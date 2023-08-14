Уехал в Лондон, стал ресторатором: как сложилась карьера и личная жизнь единственного сына Инны Чуриковой Ивана Панфилова

Иван Панфилов. Кадр из фильма "Без вины виноватые"

Он пробовал стать актером, но осознал, что это не его путь.

Единственный сын Инны Чуриковой от Глеба Панфилова Иван сегодня живет в Лондоне. Он пытался стать киноактером, но понял, что это не его занятие, и предпочел заниматься закадровыми вопросами, а также ресторанным делом.  

Закулисное детство

Иван Панфилов – сын знаменитого режиссера Глеба Панфилова и актрисы Инны Чуриковой. На свет он появился 8 февраля 1978 года, когда его родители уже были знамениты на весь Советский Союз.

Мама к тому моменту прославилась благодаря ролям в «Морозко», «Стряпуха», «Старшая сестра» и другим, отец имел звание заслуженного деятеля искусств СССР. Детство мальчика прошло в коммуналке, несмотря на положение родителей, и за кулисами театра «Ленком», где всю жизнь прослужила его мама.

Маленький Иван Панфилов с мамой Инной Чуриковой и папой Глебом Панфиловым. Фото: соцсети

Иван стал вторым сыном Панфилова. От первого брака у Глеба Анатольевича есть первенец Анатолий (1957).

Маленький Иван Панфилов с мамой Инной Чуриковой и папой Глебом Панфиловым. Фото: Global Look Press

В школе Иван звезд с неба не хватал, частенько приносил двойки и тройки. А профессию выбрал по совету соседки – пошел поступать на юриста в МГИМО.

Карьера в кино

Благодаря папе-режиссеру Иван Панфилов дебютировал в кино уже в 4 годика. Вместе с мамой Инной Чуриковой он в 1983 году снялся в отцовской драме «Васса» про Вассу Железнову, сыграв ее внука.

Маленький Иван Панфилов в фильме "Васса" и Инна Чурикова. Кадр из фильма

Следующее появление Ивана на экране произошло в 2004 году в эпизоде «Московской саги», затем в 2008 году, снова вместе с мамой, он снялся в двухсерийном фильме «Без вины виноватые». Попытка была успешной, но сам Панфилов-младший не горел построением кинокарьеры.

«Сыграв в кино, я понял, что я, скорее всего, не артист, что этому действительно нужно учиться, потому что кроме таланта, нужно обладать большим мастерством. Это серьезнейшая профессия. Сыграв в кино, я гораздо лучше понял и почувствовал своих родителей, свою маму и то, чем она занимается в театре», - рассказывал в одном из интервью Иван Глебович.

Он выступил сценаристом фильма Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная семья» в 2000 году. Хотя в этот период был сосредоточен на другой сфере.

Иван Панфилов в фильме "Без вины виноватые". Кадр из фильма

Бизнес

Панфилов-младший по окончании МГИМО не стал дипломатом, а начал карьеру юристом на заводе «Рубин». Однообразие будней ему наскучило быстро, и он занялся ресторанным бизнесом.

Сначала это была небольшая кофейня на том же самом заводе. После чего на рынке «Горбушка» он открыл кафе «Едальня». И вскоре в писательском поселке «Переделкино» распахнул двери ресторан «Дети солнца». Это было не просто место для приема пищи, а нечто большее, включающее в себя место встреч и проведения мероприятий по различным культурным поводам.

Однако кризис 2008 года изменил планы ресторатора, он покинул этот бизнес и уехал в Великобританию учиться в Лондонской академии театрального и киноискусства.

Продюсирование

Окончив киношколу, Панфилов-младший стал трудиться в семейной киностудии, где занимался организацией съемок и мероприятий, премьер фильмов, и попробовал себя в качестве театрального продюсера.

Афиша спектакля "Аудиенция" с Инной Чуриковой. Фото: Global Look Press

Панфилов-младший выступил продюсером пьесы «Аудиенция» Питера Моргана, впервые показанной в Лондоне в 2013 году. В российской адаптации про королеву Елизавету II были включены отечественные исторические факты, например, тема перестройки СССР, аудиенция Юрию Гагарину.

Премьера прошла в 2017 году в Театре Наций, получила высокие оценки и признание, награду в виде «Хрустальной Турандот», а исполнительница главной женской роли Инна Чурикова – приз за лучшую женскую роль.

Иван Панфилов с собаками Инны Чуриковой. Фото: соцсети

Личная жизнь

Иван Панфилов женат на Екатерине Земцовой, с которой познакомился в 2003 году в Таллине. Она уроженка города Прудки и уже воспитывала дочку Машу от предыдущего брака. Своих детей у него нет. Также неизвестно, какой рост и вес у Панфилова-младшего.

Карьера сегодня

Сегодня Панфилов-младший живет в Лондоне, где у него собственная продюсерская компания, по некоторым данным, открыт ресторан. Есть ли у него английский паспорт, неизвестно, однако он числится гражданином России.

Когда Инну Чурикову в январе 2023 года госпитализировали, он примчался в Москву, но проститься не успел – ее не стало буквально в момент приземления самолета сына.

Иван Панфилов с родителями Инной Чуриковой и Глебом Панфиловым. Фото: соцсети

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