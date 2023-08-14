Путь кабальеро в голливудское кино: биография Антонио Бандераса

Кто такой Антонио Бандерас?

Антонио Бандерас - испанский актер, режиссер и певец. С 1982 по 1990 год он снимался в основном в фильмах Педро Альмодовара. Успех Бандераса как актера в Америке пришел после роли в фильме «Филадельфия» (1993), за которой быстро последовали роли в других крупных американских фильмах.

Бандерас снялся в таких фильмах, как «Интервью с вампиром» (1994), «Десперадо» (1995), «Маска Зорро» (1998) и трилогия «Дети шпионов». Он озвучивал Кота в сапогах в серии фильмов «Шрек» и в спин-оффе 2011 года «Кот в сапогах». Бандерас также выступал на Бродвее и был режиссером нескольких фильмов.