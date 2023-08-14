Уехал в Лондон, стал ресторатором: как сложилась карьера и личная жизнь единственного сына Инны Чуриковой Ивана Панфилова

Единственный сын Инны Чуриковой от Глеба Панфилова Иван сегодня живет в Лондоне. Он пытался стать киноактером, но понял, что это не его занятие, и предпочел заниматься закадровыми вопросами, а также ресторанным делом.
Закулисное детство
Иван Панфилов – сын знаменитого режиссера Глеба Панфилова и актрисы Инны Чуриковой. На свет он появился 8 февраля 1978 года, когда его родители уже были знамениты на весь Советский Союз.
Мама к тому моменту прославилась благодаря ролям в «Морозко», «Стряпуха», «Старшая сестра» и другим, отец имел звание заслуженного деятеля искусств СССР. Детство мальчика прошло в коммуналке, несмотря на положение родителей, и за кулисами театра «Ленком», где всю жизнь прослужила его мама.
Маленький Иван Панфилов с мамой Инной Чуриковой и папой Глебом Панфиловым. Фото: соцсети
Иван стал вторым сыном Панфилова. От первого брака у Глеба Анатольевича есть первенец Анатолий (1957).
Маленький Иван Панфилов с мамой Инной Чуриковой и папой Глебом Панфиловым. Фото: Global Look Press
В школе Иван звезд с неба не хватал, частенько приносил двойки и тройки. А профессию выбрал по совету соседки – пошел поступать на юриста в МГИМО.
Карьера в кино
Благодаря папе-режиссеру Иван Панфилов дебютировал в кино уже в 4 годика. Вместе с мамой Инной Чуриковой он в 1983 году снялся в отцовской драме «Васса» про Вассу Железнову, сыграв ее внука.
Маленький Иван Панфилов в фильме "Васса" и Инна Чурикова. Кадр из фильма
Следующее появление Ивана на экране произошло в 2004 году в эпизоде «Московской саги», затем в 2008 году, снова вместе с мамой, он снялся в двухсерийном фильме «Без вины виноватые». Попытка была успешной, но сам Панфилов-младший не горел построением кинокарьеры.
«Сыграв в кино, я понял, что я, скорее всего, не артист, что этому действительно нужно учиться, потому что кроме таланта, нужно обладать большим мастерством. Это серьезнейшая профессия. Сыграв в кино, я гораздо лучше понял и почувствовал своих родителей, свою маму и то, чем она занимается в театре», - рассказывал в одном из интервью Иван Глебович.
Он выступил сценаристом фильма Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная семья» в 2000 году. Хотя в этот период был сосредоточен на другой сфере.
Иван Панфилов в фильме "Без вины виноватые". Кадр из фильма
Бизнес
Панфилов-младший по окончании МГИМО не стал дипломатом, а начал карьеру юристом на заводе «Рубин». Однообразие будней ему наскучило быстро, и он занялся ресторанным бизнесом.
Сначала это была небольшая кофейня на том же самом заводе. После чего на рынке «Горбушка» он открыл кафе «Едальня». И вскоре в писательском поселке «Переделкино» распахнул двери ресторан «Дети солнца». Это было не просто место для приема пищи, а нечто большее, включающее в себя место встреч и проведения мероприятий по различным культурным поводам.
Однако кризис 2008 года изменил планы ресторатора, он покинул этот бизнес и уехал в Великобританию учиться в Лондонской академии театрального и киноискусства.
Продюсирование
Окончив киношколу, Панфилов-младший стал трудиться в семейной киностудии, где занимался организацией съемок и мероприятий, премьер фильмов, и попробовал себя в качестве театрального продюсера.
Афиша спектакля "Аудиенция" с Инной Чуриковой. Фото: Global Look Press
Панфилов-младший выступил продюсером пьесы «Аудиенция» Питера Моргана, впервые показанной в Лондоне в 2013 году. В российской адаптации про королеву Елизавету II были включены отечественные исторические факты, например, тема перестройки СССР, аудиенция Юрию Гагарину.
Премьера прошла в 2017 году в Театре Наций, получила высокие оценки и признание, награду в виде «Хрустальной Турандот», а исполнительница главной женской роли Инна Чурикова – приз за лучшую женскую роль.
Иван Панфилов с собаками Инны Чуриковой. Фото: соцсети
Личная жизнь
Иван Панфилов женат на Екатерине Земцовой, с которой познакомился в 2003 году в Таллине. Она уроженка города Прудки и уже воспитывала дочку Машу от предыдущего брака. Своих детей у него нет. Также неизвестно, какой рост и вес у Панфилова-младшего.
Карьера сегодня
Сегодня Панфилов-младший живет в Лондоне, где у него собственная продюсерская компания, по некоторым данным, открыт ресторан. Есть ли у него английский паспорт, неизвестно, однако он числится гражданином России.
Когда Инну Чурикову в январе 2023 года госпитализировали, он примчался в Москву, но проститься не успел – ее не стало буквально в момент приземления самолета сына.
Иван Панфилов с родителями Инной Чуриковой и Глебом Панфиловым. Фото: соцсети