Участие в «Голос. Дети», слухи об отношениях с Медведевой и одержимость музыкой: биография болгарского певца Кристиана Костова

Биография знаменитости
Кристиан Костов — талантливый российский и болгарский певец. Парень записывает успешные поп-песни, а также является финалистом первого сезона телешоу «Голос. Дети» и болгарского проекта «X-Фактор». Исполнитель прислушивается к модным тенденциям, вплетая их в собственную музыку. Его песни незаурядны, а имидж весьма запоминающийся.
Вырос в творческой и многонациональной семье
Кристиан Костов родился в Москве 15 марта 2000 года. Мама юного вокалиста по имени Заура — уроженка Казахстана. Папу Кристиана зовут Константин, по национальности он болгарин.
В одном из интервью он рассказал, что именно родители привили ему любовь к музыке и талантливым исполнителям. Его отец ценил творчество Фрэнка Синатры, Тома Джонса, Брайана Адамса, Queen и Элтона Джона. А мать любила исполнение Джорджа Майкла, Стиви Уандера и Эллы Фицджеральд.
Кристиан Костов в детстве. Фото: соцсети
С самого детства мальчик тянулся к музыкальному искусству. В возрасте шести лет родители Кристиана решили записать его в московский детский вокальный ансамбль «Непоседы». Участие в жизни коллектива предопределило профессиональную биографию парня. Творчество увлекло мальчика и стало смыслом его жизни.
Будучи еще подростком, Костов мог похвастаться участием в концерте в Кремле с Юлией Началовой, выступлениями в составе «Непосед» как в России, так и за границей, а также на открытии «Евровидения-2010», которое проходило в Москве. Карьера мальчика быстро набирала обороты.
Кристиан Костов на сцене. Фото: соцсети
В 2012 году Костов занял седьмое место на популярном конкурсе «Детская Новая волна». В том же году подросток получил приглашение в детский проект «Школа музыки» под руководством Лины Арифулиной. На шоу парень вошел в тройку победителей.
Спустя год Костов решился принять участие в дебютном сезоне телевизионного проекта «Голос. Дети» в России. Наставниками в нем были Дима Билан, Пелагея и Максим Фадеев.
Для кастинга Костов выбрал песню Алиши Киз If I Ain’t Got You. Удачное исполнение хита на слепых прослушиваниях обеспечило ему большой успех.
Эта же песня подарила ему путевку в финал, где он исполнил композицию Рождена Ануси «Знаешь». Но зрители отдали большее количество голосов сопернику Костова — Льву Аксельроду, который и отправился в суперфинал представлять команду Билана.
Успешное выступление на российском конкурсе поспособствовало желанию певца продолжить музыкальную карьеру. Уже в 2015 году он стал участником проекта «X-Фактор» в Болгарии.
На проекте он выступал и сольно, и в дуэтах. На одном из этапов Кристиан исполнил композицию «Крадена любов» с Дариной Йотовой.
Егор Крид и Кристиан Костов. Фото: соцсети
Летом 2015 года у юного исполнителя вышел дебютный клип на хит «Слушай дождь». В начале октября 2016 года певец выпустил еще один клип на песню Ne Si Za Men.
На конкурс «Евровидение», который прошел в Киеве с 9 по 13 мая 2017 года, Болгария выдвинула Кристиана Костова. К тому моменту 17-летний певец привык быть самым юным участником в вокальных состязаниях, и «Евровидение» не стало исключением.
В финале Кристиан исполнил песню Beautiful Mess. В итоге 17-летний исполнитель занял второе место, уступив только певцу из Португалии Сальвадору Собралу.
После конкурса Костову организовали гастроли. Новость об этом стала для него большим подарком на 17-летие. В январе 2018 года артист стал лауреатом премии EBBA — European Border Breakers Award, а также награды Public Choice Award.
На персональном YouTube-канале артист размещал записи кавер-версий хитов и кадры из передач со своим участием. Осенью там же певец презентовал хит «Глубина», за полгода клип собрал порядка миллиона просмотров. Релиз сингла под названием Get It состоялся в июле того же года.
Кристиан Костов во время выступления. Фото: соцсети
В 2019 году парень поучаствовал в конкурсе профессиональных вокалистов Singer, ранее подарившем невероятную популярность Димашу Кудайбергенову. Однако Костову не удалось дойти до финала. Победителем стал Лю Хуань.
При этом мероприятие позволило Кристиану выпустить на китайских площадках мини-альбом Prologue, куда вошла и Beautiful Mess (Inspired By China), с которой он выступал в конкурсе.
2020 год ознаменовался выходом легкого динамичного трека Honest и клипа на него, украшенного рисованными элементами.
Слухи о личной жизни певца
В 2014 году в СМИ появились слухи о романе Кристиана Костова с суперфиналисткой проекта «Голос. Дети» Рагдой Ханиевой.
Однако чуть позже сам певец эту информацию опроверг в блиц-интервью для своего фан-клуба. С молодой певицей его связывала только дружба.
Кристиан Костов. Фото: соцсети
В 2018 году в личной жизни певца наметились изменения. Костова стали замечать в компании фигуристки Евгении Медведевой. Писали, что молодые люди познакомились на ток-шоу, посвященном «Евровидению».
В мае 2022 года в СМИ вновь заговорили о романе Костова и Медведевой. Якобы пара вместе отдыхала в Болгарии, что стало известно по снимкам из соцсетей. Однако так и осталось загадкой, какие чувства ребята испытывают друг к другу.
Кристиан Костов и Евгения Медведева. Фото: соцсети
Кристиан Костов сейчас
Молодой исполнитель и сейчас гармонично существует в мире музыки. Он слушает современных певцов и, следуя тенденциям, пишет песни совместно со старшим братом Даниелом. Весной 2022 года артист привлек зрителей новыми зарисовками, которые опубликовал в своих соцсетях. Треки требуют шлифовки, но поклонники были рады творческим плодам своего кумира.