«Вам и не снилось…» 15 лет спустя: влюбленная девочка превратилась в злобную ведьму - продолжение не для слабонервных

Фильм «Вам и не снилось…» стал настоящим гимном первой любви для нескольких поколений. Трогательная милая девочка Катя (в книге ее зовут Юлькой) и серьезный порядочный мальчик Роман любят друг друга, но их пытаются разлучить все вокруг – и родители, и учителя. Потому что «не положено» любить в 16 лет!
Они должны быть счастливы!
Конечно, симпатии зрителей и читателей всецело принадлежат гонимым влюбленным – Ромео и Джульетте 70-х. Конечно, вытирая слезы на финальной сцене, когда Ромка падает из окна вниз, чуть ли не в объятия приехавшей возлюбленной, мы все уверены: главное – чтобы парень выжил, а уж потом они с Юлькой (Катей) обязательно будут счастливы! Ведь невозможно, чтобы такая любовь вдруг исчезла.
Немногие знают о том, что у книги «Вам и не снилось…» Галины Щербаковой есть продолжение, написанное ее дочерью Екатериной. Эта книга называется «Вам и не снилось… Пятнадцать лет спустя», и фильм по ней мог бы получиться не таким романтичным, зато гораздо более реалистичным.
Бабушку парализовало
Фото: кадр из фильма «Вам и не снилось…», 1980 г.
После той истории с падением Ромы из окна прошло 15 лет. Он тогда действительно сильно разбился, долго лежал в больнице, его собирали буквально по кусочкам. Из-за переживаний бабушку, которая притворялась больной, разбил инсульт, и она стала лежачей – на долгие годы. Ухаживает за ней, конечно же, невестка – Ромина мать, Вера. Во время событий, которые описываются в продолжении, бабушка все еще «вечно больная и вечно живая».
Жена-стерва
Фото: кадр из фильма «Вам и не снилось…», 1980 г.
Поженились ли Роман и Юлька? Конечно, поженились. И дочка у них родилась – Ася. Только вот любовь очень скоро куда-то подевалась. То ли рутина заела, то ли от безденежья и тоски исчезли все чувства. На дворе – начало 90-х. Деньги есть у шустрых, наглых, хитрых. Порядочные интеллигентные мальчики вроде Ромы – не у дел.
Рома покорно тянет лямку в каком-то полуживом НИИ, зарабатывая копейки. А Юлька… Она не работает. И не собирается – она ведь замужем! Тихая, скромная, нежная Юля за прошедшие годы как-то незаметно превратилась в стерву. Она каждый день пилит мужа, устраивая истерики. Заодно достается и дочке-дошкольнице.
Младший братишка влюбился
Зрители и читатели вспомнят, вероятно, что в начале событий, о которых рассказывают первая книга и фильм, у Юлиной мама, красавицы блондинки Людмилы Сергеевны, родился сын – Максим. Теперь он вырос, ему семнадцать.
И надо же было такому случиться, чтобы этот юный богатырь с черными глазами-вишнями (в папу) влюбился в бывшую одноклассницу своей старшей сестры – Риту! Да, он почти вдвое моложе. Ну и что? Его захватила такая страсть и нежность, что ему плевать на то, что подумают окружающие. В некотором роде, история повторяется.
Угрозы, подлость и шантаж
Только теперь уже взрослая Юля, узнав о «неправильном» романе брата с Ритой, всеми силами старается их разлучить. Вчерашняя влюбленная девочка с несчастными глазами не останавливается ни перед чем – она угрожает Рите, шантажирует Макса, распускает о бывшей однокласснице сплетни, добивается ее увольнения с работы.
Запугивает маму Риты, угрожая «плеснуть чем-нибудь» ей в лицо. Все это – ради «спасения» братишки. Из благих побуждений – так же, как когда-то пытались помешать ее любви.
Успешная бизнес-леди Алена и новая жизнь
Фото: кадр из фильма «Вам и не снилось…», 1980 г.
Измученный, затюканный женой Рома тоже становится совсем другим. С потухшим взглядом. Пассивный, покорный, уставший. Однажды происходит неожиданная встреча Ромы с Аленой – той самой одноклассницей, которая была безответно влюблена в него когда-то. Алена – бизнес-леди, успешная, красивая, удачливая. Она замужем, но любит по-прежнему Романа.
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Яркая блестящая жизнь, которая ждет его рядом с Аленой, захватывает Романа. И вот они уже вместе. Юлька остается в одиночестве – муж бросил, мама, узнав о ее «художествах», умирает от инфаркта… Только вот, может быть, Сашка теперь будет рядом – тот самый Сашка, друг Романа, который, окончив школу, женился на Алене, но теперь она от него ушла. Для Сашки Юлька всегда была девочкой «не от мира сего» - маленькая, хрупкая, с бездонными глазами.
Может быть, и в его сердце всколыхнется былое чувство, и они с Юлькой еще будут счастливы? Финал у книги открытый, так что читатель может додумывать свои варианты.