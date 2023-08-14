Три мужа, «Орел и решка», скандалы и итальянские страсти Жанны Бадоевой

«Только о двух вещах мы будем жалеть в финале жизни — что мало любили и мало путешествовали», — говорил Марк Твен. В судьбе известной телеведущей Жанны Бадоевой всегда находилось место и тому, и другому.

Объехав полмира, она обрела личное счастье в Италии, с бизнесменом Василием Мельничиным. О том, как ей это удалось сделать — в материале Teleprogramma.pro.

Жанна Бадоева: семья и детство

Жанна Бадоева (девичья фамилия — Долгопольская) появилась на свет 18 марта 1976 года в литовском городке Мажейкяй в семье инженеров. Но в начале 90-х годов семейство переехало в Киев.

Родители девушки мечтали, чтобы она продолжила их дело. Однако у Жанны были свои предпочтения. Так, с самого раннего детства она развивала в себе творческое начало — занималась музыкой и хореографией.