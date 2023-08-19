Где знаменитости проводят последний месяц лета

Многие знаменитости стараются придумать для отпуска что-то более неожиданное, хотя есть и такие, кто придерживается традиционных взглядов на отдых.

Екатерина Климова

Актриса выбрала для восстановления и релакса самый оптимальный отдых - без долгих переездов. Климова отдыхает после съемок в одном из подмосковных санаториев. Сделанное там Екатериной фото у бассейна в соцсетях уже назвали эталоном женственности. На отдыхе Климова много плавает, гуляет, делает массаж, чтобы не потерять статус одной из самых сексуальных актрис страны.

Ляйсан Утяшева