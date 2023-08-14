Сменил фамилию, победил на «Фабрике звезд»: как Никита Малинин стал певцом, что у него было с Марией Вебер и с кем он счастлив сегодня

Никита остался с мамой, и все его детство прошло в небольшой квартире на станции метро ВДНХ, помогали в воспитании бабушка и дедушка. Мама ушла со сцены, чтобы быть ближе к сыну, устроилась в детский сад музыкальным руководителем. Снова замуж она не торопилась, и только когда Никите исполнилось 14 лет, устроила личную жизнь.

Отношения с отцом

У Никиты настоящая фамилия Выгузов. Он по примеру своего отца взял псевдоним «Малинин», это фамилия мамы Выгузова-старшего - «Малинова», в 80-е годы он взял ее и немного изменил для сольных выступлений.

Маленький Никита рос без отца, которого видел чаще по телевизору, чем рядом с собой. Он рассказывал, что папиной заботы и любви ему очень не хватало. С годами, тем не менее, отношения сына с родителем наладились, они стали ближе.

Музыка

Первенец Малинина начал заниматься музыкой в 6 лет, так решила мама. Мальчик занимался без желания, но со временем, что называется, втянулся и уже не мыслил себя без сцены. В 11 лет он выступил на подмостках МХАТа им.А.Чехова, снялся в рекламе лимонада и уже знал, кем хочет стать.