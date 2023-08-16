Юлии Высоцкой - 50! Как встретила Андрея Кончаловского и почему пошла в кино

Актриса, телеведущая, кулинар, муза Андрея Кончаловского - талантов у этой элегантной женщины множество. Юлии Высоцкой исполняется 50, и к полувековому рубежу она подошла, имея в активе немало достижений и ярких страниц в биографии. О них мы и расскажем, заглянув в семейный фотоальбом артистки.
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1974 год
Фото: соцсети
На фото годовалая Юля с мамой Светланой. Сейчас мама артистки живет в Новочеркасске и, несмотря на уговоры Юлии, переезжать в Москву не хочет. Отказалась женщина перебираться и в Обнинск, к семье своей младшей дочери Инны. Светлана говорит: «Я уже в том возрасте, когда хочется быть там, где родился. Регулярно бываю в гостях у Юли. Дочь приезжает реже - занята, но звонит постоянно. Мои дети - мое все.
За годы, что Юля и Андрей Сергеевич вместе, они стали только счастливее. А когда они счастливы, то и я соответственно. Супруг Юли - настоящий мужчина, честный, добрый, умный. Беда, которая случилась с их дочкой Машенькой (десять лет назад девочка с родителями попала в ДТП, после которого долго находилась в коме. - Ред.), только сплотила их».
1993 год
Фото: личный архив
На этом снимке Юлия - студентка третьего курса. Высоцкая училась на актерском факультете в Минске: «Из-за того, что мой отчим был военным и нам приходилось часто переезжать, я успела поучиться в семи школах. К сожалению, у меня не осталось контактов ни с кем из одноклассников.
Ни в Новочеркасске, где родилась, ни в Баку, где получала аттестат. Когда связи так давно утеряны, их трудно восстановить, для меня это всего лишь отрывочные воспоминания. А если говорить о людях, с которыми я не расстаюсь уже по двадцать с лишним лет, то это мои однокурсники по Белорусской академии искусств».
1995 год
Фото: личный архив
Здесь рядом с Юлией ее однокурсник и первый муж Александр Кот. Александр признавался: «Наш брак был фиктивным. Юлю пригласили в лучший театр республики, а взять не могли, потому что она не являлась гражданкой Белоруссии. Смешно вспомнить: мы отыграли спектакль, приходит Юля и говорит: «Толь, ну будь моим мужем!» Мы посмеялись и пошли расписываться. Мы однокурсники, мы друзья.
У нас не было чувств: есть женщины, которых мы любим, а есть женщины-друзья. Не помню, сколько лет длился наш так называемый брак и из-за чего он распался...» Благодаря этому «браку» Высоцкая стала актрисой Национального академического театра имени Янки Купалы.
1998 год
Фото: соцсети
Высоцкая и Андрей Кончаловский поженились в 1998 году, а познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Жили в гостинице «Жемчужина» на разных этажах и однажды вместе зашли в лифт. Одного взгляда хватило, чтобы проскочила искра. Юлия считает, что это была любовь с первого взгляда:
«Мы родные, и, наверное, мы это поняли очень рано, когда встретились... Это привязанность - ее невозможно объяснить. Это какая-то невероятная связь. В последнее время я для него Пятачок. Он все время меня куда-то ведет…»
2004 год
Фото: Global Look Press
На этом фото дочке Высоцкой и Кончаловского Маше 4 года. Девочка помогает маме готовить на своей домашней кухне для передачи «Едим дома», которой тогда только исполнился год. А Юлия только начинала экспериментировать со своими фирменными рецептами и оттачивать кулинарное мастерство перед камерами - поэтому сейчас в сети подшучивают над видеорецептами тех лет.
Хотя готовить Юлия училась с детства: «Бабушка научила меня готовить с любовью. Важно ведь настроение, атмосфера... Я помню, когда мы по два часа разбирали для холодца хвостики, ножки, косточки, и у меня даже локти были в этом натуральном прозрачном желатине...»
2020 год
Фото: Global Look Press
Сыну Юлии и Андрея Сергеевича сейчас 20 лет. Молодой человек поступил в Московский архитектурный институт, решив не идти по родительским стопам.
2023 год
Фото: соцсети
В честь юбилея именинница «накроет поляну» в доме семьи на Николиной Горе. Чем будет угощать? Юлия поделилась рецептом, а заодно способом улучшить настроение: «Начинаю готовить, желательно что-то ароматно-ванильное, с ягодами и кремом. Например, тарталетки из классического песочного французского теста».