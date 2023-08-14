Могла стать только актрисой: семья и карьера Дакоты Джонсон

Ранние годы

Дакота Майи Джонсон родилась 4 октября 1989 года в Остине, штат Техас. В детстве Джонсон была окружена знаменитостями. Ее родители, Дон Джонсон и Мелани Гриффит, были одними из самых узнаваемых голливудских звезд 1980-х годов, а ее бабушка по материнской линии - актриса Типпи Хедрен.

Джонсон также была падчерицей Антонио Бандераса от многолетнего брака ее матери с испанским актером (пара развелась в 2015 году).

Джонсон выросла в Колорадо, но позже посещала школы в Монтерее и Санта-Монике, штат Калифорния. В детстве Джонсон занималась танцами, со временем занялась модельным бизнесом, а затем перешла на актерскую работу.