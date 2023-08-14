Интеллигентный рэпер и гангстер поп-музыки: жизнь и творчество рэпера Feduk

Биография музыканта

Рэпер Feduk сейчас находится на вершине своей музыкальной славы. Его композиции неизменно становятся хитами среди фанатов. При этом сам парень не настаивает на том, чтобы зваться рэпером, поскольку «превратил рэп в попсу». Творческая биография Федора Инсарова — это отличный пример целеустремленности и любви к тому, чем он занимается.

Путешествия по миру и знакомство с единомышленником

Федор Инсаров (настоящее имя исполнителя) родился 9 февраля 1992 года в Москве. С детства мальчику посчастливилось объехать дальние страны: работа папы, преподавателя МГИМО, предполагала постоянные заграничные командировки. Когда мальчику было пять лет, семья перебралась в Китай, а в 11-летнем возрасте Федор попал в Венгрию, где прожил еще четыре года.

Позже сам артист признался, что рэп впервые услышал в Будапеште. Молодой человек остался под впечатлением от услышанного. Тогда он начал пробовать сочинять собственные песни. В Венгрии Федор познакомился с единомышленником, носившим псевдоним Родник. Он и стал помогать начинающему музыканту, парни даже записали несколько совместных треков.

С Венгрией связано и имя Feduk, под которым Инсаров спустя несколько лет и прославился. Разгадка псевдонима проста: Федук звучит для венгерского уха более органично, нежели Федор.