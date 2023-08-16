Юлии Высоцкой - 50! Как встретила Андрея Кончаловского и почему пошла в кино

На фото годовалая Юля с мамой Светланой. Сейчас мама артистки живет в Новочеркасске и, несмотря на уговоры Юлии, переезжать в Москву не хочет. Отказалась женщина перебираться и в Обнинск, к семье своей младшей дочери Инны. Светлана говорит: «Я уже в том возрасте, когда хочется быть там, где родился. Регулярно бываю в гостях у Юли. Дочь приезжает реже - занята, но звонит постоянно. Мои дети - мое все.

За годы, что Юля и Андрей Сергеевич вместе, они стали только счастливее. А когда они счастливы, то и я соответственно. Супруг Юли - настоящий мужчина, честный, добрый, умный. Беда, которая случилась с их дочкой Машенькой (десять лет назад девочка с родителями попала в ДТП, после которого долго находилась в коме. - Ред.), только сплотила их».

1993 год