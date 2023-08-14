Участие в «Голос. Дети», слухи об отношениях с Медведевой и одержимость музыкой: биография болгарского певца Кристиана Костова

Биография знаменитости

Кристиан Костов — талантливый российский и болгарский певец. Парень записывает успешные поп-песни, а также является финалистом первого сезона телешоу «Голос. Дети» и болгарского проекта «X-Фактор». Исполнитель прислушивается к модным тенденциям, вплетая их в собственную музыку. Его песни незаурядны, а имидж весьма запоминающийся.

Вырос в творческой и многонациональной семье

Кристиан Костов родился в Москве 15 марта 2000 года. Мама юного вокалиста по имени Заура — уроженка Казахстана. Папу Кристиана зовут Константин, по национальности он болгарин.

В одном из интервью он рассказал, что именно родители привили ему любовь к музыке и талантливым исполнителям. Его отец ценил творчество Фрэнка Синатры, Тома Джонса, Брайана Адамса, Queen и Элтона Джона. А мать любила исполнение Джорджа Майкла, Стиви Уандера и Эллы Фицджеральд.