Путь кабальеро в голливудское кино: биография Антонио Бандераса

Кто такой Антонио Бандерас?
Антонио Бандерас - испанский актер, режиссер и певец. С 1982 по 1990 год он снимался в основном в фильмах Педро Альмодовара. Успех Бандераса как актера в Америке пришел после роли в фильме «Филадельфия» (1993), за которой быстро последовали роли в других крупных американских фильмах.
Бандерас снялся в таких фильмах, как «Интервью с вампиром» (1994), «Десперадо» (1995), «Маска Зорро» (1998) и трилогия «Дети шпионов». Он озвучивал Кота в сапогах в серии фильмов «Шрек» и в спин-оффе 2011 года «Кот в сапогах». Бандерас также выступал на Бродвее и был режиссером нескольких фильмов.
Антонио Бандерас и Кот в сапогах, говорящий голосом актера. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и роли в кино
Бандерас родился 10 августа 1960 г. в Малаге (Испания), где родился Хосе Антонио Домингес Бандерас. После того как перелом ноги прервал его ранние мечты стать звездой футбола, Бандерас начал изучать драматическое искусство.
После участия в местных постановках в Малаге в 1979 году Бандерас переехал в Мадрид, чтобы продолжить свою актерскую карьеру, и в конце концов получил место в Национальном театре Испании.
Фильмы Педро Альмодовара
В Национальном театре Бандерас привлек внимание режиссера Педро Альмодовара. Альмодовар дал ему небольшую роль в своем фильме «Лабиринт страстей» (1982), а в последующие годы Бандерас снялся во многих его фильмах, включая «Женщины на грани нервного срыва» (1988) и «Свяжи меня» (1990).
Фильмы в Голливуде
В значительной степени благодаря международной популярности фильмов Альмодовара в начале 1990-х годов Бандерас начал строить кинокарьеру в Голливуде. После короткого появления в фильме Мадонны «В постели с Мадонной» (1991) его первая значительная роль была сыграна в фильме «Короли мамбо» (1992), для которого незнание английского языка заставило его заучивать реплики фонетически. Несмотря на эту трудность, исполнение Бандерасом роли музыканта-бездельника в фильме получило высокую оценку.
Антонио Бандерас. Фото: кадр из к/ф «Короли мамбо» (1992)
«Филадельфия», «Интервью с вампиром» и «Отчаянный»
Настоящий прорыв Бандераса к массовой американской аудитории произошел в следующем году, когда он получил роль в получившей широкую известность драме «Филадельфия» (1993).
В следующем году Бандерас снялся в фильме «Интервью с вампиром» вместе с Брэдом Питтом и Томом Крузом и прочно утвердился в статусе голливудской звезды.
В 1995 году он снялся вместе с Сильвестром Сталлоне в боевике «Наемные убийцы» и сыграл главную роль в фильме «Отчаянный», второй части мексиканской трилогии режиссера Роберта Родригеса.
Антонио Бандерас. Фото: кадр из к/ф «Отчаянный» (1995)
«Эвита», «Маска Зорро» и «Дети шпионов»
В 1996 г. Бандерас, ставший уже настоящим ведущим актером, воссоединился с Мадонной для совместного участия в экранизации мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Эвита», где ему также удалось продемонстрировать свои вокальные и танцевальные способности.
Два года спустя Бандерас снялся в блокбастере «Маска Зорро» (1998) с Кэтрин Зета-Джонс и Энтони Хопкинсом, а еще через несколько лет продемонстрировал свой актерский диапазон, снявшись в первом фильме трилогии «Дети шпионов» режиссера Родригеса.
Антонио Бандерас и Карла Гуджино. Фото: кадр из к/ф «Дети шпионов» (2001)
«Дети шпионов», «Кот в сапогах»
В 2000-х годах Бандерас вновь вернулся к знакомым ролям в фильмах «Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд» (2002) и «Дети шпионов 3: Игра окончена» (2003), «Однажды в Мексике» (2003) и «Легенда Зорро» (2005).
Наряду с работой перед камерой Бандерас получил премию «Тони» в номинации «Лучшая мужская роль» за исполнение роли в бродвейском мюзикле «Девять», а также выступил режиссером фильмов «Женщина без правил» (1999) и «Летний дождь» (2006).
Благодаря своему глубокому голосу и ярко выраженному акценту он завоевал новых поклонников в роли Кота в сапогах в популярном мультфильме «Шрек 2» (2004), за которым последовал спин-офф «Кот в сапогах» (2011) с участием Сальмы Хайек и Зака Галифианакиса.
Антонио Бандерас. Фото: кадр из к/ф «Легенда Зорро» (2005)
«Неудержимые 3», «33»
В 2011 году Бандерас вернулся к своим актерским корням, снявшись в триллере Альмодовара «Кожа, в которой я живу». Позже он присоединился к актерскому ансамблю боевика Сталлоне «Неудержимые 3» (2014) и подарил свой характерный голос фильму «Губка Боб в 3D» (2015).
Также в 2015 году Бандерас снялся в фильме «33», основанном на реальной драме группы чилийских шахтеров, пробывших под землей более двух месяцев в 2010 году.
Антонио Бандерас и Елена Анайя. Фото: кадр из к/ф «Кожа, в которой я живу» (2011)
«Охранник», «Гений», «Боль и слава»
В 2017 году Бандерас снялся в экшн-триллере «Охранник», где он становится охранником в торговом центре и приходит на помощь девушке, убегающей от преступника-психопата. В 2018 году он присоединился к сериалу «Гений» канала National Geographic, сыграв роль Пабло Пикассо во втором сезоне антологии.
Следующий год принес Альмодовару его восьмую совместную работу: в глубоко личном фильме «Боль и слава» актер предстал перед своим наставником в образе стареющего режиссера, борющегося с физическими и эмоциональными проблемами.
Антонио Бандерас. Фото: кадр из к/ф «Боль и слава» (2011)
Сердечный приступ
26 января 2017 г. во время занятий спортом в своем доме в Суррее Бандерас перенес сердечный приступ, в результате чего ему пришлось имплантировать три стента. Позже он сказал в интервью газете The Irish Times, что это была «одна из лучших вещей, которые когда-либо случались с ним», отметив, что весь процесс помог ему понять, что действительно важно в жизни
Жена и дети
Бандерас познакомился с актрисой Мелани Гриффит на съемках фильма «Двое — это слишком» (1996). После бурного романа и развода с женой Аной Лезой в мае 1996 года пара поженилась. В том же году у них родилась дочь Стелла.
После 18 лет брака, в 2014 году, пара объявила о разводе, который стал официальным в следующем году. С тех пор Бандерас встречается с голландским инвестиционным консультантом Николь Кимпел.
Антонио Бандерос с дочерью Стеллой и Николь Кимпел. Фото: Global Look Press