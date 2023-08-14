Актерский взлет Сильвестра Сталлоне: от уборщика клетки со львами - до обладателя «Золотого глобуса»

Кто такой Сильвестр Сталлоне?
Сильвестр Сталлоне стал известен как сценарист и исполнитель главной роли в боксерском фильме «Рокки» (1976), удостоенном премии «Оскар». В дальнейшем он стал одной из крупнейших мировых звезд боевиков, повторив своих героев из фильмов «Рокки» и «Рэмбо: Первая кровь» (1982) в нескольких сиквелах.
После спада в карьере он вновь обрел кассовый успех в фильме «Неудержимые» (2010) и заслужил признание критиков за возрождение франшизы «Рокки» в фильме «Крид: Наследие Рокки» (2015), получив свою первую премию «Золотой глобус» и еще одну номинацию на «Оскар»
Сильвестр Сталлоне и Майкл Б.Джордан. Фото: кадр из к/ф «Крид: Наследие Рокки» (2015)
Ранняя жизнь
Актер, сценарист, режиссер и продюсер Сталлоне родился 6 июля 1946 года в Нью-Йорке. Его характерное обвисшее лицо стало результатом несчастного случая при наложении щипцов во время рождения. В результате несчастного случая у него был перерезан лицевой нерв, а речь стала невнятной.
У Сталлоне было трудное детство. И на него, и на его младшего брата Фрэнка негативно повлияли враждебные отношения их родителей, которые впоследствии закончились разводом. Самые ранние годы жизни Сталлоне прошли в приемной семье.
Когда Сталлоне было около пяти лет, его отец перевез семью в район Вашингтона, где открыл собственную сеть салонов красоты. После развода родителей в 1957 г. Сталлоне несколько лет жил в Мэриленде, где остался с отцом. Он испытывал эмоциональные трудности и трудности в учебе и был исключен из нескольких школ.
Через несколько лет Сталлоне переехал жить к своей матери и ее второму мужу в Филадельфию. Там он посещал специальную среднюю школу для трудных подростков. После окончания школы Сталлоне поступил в колледж.
Сначала он учился в Американском колледже в Швейцарии, где изучал драматическое искусство. Затем Сталлоне поступил в Университет Майами, снова выбрав драматическое искусство. Он оставил учебу, не получив диплома, и переехал в Нью-Йорк, чтобы заняться актерской карьерой.
Сильвестр Сталлоне. Фото: кадр из к/ф «Рокки» (1976)
Выдающийся актер
В ожидании взлета своей актерской карьеры Сталлоне работал на самых разных работах, чтобы свести концы с концами. Он убирал клетки со львами в зоопарке Центрального парка, работал швейцаром в кинотеатре и даже снялся в фильме для взрослых «Итальянский жеребец» (1970).
Вскоре последовало несколько неафишируемых ролей в основных фильмах, таких как «Бананы» Вуди Аллена (1971) и «Клют» (1971). Более значительная роль - роль крутого парня в независимом фильме «Лорды Флэтбуша» (1974) с Генри Уинклером и Перри Кингом. Примерно в это же время Сталлоне женился на Саше Чак.
Помимо актерской деятельности Сталлоне увлекался и писательской. Он создал сценарий о грубом и неуклюжем бандите, который борется за шанс стать профессиональным боксером. По некоторым данным, Сталлоне отказался продавать сценарий, если ему не разрешат сняться в главной роли.
Несмотря на то, что у него была беременная жена и мало денег в банке, он держался до тех пор, пока не нашел двух продюсеров - Ирвина Уинклера и Роберта Чартоффа, которые согласились дать ему главную роль.
Сильвестр Сталлоне и др. Фото: кадр из к/ф «Лорды Флэтбуша» (1974)
Герой боевика: «Рокки» и «Рэмбо»
Вышедший в 1976 году фильм «Рокки», снятый режиссером Джоном Г. Авилдсеном, стал хитом критики и коммерции. Фильм был номинирован на 10 премий «Оскар», включая номинации за лучшую мужскую роль, режиссуру и картину.
В номинации «Лучшая картина» «Рокки» столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны таких фильмов, как «Таксист», «Вся президентская рать» и «Сеть», но оказался маленьким фильмом с мощным ударом и получил заветный «Оскар». История Рокки Бальбоа, квинтэссенциального аутсайдера, также нашла отклик у зрителей и принесла фильму более 117 миллионов долларов.
