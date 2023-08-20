Кевина Спейси полностью оправдали по трем уголовным делам, но при этом обнулили карьеру и репутацию актера

Актер не смог сдержать эмоций и заплакал. Это настоящая, а не кинематографическая трагедия: справедливость восторжествовала, но карьеру и репутацию голливудской звезды обратили в пепел. Едва ли артисту удастся вернуться в большое кино.

Десятки обиженных мужчин

Все началось в 2017 году, когда стартовал громкий процесс над супервлиятельным продюсером Харви Вайнштейном, который помогал актрисам получать роли через постель. Дело получило сумасшедший резонанс. Иски и обвинения в харассменте заполнили столы судебных участков и полиции. Кого только не упоминали в контексте грязных домогательств: и пожилого Стивена Сигала, и одиозного Мэрилина Мэнсона, и даже престарелых Кирка Дугласа (умер в 2020 году в 103 года с этим самым шлейфом) с Пласидо Доминго (82 года, дай бог здоровья!).

Дела частенько разваливались в прокуратуре, а то и на стадии сбора доказательной базы. Только вот осадочек оставался навсегда. Так и случилось с Кевином Спейси - звездой «Красоты по-американски» и «Карточного домика».

В 2017 году актер оказался втянут в жуткий скандал. Три десятка (!) мужчин обвинили его в харассменте. Правда, до суда дошли показания лишь одного. Потерпевшие вспоминали дела давно минувших дней, терялись сами, теряли айфоны с «важными уликами», даже умирали (почили медсестра, массажист и один писатель), но прокуратура США все же завела уголовное дело.

Задолго до приговора суда Спейси отменили по всем фронтам: свернули его линию в «Карточном домике», вскоре закрыв проект, пересняли его роль из картины «Все деньги мира» Ридли Скотта с другим актером. Сам Спейси, лишенный премии «Эмми», отправился на реабилитацию за $36 тыс. в месяц (3,2 млн руб.).

Низвергнут, но не повержен

Обвинения и правда были жуткими, вроде «трогал коллегу в районе гениталий за ужином в ресторане». Но веских доказательств уголовного преступления никто так и не представил. В 2019 году прокуратура американского штата Массачусетс сняла вину со Спейси - дело закрыли. Тогда артист выступил с эффектной речью, зачитав поэму «Боксер» итальянского драматурга Габриэля Тинти в Национальном музее Рима - об окровавленном и низвергнутом, но не поверженном бойце с железным характером. Но это было не все. В 2020-м против Спейси иски подали еще трое мужчин. Актер своей вины не признал.

Детально разобравшись в обстоятельствах дела, федеральный суд Манхэттена отклонил иск о домогательствах, который к Спейси подал в том числе и звезда «Стартрека» Энтони Рэпп - открытый гей. Артист вдруг вспомнил события 30-летней давности: Кевин якобы пытался домогаться 14-летнего Энтони. Дело происходило на вечеринке в доме 26-летнего Спейси. Рэпп потребовал $40 млн (3,6 млрд руб.).

«Я в ужасе от этой истории, - написал тогда в соцсетях обладатель двух «Оскаров» Спейси, так и не поняв, за что извиняется. - Если я вел себя так, как он описывает, то приношу ему искренние извинения за свое неподобающее пьяное поведение».

Сколько бы раз суд ни вставал на сторону актера, карьера Спейси была разрушена, как тот самый карточный домик. Да, ему дали роль в итальянском фильме «Человек, который нарисовал Бога», посвященном ложным обвинениям в педофилии, но считать это равноценным продолжением творческого пути нельзя. В Голливуде он попал в теневой бан. Несмотря на оправдания, на фигуре Кевина застыло темное пятно, а сам актер для продюсеров и маркетологов все еще ассоциируется с «токсичностью» и несет на себе клеймо растлителя.

Его мир взорвался

Охотники за миллионами Спейси никак не унимались. Третье масштабное разбирательство началось в Британии. В текущем году суд начал рассматривать дело о четырех эпизодах сексуальных домогательств и принуждении человека к сексуальным действиям в отношении актера. Обвинения актеру предъявила Королевская прокуратура Великобритании.

Вспомнить все - и попытаться заработать - решили артисты лондонского театра Old Vic, которым Спейси руководил с 2001 по 2013 год. Актеры дали показания, в результате чего суд вменял голливудскому актеру аж 12 эпизодов домогательств и сексуализированного насилия. С самого начала, как и в предыдущих двух расследованиях, Кевин вины не признавал. И снова был оправдан.

Прокуроры настаивали, что Спейси нарушал личные границы (прикасался «с такой силой, что было больно»). Ответчик же назвал одного из обвинителей «забавным и очаровательным», объяснив, что эпизод между ними был нежным и по обоюдному согласию.

Заседателям понадобилось всего два дня, чтобы вынести вердикт. И в итоге суд Великобритании снял с актера все обвинения.

Именинник не смог сдержать слез счастья и горечи - ведь он опять вынужден был оправдываться перед всеми. Обвинения против себя он назвал «безумием» и «ударом в спину» (от тех, кто ему нравился), после чего поблагодарил юристов за хорошую работу. Актер подчеркнул, что после всех обвинений в 2017 году мир «словно взорвался» и за несколько дней он потерял буквально все, что у него было, и все, чего он добился за 40 лет работы.

- Люди поспешили меня осудить, и, перед тем как был задан первый вопрос и получен ответ на него, я потерял работу и репутацию, - сокрушался актер. - И это все за считаные дни! У меня не было денег, но мне со многими вещами приходилось бороться, а еще закрывать юридические счета, которые я пока не оплатил полностью...

Что это меняет? Да ничего. Кевина восстановят во всех проектах, которых его лишили, и доплатят за опороченную репутацию, «обнуление» и простой? Нет. Перед ним извинятся продюсеры и режиссер Ридли Скотт, которые малодушно выпилили артиста из своих проектов? Нет. По суду выплатят гигантские неустойки и возмещение непоправимого морального ущерба? Нет. Осудят за клевету и взыщут с тех, кто навсегда связал имя Спейси с позорными обвинениями? Нет.

Да как же так! Почему это все возможно?

Так работает демократия. Клевета по-американски.

5 отличных фильмов с Кевином Спейси