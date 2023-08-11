Строила карьеру певицы, спасла сына от рака: как сложилась карьера и личная жизнь звезды сериала «Всегда говори «всегда» Татьяны Абрамовой

В том же году исполнительница приняла участие в конкурсе «Ялта-Москва-транзит», где получила вторую премию, приз зрительских симпатий радиостанции «Европа Плюс» и личную премию Аллы Пугачевой. Следом выступила на фестивале «Славянский базар» и в конкурсе молодых исполнителей «Под крышами Санкт-Петербурга».

Карьера

Вместо Москвы и Щукинского училища Абрамова оказалась в Петербурге, где предприняла попытку поступить в театральный вуз. Испытания не прошла, и поэтому нашла работу костюмера-реквизитора в молодежном театре.

Здесь же Татьяна и дебютировала. Режиссер взял ее на третью главную роль в спектакль «Окна, улицы, подворотни» - пьеса музыкальная, а театральный деятель был наслышан о вокальных данных Абрамовой.

После поступления в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов на факультет актерства и режиссуры Абрамова стала играть в театре «Суббота», которому отдала четыре года своей карьеры.

Кинокарьера

Впервые в кино Татьяна попала в 1994 году, когда еще работала костюмершей. На нее обратил внимание ассистент режиссера исторической картины «Охота» и позвал на кастинг. Это была настоящая удача – Татьяну утвердили на главную роль, а партнерами по фильму стали Алиса Фрейндлих, Василий Лановой, Александр Лазарев-младший. Картина была показала на Рижском кинофестивале и в Монреале, где Абрамова получила похвалу критиков.