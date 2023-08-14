Роковая блондинка, покорившая легендарную телестройку: биография блогера Кристины Лясковец

Биография блогера
Кристина Лясковец — одна из самых ярких участниц знаменитого реалити-шоу «Дом-2». Блондинка пришла на проект и быстро обрела как поклонников, так и хейтеров. Кристина много раз оказывалась в центре скандалов и меняла парней как перчатки назло другим участницам шоу.
Модельный бизнес и зарубежные заработки
Родилась Кристина Лясковец 27 апреля 1990 года в Минске. Кем работали родители девушки, неизвестно. Блондинка редко рассказывает о своем детстве и своих родственниках.
Лясковец росла в семье со средним достатком. О папе, расставшемся с мамой, когда дочь была совсем маленькой, воспоминания не сохранились, а отношения с отчимом многие годы были натянутые. Окончив школу, Кристина решила показать родителям самостоятельность и отправилась покорять Москву.
Маленькая Кристина Лясковец. Фото: соцсети
В столице девушка хотела окончить вуз и в будущем решать проблемы людей в кабинете психолога. Однако спустя некоторое время красотка забрала документы. В это же время Кристина попробовала себя в модельном бизнесе. Эффектная блондинка участвовала в фотосессиях, модных показах, уже в юном возрасте выезжала на заработки за границу.
До знаменитого проекта у Кристины были серьезные отношения с парнем грузинской национальности — Леваном. Гражданский брак так и не закончился свадьбой из-за несовместимости характеров и разных жизненных принципов.
Кристина Лясковец (справа) и ее мать. Фото: соцсети
Проект «Дом-2» и скандалы с участниками
Первый раз Кристина пришла на проект «Дом-2» в начале августа 2013 года. Девушка сразу выразила симпатию к спортсмену Астамуру Хонелии — ей понравился горячий нрав парня. Но отношения не сложились, так как мужчина предпринимал попытки завоевать Элину Камирен.
Следующим участником, кому понравилась красавица, стал Андрей Черкасов. Ради блондинки он расстался с Женей Кузиной, с которой строил достаточно серьезные отношения за проектом. Но с Лясковец также ничего не получилось.
Позже девушка проявила симпатию к Габриэлю Диас-Альваресу. Кристина ушла вместе с ним за периметр. Вне шоу пара встречалась полгода, парень даже познакомил Лясковец с отцом, живущим в Эквадоре. Увы, из-за постоянных конфликтов и даже драк с Альваресом она вновь осталась одна.
По слухам, возвращаться на знаменитую телестройку не входило в планы Кристины. Однако в 2015 году ее пригласили поучаствовать в субботнем шоу на проекте. Тогда Лясковец решила остаться на проекте.
Кристина Лясковец и Габриэль Альварес. Фото: кадр из шоу «Дом-2»
Некоторое время блондинка пребывала одиночкой и на ухаживания Федора Стрелкова не обращала внимания, симпатизируя красавцу Тимуру Гарафутдинову. Тот расстался с Александрой Харитоновой и свозил Кристину на вторую съемочную площадку «Дома-2» — Сейшельские острова.
Федор в итоге добился цели: молодые люди объявили себя парой и продолжили строить отношения за рамками шоу, покинув «Дом-2» осенью 2016 года. Перед этим Кристина успела получить предложение, на которое ответила согласием.
В то же время из-за конкурса «Человек года» между Татьяной Африкантовой и Кристиной возник конфликт. К тому же мать Марины Африкантовой распространила слух, что Лясковец появилась на свет в тюрьме, где отбывала срок ее родительница. А женщина в это время лежала в больнице в тяжелом состоянии. Позже появились и другие слухи насчет мамы Лясковец.
Кристина Лясковец и Андрей Черкасов. Фото: кадр из шоу «Дом-2»
Личная жизнь блондинки
В 2016 году появились слухи, что Лясковец беременна. На одной из фотосессий Федор Стрелков склонил голову на ее живот. Однако пара не сообщала о том, что ждет ребенка. Поклонники предвкушали свадьбу, которую влюбленные анонсировали на 2017 год. При этом торжество постоянно откладывалось.
Весной 2019 романтическим отношениям Кристины и Федора пришел конец. Молодой человек поспешил заявить, что ушел первым, потому что «не чувствовал заботы и тепла» и не видит смысла беречь то, чего нет.
Кристина Лясковец и Федор Стрелков. Фото: кадр из шоу «Дом-2»
Кристина подтвердила, что рассталась с возлюбленным, но причин не уточняла. Почти сразу пошли слухи, что у девушки появился новый ухажер.
Фолловеры писали, что после проекта Кристина и Федор открыли агентство по организации праздников и в складчину купили квартиру. Когда любви не стало, девушка якобы выставила Стрелкова за дверь.
Он вернулся в периметр, Кристина же стала постоянной участницей проекта «Бородина против Бузовой». Несмотря на призывы Федора составить ему компанию на телестройке, Лясковец ответила отказом.
Благодаря испытанию Кристины на детекторе лжи стали известны секреты скандальной пары. Блондинка призналась, что парень, который в «Доме-2» сумел стать авторитетом для публики, склонил ее к аборту. Слова оказались правдой. Также Лясковец упрекнула своего экс-избранника в изменах.
Кристина Лясковец и ее питомец. Фото: соцсети
Возвращение на телестройку
На проект блондинка вернулась в 2021 году. Первоначально Кристина расценивалась в качестве потенциального партнера Алексея Авдеева или Глеба Малмыгина. Но из-за долгих размышлений она упустила возможность построить отношения с Лешей. Тогда красотка закрутила роман с Глебом.
Молодые планировали поближе узнать друг друга на Сейшелах, но руководство телестройки заменило их в поездке на пару Глеба Жемчугова и Насти Роинашвили. Влюбленные в обиде на продюсеров покинули «Дом-2», обосновавшись в квартире, где сразу же сделали ремонт и завели собачку Этьену.
Кристина Лясковец и Глеб Малмыгин. Фото: кадр из шоу «Дом-2»
Свадьбу ребята запланировали на 22 февраля 2022 года, но мероприятие сорвалось. Причину назвал жених: его избранница накануне изменила с менеджером из сетевого маркетинга. Но, по мнению поклонников пары, это был хайп для привлечения внимания зрителей. Сейчас о личной жизни блогера ничего не сообщается. Непонятно, занято ли сердце девушки на данный момент.