Где знаменитости проводят последний месяц лета

Многие знаменитости стараются придумать для отпуска что-то более неожиданное, хотя есть и такие, кто придерживается традиционных взглядов на отдых.
Екатерина Климова
Актриса выбрала для восстановления и релакса самый оптимальный отдых - без долгих переездов. Климова отдыхает после съемок в одном из подмосковных санаториев. Сделанное там Екатериной фото у бассейна в соцсетях уже назвали эталоном женственности. На отдыхе Климова много плавает, гуляет, делает массаж, чтобы не потерять статус одной из самых сексуальных актрис страны.
Ляйсан Утяшева
Фото: соцсети
Телеведущая и гимнастка с мужем Павлом Волей, сыном Робертом и дочерью Софией завершили серию летних путешествий поездкой на Камчатку. Семья посетила термальные источники, подлечилась в горячей воде. На фото Ляйсан на рыбалке: хвастается камбалой весом 1 кг 250 граммов, которую сама не только поймала, но затем и приготовила.
Юлия Барановская
Фото: соцсети
Телеведущая с тремя детьми - Артемом, Яной и Арсением - поехала на Шпицберген. «Это северный архипелаг из трех крупных и семи мелких островов, - рассказывает Юлия. - Нас ждет экспедиционный круиз, особенность которого в том, что маршрут может меняться по ходу движения судна исходя из погодных условий». Это фото сделано в норвежском городе Ню-Олесунн, расположенном в архипелаге Шпицберген и являющемся самым северным поселением в мире. Юля пишет: «Ходить здесь можно только по специальным тропам.
Ограничения введены для защиты посетителей и местной популяции птиц. Но даже тропы иногда не спасают от атаки птиц, которые защищают свои гнезда. И мы попали под такую атаку. Но нам быстро объяснили, что нужно делать: поднимать руки вверх».
Оксана Акиньшина
Фото: соцсети
Актриса путешествует по Италии с детьми от бывшего мужа, продюсера Арчила Геловани. На фото Акиньшина с 10-летним Костей и 6-летней Эмми в Венеции. Многочисленные экскурсии семья чередует с солнечными ваннами на знаменитых итальянских пляжах.
Нонна Гришаева
Фото: соцсети
Актриса так подписала этот снимок: «Монастыри в Метеорах. Благодать…» Сделано фото на севере Греции, рядом с Нонной ее супруг Александр и их 16-летний сын Илья. Как и семья Оксаны Акиньшиной, Гришаева и ее близкие не ограничиваются экскурсиями и совмещают культурный отдых с пляжным.
Валерия
Фото: соцсети
Певица передвинула лежак в тень не случайно: «Удивительно, как с годами поменялось мое отношение к загару. Уж последний месяц лета остался, а я всего пару раз лежала на солнышке. Теперь в свои 55 лет берегу оставшийся коллаген (он разрушается под воздействием солнечных лучей)». Фото певицы в бикини на итальянских каникулах сделал ее муж Иосиф Пригожин, который в отличие от жены любит «поджариться» на солнышке.