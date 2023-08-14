Уехал в Лондон, стал ресторатором: как сложилась карьера и личная жизнь единственного сына Инны Чуриковой Ивана Панфилова

Единственный сын Инны Чуриковой от Глеба Панфилова Иван сегодня живет в Лондоне. Он пытался стать киноактером, но понял, что это не его занятие, и предпочел заниматься закадровыми вопросами, а также ресторанным делом.

Закулисное детство

Иван Панфилов – сын знаменитого режиссера Глеба Панфилова и актрисы Инны Чуриковой. На свет он появился 8 февраля 1978 года, когда его родители уже были знамениты на весь Советский Союз.

Мама к тому моменту прославилась благодаря ролям в «Морозко», «Стряпуха», «Старшая сестра» и другим, отец имел звание заслуженного деятеля искусств СССР. Детство мальчика прошло в коммуналке, несмотря на положение родителей, и за кулисами театра «Ленком», где всю жизнь прослужила его мама.