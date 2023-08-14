Три мужа, «Орел и решка», скандалы и итальянские страсти Жанны Бадоевой

«Только о двух вещах мы будем жалеть в финале жизни — что мало любили и мало путешествовали», — говорил Марк Твен. В судьбе известной телеведущей Жанны Бадоевой всегда находилось место и тому, и другому.
Объехав полмира, она обрела личное счастье в Италии, с бизнесменом Василием Мельничиным. О том, как ей это удалось сделать — в материале Teleprogramma.pro.
Жанна Бадоева: семья и детство
Жанна Бадоева (девичья фамилия — Долгопольская) появилась на свет 18 марта 1976 года в литовском городке Мажейкяй в семье инженеров. Но в начале 90-х годов семейство переехало в Киев.
Родители девушки мечтали, чтобы она продолжила их дело. Однако у Жанны были свои предпочтения. Так, с самого раннего детства она развивала в себе творческое начало — занималась музыкой и хореографией.
Жанна Бадоева в детстве
Однако в итоге девушка не стала перечить маме и папе и поступила в строительный вуз, окончила его, хотя свою дальнейшую жизнь с профессией инженера не связала.
Учеба и первые телепроекты
В дальнейшем, мечтая стать актрисой, она поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, однако на актерский факультет не прошла по возрасту. И в итоге решила выбрать специальность режиссера.
А впоследствии благодаря своему наставнику по актерскому мастерству Нине Шаролоповой начала преподавать на актерском факультете, где в итоге проработала несколько лет. Однако не оставляла свои мечты о телевидении и актерской карьере.
Жанна Бадоева. Фото: соцсети
И вскоре лед тронулся. Жанна стала первой девушкой-резидентом украинской версии популярного телепроекта Comedy club, а вскоре и попробовала себя в качестве продюсера шоу. Также она проявила себя как режиссер разных украинских программ: «Танцую для тебя», «Шарманка» и «Суперзвезда».
«Орел и решка»
Однако настоящая популярность пришла к Жанне Бадоевой в 2011 году, после выхода телешоу «Орел и решка», посвященному туризму.
Особенность программы заключалась в том, что по ее сюжету решалось, кто из двух ведущих будет отдыхать очень бюджетно, то есть потратит за выходные сто долларов, а кто может позволить себе купаться в роскоши и тратить неограниченное количество денег. Для этого просто подбрасывалась монетка.
Шоу Жанна вела вместе со своим тогдашним мужем Аланом Бадоевым. Правда, уже во втором сезоне Алан покинул передачу, решив сосредоточиться на режиссуре, затем ему на смену пришел Андрей Бедняков, который проработал вместе с Жанной на протяжении двух-трех сезонов.
Жанна Бадоева в программе «Орел и решка»
Но в 2012 году Жанна Бадоева приняла решение уйти из передачи, сообщив поклонникам, что хотела бы сосредоточиться на семье, что частые командировки не способствуют семейной идиллии. Однако уже спустя три года возвратилась, чтобы снять юбилейный сезон программы. Новый ряд юбилейных выпусков также был создан Жанной в 2017 году.
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Скандал на шоу «Орел и решка»
А в 2019 году она угодила в скандал, заявив на съемках шоу «Вечерний Ургант», что идея «Орла и решки» принадлежит именно ей. Отклик на это смелое заявление не заставил себя долго ждать.
Так, продюсер передачи Нателла Крапивина записала пятиминутное видео, в котором опровергла слова Жанны Бадоевой, отметив, что авторские права на проект принадлежат самой Нателле, а также Елене и Евгению Сидельниковым.
Также Крапивина добавила, что глубоко разочарована словами Жанны и собирается подать на нее в суд. А чуть позже Жанна Бадоева в программе «А поговорить?» снова призналась, что на самом деле придумала идею шоу, когда еще училась на первом курсе, а потом программа создавалась именно под нее.
«Жизнь других»
В 2019 году Жанну Бадоеву в качестве ведущей пригласили в проект «Жизнь других» на Первом канале. Концепция шоу заключалась в том, чтобы показать страну не поверхностно, а практически углубиться в ее быт, обычаи и традиции с помощью общения с местными жителями.
Жанна не раз подчеркивала, что «Жизнь других» гораздо глубже и интереснее, чем «Орел и решка». Хотя, наверное, каждый из этих проектов хорош по своему.
Если «Орел и решка» дарит ощущение адреналина, то «Жизнь других» настраивает на созерцательный лад. Остров Маврикий, Чили, Боливия, Израиль — прелести самых разнообразных мест открывает Жанна телезрителям Первого канала.
Жанна Бадоева в шоу «Жизнь других»
Первый муж Игорь Кураченко
Но впервые прелесть путешествий Жанна открыла не на съемках, а в браке с первым мужем Игорем Кураченко, который был старше 18-летней девушки на 13 лет.
