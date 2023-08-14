Жизнь и смерть Михаила Горшенева — как «Горшок» из «Короля и Шута» предсказал свой уход

Михаил Горшенев всегда повторял, что не доживет до 40 лет. Поклонники были потрясены тем, как точно сбылось это пророчество: до дня рождения оставалось всего 20 дней, когда легендарного Горшка не стало.
Строгий отец
Михаил Горшенев (слева) в детстве — с мамой Татьяной Ивановной и братом Алексеем. Фото: соцсети
Михаил Горшенев родился 7 августа 1973 года в Ленинградской области, в семье, которая меньше всего располагала к развитию панковских наклонностей: мама окончила консерваторию и преподавала музыку, отец был военным. Кроме Михаила, у них подрастал еще младший сын — Алексей. В доме царили строгие порядки.
«Отец пользовался непререкаемым авторитетом. Отвечать ему нужно было четко: «Да, пап!», «Хорошо, пап!» О том, что может быть как-то иначе, я узнал намного позже. А детство у меня прошло в очень жестких рамках», — эти слова Михаила приводит Илья Стогов в своей книге «Грешники».
Михаил Горшенев (справа) в юности - с мамой Татьяной Ивановной и братом Алексеем. Фото: соцсети
В детстве Михаил удивлял и пугал родителей своим поведением: он мог часами просто сидеть и молчать, уставившись в стену и думая о чем-то своем. Одно время его даже подумывали определить в школу для детей с особенностями развития. Но для этого не было никаких оснований: учился Михаил нормально, просто был неразговорчивым.
Ему нравилось подолгу рисовать, а еще привлекала музыка. После восьмого класса парень поступил в реставрационное училище и познакомился с Андреем Князевым. С тех пор для него началась новая жизнь.
«Король и Шут»: жуткая романтика сказочных песен
Группа «Король и Шут». Фото: соцсети
Первая панк-группа, созданная Горшеневым, называлась «Контора». Ее участнкиами были сам «Горшок» и его одноклассники – Александр Щиголев («Поручик») и Александр Балунов («Балу»). Но позднее, осознав, что большинство их песен основаны на сказочных сюжетах, ребята решили переименовать ее в «Король шутов», а затем название трансформировалось в «Король и Шут» («КиШ»).
В самом деле, многие песни, написанные Горшком, навевают мысли о мрачных средневековых сказаниях и легендах: «Кукла колдуна», «Проклятый старый дом», «Лесник»… К тому времени к музыкантам присоединился Андрей Князев («Князь») и Дмитрий Рябченко («Рябчик»).
Свой первый альбом они записали в домашних условиях, потом появились студийные записи, «КиШ» начал давать концерты – и уникальные песни, непохожие ни на что, создаваемое прежде, увлекли и захватили молодежь. Постоянными участниками коллектива оставались Горшок и Князь, остальные часто менялись. Вдохновившись опытом старшего брата, Алексей Горшков вскоре тоже основал свою группу и назвал ее «Кукрыниксы».
Пик популярности «Короля и Шута» пришелся на 2001 год. Ребята снимали клипы на свои песни, выпускали альбомы. Группа участвовала в крупных роковых фестивалях, выступала в программе «Антропология» Дмитрия Диброва.
Мюзикл о маньяке
В 2010 году Михаил Горшенев загорелся идеей создать мюзикл о маньяке-парикмахере под названием TODD – по имени главного персонажа, Суини Тодда. В работу над проектом постепенно влились все участники «КиШа», кроме Князя, - он не готов был отказываться от своих идей, поэтому создал группу «КняZz», в которой исполнял собственные песни. А Горшенев вскоре представил поклонникам два альбома: «TODD. Акт 1. Праздник крови» и «TODD. Акт 2. На краю», которые потрясли своим масштабом и мощью. Фанаты ждали продолжения – но его не последовало.
Заработки «КиШа»
Заработки «КиШа» зависели от размера залов, реализации билетов, договоренности с концертными агентами. Некоторые источники считают, что на концертах и продаже своих альбомов группа могла зарабатывать около 100 тысяч долларов в год.
Почему Горшок выходил на сцену без зубов, зато с «ирокезом»
Михаил Горшенев с первой женой Анфисой. Фото: соцсети
Михаил Горшенев одевался только в черное, а на сцене появлялся с неизменным «ирокезом» - то был его «фирменный» стиль, таким привыкли видеть его поклонники на концертах. Черные одеяния подчеркивали его брутальный образ и стройность — при росте 185 см он весил 77 кг.
Кроме того, он не скрывал отсутствия многих зубов и даже бравировал этим. Часть он потерял еще подростком, решив на глазах у изумленных сверстников ухватиться зубами за перекладину. Другие зубы были потеряны в результате удара копьем. Еще одной особенностью внешности Горшка было обилие татуировок — с изображением его любимых музыкантов и дочери.