В продолжение своей прорывной роли Сталлоне снялся в фильме «Кулак» (1978) в роли организатора труда. Он получил несколько положительных отзывов за свою работу, но фильм не привлек особого внимания зрителей. Вернувшись к фильму, сделавшему его знаменитым, Сталлоне стал автором сценария, режиссером и исполнителем главной роли в фильме «Рокки 2» (1979). Через несколько лет он продолжил франшизу фильмом «Рокки 3» (1982)
В том же году в фильме «Рэмбо: Первая кровь» (1982) Сталлоне представил зрителям нового героя - Джона Рэмбо, бесправного и беспокойного ветерана Вьетнама. В итоге Рэмбо вступает в войну с полицией в небольшом городке, где с ним плохо обращаются власти. И снова Сталлоне попал в золотую кассу.
Следующую свою работу - «Остаться в живых» (1983 г.) - он написал и поставил за кулисами. Хотя в фильме снимался Джон Траволта, повторивший свою роль из фильма «Лихорадка субботнего вечера» (1977), он не имел такого успеха, как оригинал.
Попытавшись попробовать себя в качестве актера, Сталлоне снялся у Долли Партон в комедии «Горный хрусталь» (1984). Фильм оказался коммерческим и критическим провалом.
Поклонники выстроились в очередь, чтобы увидеть Сталлоне в его фирменных ролях в фильмах «Рокки 4» (1985), «Рэмбо: Первая кровь 2» (1985), «Рэмбо 3» (1988) и «Рокки 5» (1990). Он также снялся в комедии «Оскар» (1991) и футуристическом боевике «Разрушитель» (1993) с Уэсли Снайпсом и Сандрой Баллок.
Сильвестр Сталлоне. Фото: кадр из к/ф «Рэмбо: Первая кровь 2» (1985)
Спад карьеры
К середине 1990-х годов звездная сила Сталлоне как героя боевиков начала угасать. Он снял ряд забытых фильмов, в том числе «Судья Дредд» (1995) и «Дневной свет» (1996). Отдохнув от крупнобюджетных боевиков, Сталлоне снялся в роли второго плана в независимой драме «Полицейские» (1997), в которой снялись Харви Кейтель, Роберт Де Ниро и Рэй Лиотта. Его роль шерифа небольшого городка в Нью-Джерси, населенного в основном полицейскими из Нью-Йорка, получила положительные отзывы.
Возвращаясь к статусу ведущего актера, Сталлоне снялся в криминальном триллере «Убрать Картера» (2000), получившем неоднозначные отзывы. Затем он выступил сценаристом, сопродюсером и исполнителем главной роли в драме «Гонщик» (2001), посвященной автогонкам. Фильм собрал в прокате более 32 миллиона долларов, что далеко не соответствует его славе в фильме «Рокки». Еще одна работа, «Ловкие руки» (2004), прошла без особых следов.
Сталлоне в очередной раз вернулся на знакомую территорию, чтобы написать очередную главу своего самого популярного творения. Сюжет фильма «Рокки Бальбоа» (2006) в определенной степени повторяет карьеру самого Сталлоне. Бывший чемпион в тяжелом весе, давно вышедший на пенсию, решает провести еще один большой бой.
«Лет 10 назад у меня начался спад, и у меня появилось много времени для самоанализа. ... Это немного горько-сладко. Именно поэтому я хотел написать этот фильм. Если бы я снимал фильмы, очень успешные фильмы, я бы не стал снимать этот», - объяснил Сталлоне журналу People в 2007 году.
Поклонники толпами приходили на финальный бой Рокки, который собрал более 70 миллионов долларов в отечественном прокате и еще 85 миллионов долларов в зарубежном.
Сталлоне вновь выступил в другой роли - помимо исполнения главной роли Джона Рэмбо, он стал автором и режиссером фильма «Рэмбо 4» (2008). Фильм подтвердил кровавое наследие своих предшественников.
По словам одного из критиков журнала Entertainment Weekly, фильм «до самых верхов пропитан омерзительным насилием». Тем не менее, «Рэмбо 4» смог привлечь достаточно зрителей, чтобы собрать в прокате 42,7 миллионов долларов
В 2010 году Сталлоне вместе с Брюсом Уиллисом снялся в фильме «Неудержимые». В фильме также снялись Джейсон Стэтхэм из серии фильмов «Перевозчик», боец смешанных единоборств Рэнди Кутюр и эксперт по боевым искусствам Джет Ли. Помимо роли в фильме, Сталлоне выступил в качестве режиссера и сценариста.
