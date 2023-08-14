Актерский взлет Сильвестра Сталлоне: от уборщика клетки со львами - до обладателя «Золотого глобуса»

Ранняя жизнь

Актер, сценарист, режиссер и продюсер Сталлоне родился 6 июля 1946 года в Нью-Йорке. Его характерное обвисшее лицо стало результатом несчастного случая при наложении щипцов во время рождения. В результате несчастного случая у него был перерезан лицевой нерв, а речь стала невнятной.

У Сталлоне было трудное детство. И на него, и на его младшего брата Фрэнка негативно повлияли враждебные отношения их родителей, которые впоследствии закончились разводом. Самые ранние годы жизни Сталлоне прошли в приемной семье.

Когда Сталлоне было около пяти лет, его отец перевез семью в район Вашингтона, где открыл собственную сеть салонов красоты. После развода родителей в 1957 г. Сталлоне несколько лет жил в Мэриленде, где остался с отцом. Он испытывал эмоциональные трудности и трудности в учебе и был исключен из нескольких школ.

Через несколько лет Сталлоне переехал жить к своей матери и ее второму мужу в Филадельфию. Там он посещал специальную среднюю школу для трудных подростков. После окончания школы Сталлоне поступил в колледж.

Сначала он учился в Американском колледже в Швейцарии, где изучал драматическое искусство. Затем Сталлоне поступил в Университет Майами, снова выбрав драматическое искусство. Он оставил учебу, не получив диплома, и переехал в Нью-Йорк, чтобы заняться актерской карьерой.