШа» зависели от размера залов, реализации билетов, договоренности с концертными агентами. Некоторые источники считают, что на концертах и продаже своих альбомов группа могла зарабатывать около 100 тысяч долларов в год. 

Почему Горшок выходил на сцену без зубов, зато с «ирокезом»
 

Михаил Горшенев с первой женой Анфисой. Фото: соцсети

Михаил Горшенев одевался только в черное, а на сцене появлялся с неизменным «ирокезом» - то был его «фирменный» стиль, таким привыкли видеть его поклонники на концертах. Черные одеяния подчеркивали его брутальный образ и стройность — при росте 185 см он весил 77 кг.

Кроме того, он не скрывал отсутствия многих зубов и даже бравировал этим. Часть он потерял еще подростком, решив на глазах у изумленных сверстников ухватиться зубами за перекладину. Другие зубы были потеряны в результате удара копьем. Еще одной особенностью внешности Горшка было обилие татуировок — с изображением его любимых музыкантов и дочери. 

Первая жена — Анфиса: драки и опасное увлечение

Первый брак принес Горшеневу больше разочарований, чем счастья. Он женился на юной девушке по имени Анфиса, и вскоре оказалось, что их связывает лишь одно — пристрастие к запрещенным препаратам. Они прожили вместе 6 лет, родные пытались их лечить, отправляли в клиники, но, вернувшись, они все начинали сначала: под препаратами дрались, не раз останавливаясь на волоске от гибели, разрушая себя и друг друга. Спустя 6 лет после развода Анфиса умерла от цирроза печени.

Вторая жена — Ольга: счастье рождения дочери

Михаил Горшенев с Ольгой — второй женой. Фото: соцсети

Михаилу удалось выбраться из той пропасти, в которой он оказался, благодаря влиянию второй жены — Ольги. Музыкант привязался к дочери Ольги от первого брака — Насте, девочка называла его «Мишуткой». 

Михаил Горшенев и его семья: жена Ольга, дочки Настя и Саша. Фото: соцсети

А потом у них родилась Саша — и для Михаила началась новая жизнь. Ольга день за днем отучала его от наркотиков, контролируя зрачки и пресекая малейшие попытки вернуться к прежнему. Горшок прошел курс лечения, вставил зубы, снова начал писать песни, но главной радостью для него была семья.

Последние годы жизни и смерть
 

Михаил Горшенев (справа) и Андрей Князев. Фото: соцсети

И все же, как известно, «бывших наркоманов не бывает». В какой-то момент Горшок вернулся к своему смертельно опасному пристрастию. Врачи повторяли: организм изношен до предела, он не сможет больше бороться. В июле 2013 года фаната «КиШа» были потрясены горестной новостью: Михаила Горшенева нашли мертвым в его доме. В его руке был зажат шприц.

Причиной смерти медики назвали сердечную недостаточность на фоне употребления алкогольных напитков и наркотических средств. Через несколько недель Горшку должно было исполниться 40 лет, а его дочери Саше было всего 4 года. Тело музыканта кремировали, как он того хотел. Но прах, вопреки его завещанию, не развеяли, а захоронили на Богословском кладбище Санкт-Петербурга. Спустя 40 дней не стало его отца. Михаил будто предчувствовал свою смерть. Он не раз повторял:

«Даже не рассчитываю, что доживу до сорока! И никогда не изменюсь. У меня никогда не будет кризиса среднего возраста».

Сериал «Король и Шут», 2023 г.

Фото: кадр из сериала «Король и Шут» 

В марте 2023 года состоялась премьера байопика «Король и Шут», в котором история группы и ее лидера рассказана в формате панк-сказки, а в реальную жизнь вплетаются элементы фэнтези. Роль Михаила Горшенева исполнил Константин Плотников — актер, удивительно на него похожий. Сериал не понравился ни вдове Горшка — Ольге, ни его младшему брату Алексею.

«Михаила не то, чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом. Неверно расставлены акценты. Режиссеру стоило нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей. Я считаю, что этот сериал порочит его память. Когда я давала добро на сериал, речь шла о другом. А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна», — отметила Ольга.

Впрочем, фанаты легендарной группы пришли в восторг от возможности еще раз увидеть на экране своего кумира и услышать любимые песни.

Чем занимается дочь Горшенева — Саша

Александра, дочь Михаила Горшенева. Фото: соцсети

Саше Горшеневой, дочке легендарного музыканта, сейчас 14 лет. Девочка начала петь еще в семилетнем возрасте, а в 2017-м впервые появилась на сцене — вместе с Андреем Князевым она исполнила песню «От женщин кругом голова», а потом поприветствовала зрителей криком: «Панки, хой!» — чем вызвала настоящие овации поклонников своего отца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Саша очень похожа на Михаила, но, несмотря на любовь к папиным песням, она выбрала для себя другой путь — успешно занимается художественной гимнастикой. Кроме того, Саша — модель, она участвует в рекламных съемках и подиумных показах.

«Отношусь я к творчеству папы нейтрально. Как бы я это очень сильно уважаю, но не могу сказать, что фанатею от этого. Это не мой немножко жанр, я больше склоняюсь к молодежной музыке, молодому поколению», — признавалась Александра на своей страничке в соцсети.

Михаил (слева) и Алексей Горшеневы: младший брат, Алексей, — лидер группы «Кукрыниксы». Фото: соцсети

Некоторые поклонники легендарного Горшка принялись упрекать Сашу в том, что она не слушает песни отца. Но за девочку вступилась мама. Ольга написала, что дочь имеет полное право на собственный выбор музыки — ведь это ее жизнь. 

Михаил Горшенев на фестивале «‎Нашествие». Фото: соцсети

И все равно тысячи фанатов лидера «КиШа» еще много раз будут пересматривать кадры с фестиваля «Нашествие», чтобы вспомнить, каким он был, — Михаил Горшенев.

Читайте также