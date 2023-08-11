Строила карьеру певицы, спасла сына от рака: как сложилась карьера и личная жизнь звезды сериала «Всегда говори «всегда» Татьяны Абрамовой

Актриса, певица, благотворитель - Татьяна Абрамова примерила на себя многие ипостаси. А еще она дважды мама, и за жизнь младшего сына ей пришлось серьезно бороться.
Детство
Татьяна Альбертовна Абрамова родилась в Тюмени 5 февраля 1975 года. Мама была учителем химии, папа – нефтяник, практически сразу после ее рождения семья, в которой уже росла старшая дочка Елена, переехала в Нижневартовск, где и прошло детство Татьяны.
Маленькая Татьяна Абрамова с мамой и сестрой. Фото: соцсети
Но оканчивать школ Татьяна вернулась в родной город. Здесь она также посещала секцию спортивной гимнастики, занималась вокалом в ансамбле «Мечта», и стала грезить о сцене. По окончании школы Татьяна собиралась поступать в Щукинское училище, но судьба скорректировала ее планы.
Татьяна Абрамова в юности. Фото: соцсети
Певческий талант Татьяны раскрылся, и в 16 лет она отправилась на конкурс «Утренняя звезда», который по телевизору смотрела вся страна. Девушка с рыжими волосами покорила жюри, но удача в тот момент оказалась на стороне ее оппонентки Валерии.
Музыка
После «Утренней звезды» в 1992 году Абрамова не опустила руки, а продолжила развиваться в музыке. В 1994 году она выпустила дебютный альбом «Письмо», песни из которого «Анатолий», «Гребешок», «Не торопись говорить» стали хитами.
Татьяна Абрамова на сцене. Фото: соцсети
В том же году исполнительница приняла участие в конкурсе «Ялта-Москва-транзит», где получила вторую премию, приз зрительских симпатий радиостанции «Европа Плюс» и личную премию Аллы Пугачевой. Следом выступила на фестивале «Славянский базар» и в конкурсе молодых исполнителей «Под крышами Санкт-Петербурга».
Карьера
Вместо Москвы и Щукинского училища Абрамова оказалась в Петербурге, где предприняла попытку поступить в театральный вуз. Испытания не прошла, и поэтому нашла работу костюмера-реквизитора в молодежном театре.
Здесь же Татьяна и дебютировала. Режиссер взял ее на третью главную роль в спектакль «Окна, улицы, подворотни» - пьеса музыкальная, а театральный деятель был наслышан о вокальных данных Абрамовой.
После поступления в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов на факультет актерства и режиссуры Абрамова стала играть в театре «Суббота», которому отдала четыре года своей карьеры.
Кинокарьера
Впервые в кино Татьяна попала в 1994 году, когда еще работала костюмершей. На нее обратил внимание ассистент режиссера исторической картины «Охота» и позвал на кастинг. Это была настоящая удача – Татьяну утвердили на главную роль, а партнерами по фильму стали Алиса Фрейндлих, Василий Лановой, Александр Лазарев-младший. Картина была показала на Рижском кинофестивале и в Монреале, где Абрамова получила похвалу критиков.
Татьяна Абрамова в фильме "Охота". Кадр из фильма
После первой роли Абрамова долго не снималась. Но с 2000 года стала активно строить кинокарьеру: персонажи Татьяны в сериалах «Ростов-папа», «Марш Турецкого 2», «Две судьбы» стали эпизодическими, но подарили бесценный опыт.
В 2003 году Абрамова проснулась знаменитой после премьеры сериала «Всегда говори «всегда», где сыграла одну из главных героинь, Надю Кудряшову. Проект был настолько успешным, что на экраны вышло 9 сезонов, а Абрамова стала кинозвездой.
Татьяна Абрамова в сериале "Всегда говори "всегда". Кадр из сериала
После рейтингового сериала карьера стремительно пошла ввысь. «Жена Сталина» (2006), «Вся такая внезапная» (2007), «Любовь по найму» (2007), «Последний секрет Мастера» (2010) – эти и другие сериалы с участием Абрамовой у зрителей вызвали неподдельный интерес.
Татьяна Абрамова в сериале "Любовь по найму". Кадр из сериала
В 2013 году Абрамова снялась в криминальной драме «Умельцы», в 2014-м – в детективе «Алхимик. Эликсир Фауста», в 2018-м – в сериале «Все возрасты любви». Затем фильмографию актрисы пополнила лента «Экспроприатор», снявшись вместе с Артемом Ткаченко.
Татьяна Абрамова в фильме "Экспроприатор". Кадр из фильма
Другие проекты
На старте карьеры Татьяна была ведущей ряда телепрограмм. В середине 90-х она вела «Музыкальный экзамен» и «Шарман-шоу», в которых принимали участие начинающие певцы и коллективы.
Личная жизнь
Яркая внешность Татьяны и кукольная хрупкость (рост 156 см и вес 54 кг) обеспечила ей повышенное внимание со стороны противоположного пола. Во время работы в коллективе «Форум» у нее случился роман с клавишником группы Владимиром Сайко. Он был женат, но оставил семью ради рыжеволосой красотки. Но и Татьяне верность не сохранил – они расстались из-за его измены.
Сергей Кулишенко. Кадр из программы "Секрет на миллион"
В начале нулевых Абрамова познакомилась с фотографом Сергеем Кулишенко. Во время фотосессии между ними пробежала искра. Они вскоре поженились, в 2004 году родился первенец Иван, а через четыре года – второй сын Александр.
Татьяна Абрамова с сыном Иваном. Фото: соцсети
Болезнь сына
В первый год жизни крошечный Саша заболел менингитом. А когда ему исполнилось полтора года, обнаружили рак надпочечников. Мальчик перенес 12 курсов химиотерапии, и пока занималась лечением сына, его отец ушел из семьи.
«Расставание совпало с лечением сына. Он просто испугался. В какой-то момент я просто поняла, что он мне не помощник и не союзник. Он не то плечо, на которое я могла бы опереться. У нас все было расписано по часам и по минутам. Помогала сестра», - рассказывала Абрамова в программе «Секрет на миллион».
Болезнь отступила, и сегодня Александр планирует стать актером, как и его мама.
Татьяна Абрамова с сыном Александром. Фото: соцсети
Второй брак
В 2013 году на фестивале «Киношок» Татьяна познакомилась с актером Юрием Беляевым, который на 27 лет ее старше. И влюбилась с первого взгляда. Они не только поженились в 2014 году, но и обвенчались в храме. Дети актрисы приняли отчима, который нашел к ним подход, и разницу в возрасте никто уже не замечает.
Татьяна Абрамова и Юрий Беляев. Фото: Global Look Press
Карьера сегодня
В настоящее время Татьяна меньше снимается в кино. Большую часть времени она посвящает концертной деятельности и театру. Она играет в антрепризах «Не торопитесь прощаться», «Ханума», «Чего хотят женщины и мужчины», «Не будите спящую собаку».
Татьяна Абрамова в спектакле "Чего хотят мужчины и женщины". Фото: Global Look Press
Также Татьяна занимается благотворительностью. Она курирует детское онкологическое и гематологическое отделение НМИЦ онкологии им Блохина.