Команда «Неудержимых» 2010 г. Фото: Global Look Press
Выигрыш «Глобуса» и номинация на «Оскар» с фильмом «Крид»
Сталлоне воссоединился с актерами фильма «Неудержимые», чтобы принять участие в съемках продолжения. Премьера фильма «Неудержимые 2» состоялась в августе 2012 года, и он занял первое место в прокате, собрав за первые выходные почти 28,6 млн долларов.
Летом 2014 года Сталлоне снял фильм «Неудержимые 3», в котором к актерскому составу добавились Харрисон Форд и Мел Гибсон. На внутреннем рынке кассовые сборы фильма оказались скромнее, чем у его предшественников, однако продажи билетов за рубежом вновь были высокими.
В 2013 году Сталлоне снялся в фильме «План побега» со Шварценеггером и боксерской комедии «Забойный реванш» с Де Ниро. В 2015 г. он добавил еще одну главу к саге о Рокки Бальбоа - фильм «Крид», в котором он тренирует сына (Майкл Б. Джордан) своего давнего соперника по боксу Аполло.
За эту роль Сталлоне получил премию «Золотой глобус» в номинации «Актер второго плана», а также был номинирован на премию «Оскар»
В 2017 году Сталлоне озвучил анимационный фильм «Зверокрекеры» и снялся в продолжении блокбастера «Стражи Галактики. Часть 2» по комиксам Marvel. В начале следующего года он объявил о скором выходе фильма «Крид 2», опубликовав фотографию, на которой изображен протеже Рокки и его давний соперник - Иван Драго в исполнении Дольфа Лундгрена.
После выхода в сентябре 2018 года фильм «Крид 2» получил хорошие коммерческие результаты и собрал в мировом прокате более 200 миллионов долларов.
Сталлоне попытался возродить еще одну успешную франшизу, вернувшись на место своего ветерана Вьетнама в фильме «Рэмбо: Последняя кровь» (2019). Однако, в отличие от «Крида» и его сиквела, «Рэмбо: Последняя кровь» в целом не произвела положительного впечатления на критиков.
Сильвестр Сталлоне и Майкл Рукер. Фото: кадр из к/ф «Стражи Галактики. Часть 2» (2017)
Личная жизнь
Спустя годы, когда Сталлоне подвергался критическим нападкам, он начал получать некоторую оценку за работу всей своей жизни. Он получил почетную премию «Сезар», французский эквивалент премии «Оскар», в 1992 году и актерскую награду на Стокгольмском кинофестивале в 1997 году.
В 2008 году Сталлоне стал первым человеком, получившим премию «Золотая икона» на кинофестивале в Цюрихе. а позже он получил награду за заслуги перед Голливудом в 2012 году.
В настоящее время женат на бывшей модели Дженнифер Флавин. У пары три дочери: София, Сикстина и Скарлет. Кроме того, он воспитывал двоих сыновей - Сейджа и Сета, от бывшей жены Саши Чак.
13 июля 2012 года старший сын Сталлоне, Сейдж Мунблад Сталлоне, был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. 36-летний актер, режиссер и продюсер снялся вместе со своим отцом в фильмах «Рокки V» и «Дневной свет». Сталлоне впервые появился на публике после смерти сына в августе 2012 года в программе «Доброе утро, Америка».
О смерти Сейджа он сказал:
«Надеюсь, время излечит... Это реальность жизни. Я думаю, что важно вернуться и начать заново проживать свою жизнь. Время может пойти по спирали».
В ноябре 2017 года появились сообщения о том, что Сталлоне обвиняют в изнасиловании женщины в 1990-х годах. В июне 2018 года окружная прокуратура Лос-Анджелеса подтвердила, что дело находится на рассмотрении.
Новость вызвала резкую реакцию адвоката Сталлоне Мартина Сингера, который настаивал на том, что предполагаемая жертва была вовлечена в отношения по обоюдному согласию со своим клиентом.
«Это возмутительно, что офис окружного прокурора и прокуратура обнародовали эту информацию, потому что это заставляет общественность думать, что в этом что-то есть», — сказал он.
Сильвестр Сталлоне с первой женой Сашей Чак, 1978 г. Фото: Global Look Press
Сильвестр Сталлоне с женой Дженнифер Флавин и дочерьми. Фото: Global Look Press