Первая жена — Анфиса: драки и опасное увлечение
Первый брак принес Горшеневу больше разочарований, чем счастья. Он женился на юной девушке по имени Анфиса, и вскоре оказалось, что их связывает лишь одно — пристрастие к запрещенным препаратам. Они прожили вместе 6 лет, родные пытались их лечить, отправляли в клиники, но, вернувшись, они все начинали сначала: под препаратами дрались, не раз останавливаясь на волоске от гибели, разрушая себя и друг друга. Спустя 6 лет после развода Анфиса умерла от цирроза печени.
Вторая жена — Ольга: счастье рождения дочери
Михаил Горшенев с Ольгой — второй женой. Фото: соцсети
Михаилу удалось выбраться из той пропасти, в которой он оказался, благодаря влиянию второй жены — Ольги. Музыкант привязался к дочери Ольги от первого брака — Насте, девочка называла его «Мишуткой».
Михаил Горшенев и его семья: жена Ольга, дочки Настя и Саша. Фото: соцсети
А потом у них родилась Саша — и для Михаила началась новая жизнь. Ольга день за днем отучала его от наркотиков, контролируя зрачки и пресекая малейшие попытки вернуться к прежнему. Горшок прошел курс лечения, вставил зубы, снова начал писать песни, но главной радостью для него была семья.
Последние годы жизни и смерть
Михаил Горшенев (справа) и Андрей Князев. Фото: соцсети
И все же, как известно, «бывших наркоманов не бывает». В какой-то момент Горшок вернулся к своему смертельно опасному пристрастию. Врачи повторяли: организм изношен до предела, он не сможет больше бороться. В июле 2013 года фаната «КиШа» были потрясены горестной новостью: Михаила Горшенева нашли мертвым в его доме. В его руке был зажат шприц.
Причиной смерти медики назвали сердечную недостаточность на фоне употребления алкогольных напитков и наркотических средств. Через несколько недель Горшку должно было исполниться 40 лет, а его дочери Саше было всего 4 года. Тело музыканта кремировали, как он того хотел. Но прах, вопреки его завещанию, не развеяли, а захоронили на Богословском кладбище Санкт-Петербурга. Спустя 40 дней не стало его отца. Михаил будто предчувствовал свою смерть. Он не раз повторял:
«Даже не рассчитываю, что доживу до сорока! И никогда не изменюсь. У меня никогда не будет кризиса среднего возраста».
Сериал «Король и Шут», 2023 г.
Фото: кадр из сериала «Король и Шут»
В марте 2023 года состоялась премьера байопика «Король и Шут», в котором история группы и ее лидера рассказана в формате панк-сказки, а в реальную жизнь вплетаются элементы фэнтези. Роль Михаила Горшенева исполнил Константин Плотников — актер, удивительно на него похожий. Сериал не понравился ни вдове Горшка — Ольге, ни его младшему брату Алексею.
«Михаила не то, чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом. Неверно расставлены акценты. Режиссеру стоило нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей. Я считаю, что этот сериал порочит его память. Когда я давала добро на сериал, речь шла о другом. А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна», — отметила Ольга.
Впрочем, фанаты легендарной группы пришли в восторг от возможности еще раз увидеть на экране своего кумира и услышать любимые песни.
Чем занимается дочь Горшенева — Саша
Александра, дочь Михаила Горшенева. Фото: соцсети
Саше Горшеневой, дочке легендарного музыканта, сейчас 14 лет. Девочка начала петь еще в семилетнем возрасте, а в 2017-м впервые появилась на сцене — вместе с Андреем Князевым она исполнила песню «От женщин кругом голова», а потом поприветствовала зрителей криком: «Панки, хой!» — чем вызвала настоящие овации поклонников своего отца.
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Саша очень похожа на Михаила, но, несмотря на любовь к папиным песням, она выбрала для себя другой путь — успешно занимается художественной гимнастикой. Кроме того, Саша — модель, она участвует в рекламных съемках и подиумных показах.
«Отношусь я к творчеству папы нейтрально. Как бы я это очень сильно уважаю, но не могу сказать, что фанатею от этого. Это не мой немножко жанр, я больше склоняюсь к молодежной музыке, молодому поколению», — признавалась Александра на своей страничке в соцсети.
Михаил (слева) и Алексей Горшеневы: младший брат, Алексей, — лидер группы «Кукрыниксы». Фото: соцсети
Некоторые поклонники легендарного Горшка принялись упрекать Сашу в том, что она не слушает песни отца. Но за девочку вступилась мама. Ольга написала, что дочь имеет полное право на собственный выбор музыки — ведь это ее жизнь.
Михаил Горшенев на фестивале «Нашествие». Фото: соцсети
И все равно тысячи фанатов лидера «КиШа» еще много раз будут пересматривать кадры с фестиваля «Нашествие», чтобы вспомнить, каким он был, — Михаил Горшенев.