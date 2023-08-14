Интеллигентный рэпер и гангстер поп-музыки: жизнь и творчество рэпера Feduk

Биография музыканта
Рэпер Feduk сейчас находится на вершине своей музыкальной славы. Его композиции неизменно становятся хитами среди фанатов. При этом сам парень не настаивает на том, чтобы зваться рэпером, поскольку «превратил рэп в попсу». Творческая биография Федора Инсарова — это отличный пример целеустремленности и любви к тому, чем он занимается.
Путешествия по миру и знакомство с единомышленником
Федор Инсаров (настоящее имя исполнителя) родился 9 февраля 1992 года в Москве. С детства мальчику посчастливилось объехать дальние страны: работа папы, преподавателя МГИМО, предполагала постоянные заграничные командировки. Когда мальчику было пять лет, семья перебралась в Китай, а в 11-летнем возрасте Федор попал в Венгрию, где прожил еще четыре года.
Позже сам артист признался, что рэп впервые услышал в Будапеште. Молодой человек остался под впечатлением от услышанного. Тогда он начал пробовать сочинять собственные песни. В Венгрии Федор познакомился с единомышленником, носившим псевдоним Родник. Он и стал помогать начинающему музыканту, парни даже записали несколько совместных треков.
С Венгрией связано и имя Feduk, под которым Инсаров спустя несколько лет и прославился. Разгадка псевдонима проста: Федук звучит для венгерского уха более органично, нежели Федор.
Федор Инсаров в детстве. Фото: соцсети
Создание первой группы и песни про любовь
В 2009 году Feduk собрал собственную группу под названием Dobro za Rap. Кроме вокалиста, в составе проекта было еще семь человек. Год спустя группа выпустила первый альбом Moscow 2010. Песни оказались близки и понятны молодежи. Парни пели о любви, девушках, проблемах в школе, родителях и собственных мечтах.
В 2012 году Феде предложили записать саундтрек и видео к фильму «Околофутбола». Без малейших раздумий Feduk согласился поучаствовать в интересном проекте. Через некоторое время в Сеть попал первый вариант хита, исполненного под гитару. Через год вышел клип на песню.
Следующие два года оказались плодотворными. Так, рэпер выпустил три пластинки подряд. Каждый альбом поднимался на вершины хит-парадов, принося певцу больше и больше фанатов. Исполнитель начал знакомиться и записывать хиты со звездными коллегами по цеху.
Федор (слева) с отцом Андреем и братом Кириллом. Фото: соцсети
В это же время набирающий популярность Feduk записал несколько новых композиций. Все они вошли в альбом «Наш остров», увидевший свет в том же году. Фанаты заметили, что песни с этой пластинки звучат совсем по-другому.
Следующее творение парня получило название «Фри», а композиция Tour de France стала едва ли не гимном фанатов футбола. Интересен и выбор обложки для диска: на фото Feduk лежит, усыпанный картошкой фри. Почти сразу после выхода альбома был записан клип на композицию «Перебрал».
В 2017 году исполнитель выпустил пластинку F&Q. Поклонники рэпа сходятся на том, что это лучший диск в карьере Инсарова.
Рэпер OG Buda и рэпер Feduk. Фото: соцсети
Сотрудничество с Элджеем и OG Buda
Успех Федора, в частности, связан с другим рэпером, который выступает под псевдонимом Элджей. Парни познакомились в 2014 году. В то время Элджей еще жил в Новосибирске. Когда он перебрался в столицу, Feduk сразу предложил другу исполнить что-нибудь вместе. Так родилась знаменитая композиция «Розовое вино».
Позже в одном из интервью музыкант рассказал о сотрудничестве и разногласиях с Элджеем, о пути к славе, об истории создания некоторых песен. Так, например, зрители узнали, что трек «Будапешт» посвящен рано ушедшему из-за трагической случайности другу рэпера, Родиону.
Очередная коллаборация у Инсарова была с Егором Кридом и группой ЛСП. В 2018 году дискография Feduk пополнилась альбомом More Love. На этом альбоме много песен в акустической обработке.
Рэпер продолжает сотрудничество с коллегами по цеху. Совместно со Славой КПСС и Джигли он записал сингл «Где справедливость», с Lil Krystall — трек «Крутая», с OG Buda — композицию «Хорошая акустика».
Элджей и Feduk. Фото: соцсети
Летом 2019 года Федор выступил на закрытии фестиваля «Новая волна». Осенью прошел запланированный сольный концерт в одном из крупнейших столичных клубов Adrenaline Stadium. Поклонники услышали композицию «Ламбо» в совместном исполнении с рэпером Платиной.
Юношеские влюбленности, отношения с дочерью знаменитого бизнесмена и рождение дочери
Личная жизнь Федора долгое время была скрыта от любопытных глаз. Относительно недавно стало известно, что восемь лет Feduk состоял в отношениях с моделью Дарьей Панфиловой. Каждый год пара отмечала дату знакомства — 27 июля, о гармоничности союза говорили совместные фотографии.
Трек «Хлопья летят наверх» появился после расставания ребят. Бывшие влюбленные остались друзьями, несмотря на то что, по слухам, Даша закрутила роман с другом Инсарова, Алексеем Рожковым.
Федор Инсаров со своей бывшей возлюбленной Дарьей Панфиловой. Фото: соцсети
Feduk в интервью неоднократно говорил, что не ищет новых знакомств. Но в 2019 году пошли слухи, что музыкант встречается с Сашей Новиковой. Отец избранницы — бизнесмен Аркадий Новиков, создатель Федерации рестораторов и отельеров.
Александра окончила колледж Брэдфилд в Лондоне, курс аукционного дома «Кристис» Modern & contemporary art, онлайн-заведение Institute of integrative nutritions в Нью-Йорке, вернулась домой и начала продвигать собственные бизнес-проекты.
Федор Инсаров с женой Сашей Новиковой и дочерью Ниной. Фото: соцсети
В мае 2021 года стало известно, что пара поженилась. А в декабре Саша поделилась радостной новостью о беременности. В марте Feduk рассказал, что стал отцом — Новикова родила дочь Нину. Малышка, как отмечают поклонники пары, очень похожа на своего звездного отца.
Федор Инсаров сейчас
В 2020 году популярный музыкант продолжил сольное творчество. Поклонники смогли оценить яркие хиты «Бэнгер» и «Русский народный трэп», вошедшие в новый альбом «ЙАЙ», а также композицию «Краски», на которую сняли клип. Ярким в творчестве рэпера стало и появление видео на песню «Останься».
Федор Инсаров. Фото: соцсети
Кроме того, Feduk попал в число участников шоу «100 вопросов взрослому». В 2021 году афиша выступлений была артиста расписана на месяцы вперед. В 2022-м и 2023-м музыкант продолжил колесить по стране с концертами. Кроме того, новостями о творчестве и фото со своей семьей рэпер регулярно делится с поклонниками в соцсетях.