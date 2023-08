Участие в «Голос. Дети», слухи об отношениях с Медведевой и одержимость музыкой: биография болгарского певца Кристиана Костова

В 2012 году Костов занял седьмое место на популярном конкурсе «Детская Новая волна». В том же году подросток получил приглашение в детский проект «Школа музыки» под руководством Лины Арифулиной. На шоу парень вошел в тройку победителей.

Спустя год Костов решился принять участие в дебютном сезоне телевизионного проекта «Голос. Дети» в России. Наставниками в нем были Дима Билан, Пелагея и Максим Фадеев.

Для кастинга Костов выбрал песню Алиши Киз If I Ain’t Got You. Удачное исполнение хита на слепых прослушиваниях обеспечило ему большой успех.

Эта же песня подарила ему путевку в финал, где он исполнил композицию Рождена Ануси «Знаешь». Но зрители отдали большее количество голосов сопернику Костова — Льву Аксельроду, который и отправился в суперфинал представлять команду Билана.

Успешное выступление на российском конкурсе поспособствовало желанию певца продолжить музыкальную карьеру. Уже в 2015 году он стал участником проекта «X-Фактор» в Болгарии.

На проекте он выступал и сольно, и в дуэтах. На одном из этапов Кристиан исполнил композицию «Крадена любов» с Дариной Йотовой.