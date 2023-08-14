Могла стать только актрисой: семья и карьера Дакоты Джонсон

Кто такая Дакота Джонсон?
Актриса Дакота Джонсон - дочь актеров Дона Джонсона и Мелани Гриффит. Ее дебют на большом экране состоялся вместе с мамой в фильме 1999 года «Женщина без правил». После окончания школы Джонсон снялась в ряде фильмов, включая «Социальную сеть» и «Мачо и ботан», а затем получила роль Анастейши Стил в экранизации франшизы «Пятьдесят оттенков серого». После этого актриса снялась в таких фильмах, как «Черная месса» и «Арахисовый сокол»
Дакота Джонсон. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Дакота Майи Джонсон родилась 4 октября 1989 года в Остине, штат Техас. В детстве Джонсон была окружена знаменитостями. Ее родители, Дон Джонсон и Мелани Гриффит, были одними из самых узнаваемых голливудских звезд 1980-х годов, а ее бабушка по материнской линии - актриса Типпи Хедрен.
Джонсон также была падчерицей Антонио Бандераса от многолетнего брака ее матери с испанским актером (пара развелась в 2015 году).
Джонсон выросла в Колорадо, но позже посещала школы в Монтерее и Санта-Монике, штат Калифорния. В детстве Джонсон занималась танцами, со временем занялась модельным бизнесом, а затем перешла на актерскую работу.
Родители Дакоты - Мелани Гриффит и Дон Джонсон. Фото: Global Look Press
«Женщина без правил», «Мачо и ботан»
В 1999 г. Джонсон дебютировала в кино в возрасте девяти лет, сыграв дочь своей реальной матери Гриффит в фильме «Женщина без правил». В 2006 г. она была выбрана в качестве «Мисс Золотой глобус». После окончания школы Джонсон снялась во множестве фильмов: «Социальная сеть» (2010), «Страшно красив» (2011), «Немножко женаты» (2012), «Мачо и ботан» (2012) и др.
«Бен и Кейт»
Джонсон недолго проработала на телевидении, сыграв главную роль в комедии «Бен и Кейт» в 2012 году, но сериал был отменен после одного сезона. В 2013 году она появилась в качестве нового сотрудника в финальном эпизоде сериала «Офис»
Дакота со своей матерью Мелани Гриффит. Фото: кадр из к/ф «Женщина без правил» (1999)
«Пятьдесят оттенков серого» и сиквелы
Джонсон вернулась на большой экран, получив роль Анастейши Стил в фильме «Пятьдесят оттенков серого» 2015 года. Она повторила роль Аны в продолжениях фильмов «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы», вышедших в 2017 и 2018 годах соответственно.
Дакота Джонсон и Джейми Дорнан. Фото: к/ф «На пятьдесят оттенков темнее» (2017)
«Большой всплеск», «Черная месса», «В активном поиске»
После успеха фильма «Пятьдесят оттенков серого», Джонсон продолжила работать над другими проектами. В 2015 году она снялась в триллере «Большой всплеск» с Тильдой Суинтон и Ральфом Файнсом, а также появилась с Джонни Деппа в байопике о мафиози Уайти Булджере «Черная месса». Несмотря на то что Джонсон зарекомендовала себя в основном как драматическая актриса, в 2016 году она снялась в более легком фильме - комедии «В активном поиске»
«Суспирия», «Арахисовый сокол»
В 2018 году Джонсон использовала свое танцевальное образование, сыграв американскую балерину в ремейке итальянского фильма ужасов «Суспирия» 1977 года. В следующем году она снялась в фильме-страшилке «Раны» и слезливой драме «Друзья навсегда», а также привлекла внимание своей заметной ролью опекуна молодого человека с синдромом Дауна и стремлением к профессиональному рестлингу в комедийной драме «Арахисовый сокол»
Дакота Джонсон (в центре). Фото: кадр из к/ф «Суспирия» (2018)
Личная жизнь
У Джонсон шесть сводных братьев и сестер, четверо со стороны отца, двое со стороны матери. Джонсон была связана с фронтменом Coldplay Крисом Мартином с 2017 года. Ранее она встречалась с музыкантом Ноем Гершем и актером Джорданом Мастерсоном.
Дакота Джонсон с братом, сестрой, мамой и Антонио Бандеросом. Фото: Global Look Press