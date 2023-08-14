Роковая блондинка, покорившая легендарную телестройку: биография блогера Кристины Лясковец

Биография блогера

Кристина Лясковец — одна из самых ярких участниц знаменитого реалити-шоу «Дом-2». Блондинка пришла на проект и быстро обрела как поклонников, так и хейтеров. Кристина много раз оказывалась в центре скандалов и меняла парней как перчатки назло другим участницам шоу.

Модельный бизнес и зарубежные заработки

Родилась Кристина Лясковец 27 апреля 1990 года в Минске. Кем работали родители девушки, неизвестно. Блондинка редко рассказывает о своем детстве и своих родственниках.

Лясковец росла в семье со средним достатком. О папе, расставшемся с мамой, когда дочь была совсем маленькой, воспоминания не сохранились, а отношения с отчимом многие годы были натянутые. Окончив школу, Кристина решила показать родителям самостоятельность и отправилась покорять Москву.