В одном из интервью теледива признавалась, что Игорь стал для нее не только супругом, но и мудрым наставником, благодаря которому она увидела, насколько разнообразен наш мир, и испытала страсть к путешествиям.
Жанна Бадоева и Игорь Кураченко.
Спустя семь лет у пары родился сын Борис. Однако Жанна не чувствовала себя абсолютно счастливой, поскольку не реализовала себя как личность. Скорее, она ощущала себя ребенком, находящимся под опекой мужа. Именно в тот момент молодая женщина приняла решение поступить в театральный институт на факультет режиссуры.
Однако вскоре в семье начались разногласия. Когда в очередной раз однокурсники жены заявились к ним домой, чтобы репетировать этюды, Игорь поставил супруге ультиматум: или он, или театральный вуз. Жанна подумала, что он шутит, но, к сожалению, это было не так. В итоге Игорь оставил жену вместе с восьмимесячным ребенком.
Второй муж Алан Бадоев .
Жанна тяжело переживала расставание с человеком, который впервые показал ей весь мир. Но справиться с этим испытанием ей помог однокурсник Алан Бадоев. Тогда, репетируя актерские этюды, они проводили много времени вместе. Об ухаживаниях речи не шло, но ведь порой интерес к общему делу сближает не меньше, а даже больше, чем традиционные прогулки под луной.
Когда Борису было шесть лет, Алан в шутку сказал, что хотел бы усыновить мальчика. «Так женись, зачем же дело стало?» — отреагировала на его слова Жанна. И Алан, который был на пять лет младше своей подруги, так и поступил.
В этом союзе на свет появилась дочка Лолита. Поначалу Жанна так же, как и в первом браке, проводила много времени, занимаясь домой и семьей. И тогда на свет как раз появилось шоу «Орел и решка», позволившее Жанне ощутить то самое профессиональное счастье, о котором она так долго мечтала.
Жанна Бадоева с мужем Аланом. Фото: соцсети
Но именно это профессиональное счастье отчасти и дало трещину в союзе Алана и Жанны Бадоевых. Работа отнимала у пары очень много времени и сил, которых практически не оставалось на семью.
«Наш брак настолько плавно и медленно катился под уклон, что на самом деле я даже не могу сказать, когда все испортилось. А момент официального разрыва был просто бумажной процедурой», — сказала однажды Жанна.
Алан и Жанна Бадоевы расстались без лишних эмоций и страстей. Расторжение брака они отпраздновали в ресторане.
Третий муж Василий Мельничин и жизнь в Италии
После второго развода Жанна, которая, как вы поняли, оставила фамилию мужа, собиралась с головой уйти в работу. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Вскоре телеведущая встретила своего третьего мужа – бизнесмена Василия Мельничина.
Они познакомились на съемках шоу еще в 2012 году. Но в течение двух лет Жанна получала от будущего супруга поздравления в соцсетях. И вот однажды их отношения перешли на новый уровень. Василий пригласил понравившуюся женщину погостить к себе в Венецию. И она не раздумывая ответила согласием.
Жанна Бадоева и Василий Мельничин
Ради мужа Жанна не побоялась переехать в Италию, где он сам живет с 14 лет. Кстати, и дети телеведущей очень хорошо приняли избранника мамы — и чувства оказались взаимными. Супруги обосновались в большом доме с террасой, в провинции Венеции.
Единственное, что смутило Жанну в Италии, так это — культура приема пищи по часам. Все дело в том, что итальянцы завтракают, обедают и ужинают строго в определенное время. И по мнению телеведущей, это во многом структурирует их жизнь.
Во время трапезы для страстных итальянцев не очень актуальна русская пословица: «Когда я ем, я глух и нем». Чаще всего совместный прием пищи — это возможность для них поделиться приятными новостями и насладиться общением друг с другом.
Жанна Бадоева: рост и вес
Жанна Бадоева — красивая женщина среднего роста. Так, ее рост составляет 164 сантиметра, а вес — 58 килограммов.
Жанна Бадоева сейчас
Сейчас Жанна Бадоева живет на две страны, по-прежнему ведет программу «Жизнь других» на Первом канале. По словам самой ведущей, уровень знания итальянского языка пока не позволяет ей вести шоу для местной аудитории.
Кроме того, не так давно Жанна была ведущей проекта «Отцы и дети», в рамках которой артисты поют на сцене вместе со своими музыкально-одаренными сыновьями и дочерями.
Жанна Бадоева с дочерью. Фото: соцсети
У Жанны Бадоевой прекрасно получается совмещать карьеру с семейной жизнью. И в ее случае высказывание: «Счастье — это когда утром хочется на работу, а вечером — домой» абсолютно правдиво.
Жанна Бадоева с семьей. Фото: соцсети