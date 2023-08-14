Сменил фамилию, победил на «Фабрике звезд»: как Никита Малинин стал певцом, что у него было с Марией Вебер и с кем он счастлив сегодня

Первенец Александра Малинина Никита Выгузов рос без отца. Лишь став взрослым, юноша начал теплее общаться со своим родителем и его новой семьей. Ему удалось достичь той популярности, которая некогда была у его папы, но потом пропал. Куда и почему, а также как сложилась его личная жизнь, выяснили и рассказали ниже.
Детство
Никита Малинин родился 4 сентября 1982 года в семье певца Александра Малинина и его первой жены, скрипачки из ВИА «Поющие гитары» Инны Курочкиной.
Маленький Никита Малинин с папой Александром Малининым
Родители разошлись через два года после рождения сына, у отца появилась другая – певица Ольга Зарубина, с которой у него родилась дочь Кира (1985). Однако и в этой семье он не задержался. Третья жена, Эмма Залукаева, родила близнецов Фрола и Устинью, сегодня семья живет в Германии.
Маленький Никита Малинин с мамой Инной Курочкиной. Фото: соцсети
Никита остался с мамой, и все его детство прошло в небольшой квартире на станции метро ВДНХ, помогали в воспитании бабушка и дедушка. Мама ушла со сцены, чтобы быть ближе к сыну, устроилась в детский сад музыкальным руководителем. Снова замуж она не торопилась, и только когда Никите исполнилось 14 лет, устроила личную жизнь.
Отношения с отцом
У Никиты настоящая фамилия Выгузов. Он по примеру своего отца взял псевдоним «Малинин», это фамилия мамы Выгузова-старшего - «Малинова», в 80-е годы он взял ее и немного изменил для сольных выступлений.
Маленький Никита рос без отца, которого видел чаще по телевизору, чем рядом с собой. Он рассказывал, что папиной заботы и любви ему очень не хватало. С годами, тем не менее, отношения сына с родителем наладились, они стали ближе.
Музыка
Первенец Малинина начал заниматься музыкой в 6 лет, так решила мама. Мальчик занимался без желания, но со временем, что называется, втянулся и уже не мыслил себя без сцены. В 11 лет он выступил на подмостках МХАТа им.А.Чехова, снялся в рекламе лимонада и уже знал, кем хочет стать.
Юный Никита Малинин (второй слева) в детском лагере на сцене. Фото: соцсети
В 1998 году Никита стал гитаристом группы «Оха-ха» и начал чаще выступать перед публикой, а также ездить на гастроли. В тот же год он съехал из семейного гнезда начал самостоятельную взрослую жизнь. В свой коллектив его трудоустроил отец, за каждое выступление Никита получал у него 80 долларов. Так юноша получил серьезный профессиональный опыт.
«Фабрика звезд-3»
На популярный в начале нулевых телепроект «Фабрика звезд» Никита решил отправиться по истечении двух сезонов. Это произошло в 2003 году, и кастинг юноша прошел втайне от родителей. Тогда-то он и назвался Малининым, а не Выгузовым.
Никита Малинин на шоу "Фабрика звезд-3". Кадр из шоу
Некоторые участники, равно как и телезрители, были уверены, что Никита попал на проект по блату, благодаря наличию у него знаменитого отца. Но юноша вскоре доказал, что является талантливым исполнителем, и занял первое место по итогам сезона. Песня «Котенок», появившаяся на проекте, многие месяцы лидировала на радио, и в 2004 году на MTV вышел клип на нее.
Никита Малинин в клипе "Котенок". Кадр из клипа
Карьера после проекта
Голубоглазый Никита ростом 180 см и весом 75 кг долго воспринимался как смазливый и романтичный юноша. И этот образ ему наскучил. Он пытался отделаться от него, выбирая менее лиричные треки. После победы в шоу Никита выпустил дебютный альбом «Вспышка в ночи», а в следующем году участвовал в международном конкурсе World Best от России.
Никита Малинин с отцом Александром Малининым в студии. Фото: соцсети
Никита не смог написать песню, которая бы отодвинула «Котенка» и представила бы его публике в другом амплуа. Он взял паузу, переключился на клубную музыку, работал диджеем и сотрудничал с многими европейскими лейблами.
К примеру, Малинин-младший делал аранжировки Борису Моисееву, Доминику Джокеру, певице Славе. В 2007 году в соавторстве с европейским диджеем DJ Nejtrino артист выпустил в Европе альбом DJ Nejtrino&Nikita Malinin танцевальной музыки, а также создал несколько треков с DJ Misha Klein.
Никита Малинин с Юлией Учагиной в студии. Фото: соцсети
Еще одно плодотворное сотрудничество получилось у артиста с исполнительницей Данаей. В 2018 году они записали песню «Делай, что нравится» и выпустили пластинку «Мини-альбом».
В 2020 году Малинин выступал дуэтом с Юлией Учагиной, или Note U. Они образовали проект La Parfume и выступают с небольшими концертами.
Другие проекты
В 2015 году Никита стал участником шоу перевоплощений «Один в один», где примерил образы многих знаменитостей, в том числе своего отца Александра Малинина. Судьи посчитали, что сын – просто папина копия.
Никита Малинин (слева) на шоу "Один в один" и Александр Малинин. Фото: соцсети
В 2021 году на сцене оказались оба Малинина одновременно, в проекте «Две звезды». Отец и сын блеснули несколькими номерами, но выиграть сезон не смогли, их обошел Сергей Трофимов с дочкой Елизаветой.
Никита и Александр Малинины на шоу "Две звезды. Отцы и дети"
Личная жизнь
Малинин в зените славы пользовался бешеной популярностью у поклонниц. Но на шоу «Фабрика звезд» его шипперили с Марией Вебер. Они выступили с песней «Первое свидание», и зрители подумали, что между ними что-то есть. Однако, это была задумка организаторов – создать дополнительную любовную интригу.
Никита Малинин и Мария Вебер. Кадр из шоу "Фабрика звезд-3"
На самом деле, сердце Малинина-младшего было занято, причем давно. еще в школе он встретил свою первую любовь Наталью, все это время они жили в гражданском браке и, наконец, в 2008 году сыграли тайную свадьбу. Детей у пары все еще нет.
Никита Малинин с женой Натальей. Фото: соцсети
Карьера сегодня
По сей день Малинин-младший занимается музыкой. В свободное время он обожает готовить, катается на сноуборде, построил дом за городом, куда и перебрался с семьей.
20-летний юбилей «Фабрики звезд» Никита Малинин отметил со всем участниками, появившись в передаче «Угадай мелодию». Также артисты проекта собрались на большой сцене, чтобы порадовать публику хитами, сделавшими их когда-то знаменитыми на всю страну.