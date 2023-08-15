«Вам и не снилось…» 15 лет спустя: влюбленная девочка превратилась в злобную ведьму - продолжение не для слабонервных

Поженились ли Роман и Юлька? Конечно, поженились. И дочка у них родилась – Ася. Только вот любовь очень скоро куда-то подевалась. То ли рутина заела, то ли от безденежья и тоски исчезли все чувства. На дворе – начало 90-х. Деньги есть у шустрых, наглых, хитрых. Порядочные интеллигентные мальчики вроде Ромы – не у дел.

Рома покорно тянет лямку в каком-то полуживом НИИ, зарабатывая копейки. А Юлька… Она не работает. И не собирается – она ведь замужем! Тихая, скромная, нежная Юля за прошедшие годы как-то незаметно превратилась в стерву. Она каждый день пилит мужа, устраивая истерики. Заодно достается и дочке-дошкольнице.

Младший братишка влюбился

Зрители и читатели вспомнят, вероятно, что в начале событий, о которых рассказывают первая книга и фильм, у Юлиной мама, красавицы блондинки Людмилы Сергеевны, родился сын – Максим. Теперь он вырос, ему семнадцать.

И надо же было такому случиться, чтобы этот юный богатырь с черными глазами-вишнями (в папу) влюбился в бывшую одноклассницу своей старшей сестры – Риту! Да, он почти вдвое моложе. Ну и что? Его захватила такая страсть и нежность, что ему плевать на то, что подумают окружающие. В некотором роде, история повторяется.

Угрозы, подлость и шантаж

Только теперь уже взрослая Юля, узнав о «неправильном» романе брата с Ритой, всеми силами старается их разлучить. Вчерашняя влюбленная девочка с несчастными глазами не останавливается ни перед чем – она угрожает Рите, шантажирует Макса, распускает о бывшей однокласснице сплетни, добивается ее увольнения с работы.

Запугивает маму Риты, угрожая «плеснуть чем-нибудь» ей в лицо. Все это – ради «спасения» братишки. Из благих побуждений – так же, как когда-то пытались помешать ее любви.

Успешная бизнес-леди Алена и новая жизнь

