Почему Артемий Лебедев скрывал пятерых жен и 10 детей: личная жизнь первого дизайнера Рунета

Одни упрекают его в злоупотреблении нецензурной лексикой и плагиате, другие восторгаются предпринимательскими талантами и новаторскими идеями блогера, путешественника и дизайнера.
Детство и юность — прогулы и отчисления
Артемий Лебедев родился 17 февраля 1975 года. Его отец, Андрей Валентинович Лебедев, был философом, профессором, кандидатом филологических наук и мел греческие корни. Мама, Татьяна Толстая, писательница и телеведущая, — внучка известного русского писателя Алексея Толстого, автора эпопеи «Хождение по мукам».
В детский сад мальчика решили не отдавать: по мнению родителей, домашнее дошкольное образование и воспитание должны были дать ему намного больше. Но вышло иначе. Артемий оказался не готовым к строгой школьной дисциплине и за первые четыре года учебы поменял три школы — прогуливал уроки, и его исключали.
Артемий Лебедев в юности с мамой, Татьяной Никитичной Толстой. Фото: соцсети
Когда Артемию исполнилось 14 лет, семья перебралась в США. Но через год он вернулся на родину – один: не захотел продолжать жить в Америке. Окончив школу, Артемий поступил в МГУ, на факультет журналистики. Но и здесь вскоре возникли проблемы из-за прогулов и нарушений дисциплины. Лебедева отчислили на втором году учебы.
Артемий Лебедев — первый дизайнер Рунета
К тому времени он уже был знаком с Аркадием Троянкером — арт-директором крупных изданий «Итоги» и «Еженедельный журнал». Артемий выучился на его курсах и создал свой первый проект по веб-дизайну. Этот путь оказался верным: парень начал хорошо зарабатывать. Вскоре он открыл собственную полиграфическую студию по выпуску книг и журналов. В 1998-м он уже был единственным сотрудником своей «Студии Артемия Лебедева».
По сути, он стал первым дизайнером отечественного интернета. Заработки росли на глазах — сначала это было 3 тысячи долларов, затем 30 тысяч, 100 тысяч… Артемий арендовал помещение под офис и нанял сотрудников, увеличив тем самым свою производительность. Он занимался разработкой шрифтов, логотипов и упаковки, интерьеров и интерфейсов, а еще освоил промышленный дизайн. Его заказчиками становились «Яндекс», «Майкрософт» и другие компании с мировым именем.
Путешествия Артемия Лебедева
Артемий Лебедев — эпатажный блогер и дизайнер. Фото: соцсети
Огромный интерес у пользователей Рунета вызвал некоммерческий проект Лебедева — «ЖЖ», в котором он рассказывал о своих путешествиях. Он делился впечатлениями о каждой стране, в которой побывал, — а он объездил весь мир. Экстравагантный стиль и откровенность привлекли к его некоммерческому блогу внимание огромного количества подписчиков.
Так продолжалось до конца 2020-го, когда блог перебрался на другую платформу — Teletype. Блогер ведет также проект «Ководство» — о реалиях русского дизайна
Новостной YouTube-канал и его блокировка
Весной 2019 года на YouTube-канале Лебедева начала работать рубрика «Самые честные новости» — в своем стиле блогер комментировал то, что происходит в России и в мире. Занимается Артемий и социальными проектами, читает лекции и проводит мастер-классы по дизайну. 22 февраля 2023 года YouTube-канал Артемия Лебедева был удален с платформы. В качестве причины блокировки было названо нарушение условий использования сервиса.
На что живет Артемий Лебедев: доход от студии дизайна и рекламы в блогах
Согласно данным СМИ, годовой доход Артемия Лебедева составляет порядка 12,5 миллионов рублей. Другие источники, впрочем, называют гораздо более высокие цифры. Есть сведения, что только за 2017 год чистая прибыль компаний, принадлежащих Лебедеву, составила 54 миллиона рублей.
Сюда не входят суммы, которые он зарабатывает на рекламе в личных блогах. Между тем за один пост в соцсетях дизайнер берет от 80 до 100 тысяч рублей, и Лебедев упоминал о том, что блоги приносят ему больше прибыли, чем студия дизайна.
Скандалы и конфликты — плагиат, нецензурная лексика, оскорбление чувств верующих
Логотип московского метро: было и стало. Фото: соцсети
Деятельность Лебедева вызывает порой вопросы и недоумение, его часто критикуют — во-первых, за чрезмерную резкость в высказываниях, а во-вторых, за плагиат. В 2014-м разгорелся скандал из-за ребрендинга московского метро: Лебедев ограничился тем, что убрал синюю линию, огибающую на эмблеме букву «М».
Депутат ГД Михаил Сердюк заинтересовался: на что потрачены 232 миллиона рублей, указанных в контракте? Впоследствии выяснилось, что Лебедев разрабатывал новый логотип бесплатно, а полученные деньги вложил в улучшение имиджа московского метро.
Вокруг имени Артемия Лебедева происходили и другие скандалы. Его упрекали в публичном использовании ненормативной лексики, а в 2021 году общественность была возмущена его оскорбительными высказываниями на тему поклонения святым мощам.
Артемий испробовал на себе изобретение Артема Субботина — механическую руку: она давала пощечину Лебедеву от подписчиков, каждый из которых жертвовал ради этого 10 тысяч рублей. Таким образом Лебедев монетизировал негатив хейтеров. За три часа он стал богаче на 260 тысяч рублей, причем половину этих денег блогер отправил на благотворительность.
Общественная позиция Лебедева: с кем он борется
Артемий Лебедев активно борется против церкви, то и дело выставляя в своем блоге оскорбительные для верующих картинки и высказывания. Несмотря на иски, которые были ему предъявлены, он считает такой ход отличной рекламной кампанией для своего блога. Возмущение многих вызывают также его призывы отказаться от помощи больным и неимущим, от благотворительности и строительства церквей, а вместо этого вкладывать деньги в строительство дорог в России.
Странные татуировки
Татуировка Артемия Лебедева. Фото: соцсети
Татуировками Лебедев начал увлекаться в 2021 году, а летом 2023-го набил наколку у челябинского мастера, чем не замедлил похвастаться в Сети.
«Мастер Настя Акмен из Челябинска сделала татуировку с помощью техники хендпоук. Это такая ручная игла, а не машинка, которой оказалось на удивление приятно и не больно делать наколочку», — поделился впечатлениями дизайнер.
Он набил слово «татуха» на правой руке. Прежде он уже делал такие надписи на руках и ногах и останавливаться, по его словам, не планирует. В свои 48 лет Лебедев выглядит молодо и подтянуто: при росте 180 см он весит 83 кг.
Пять жен и десять детей Артемия Лебедева
Марина, первая жена Артемия Лебедева. Фото: соцсети
Свою личную жизнь Артемий старательно скрывает, что порождает множество слухов. Известно, что его первую жену звали Марина Литвинович, она была политтехнологом и журналистом, в этом браке в 2001 году родился сын Савва. Однако семья вскоре распалась, и о предполагаемых романах Лебедева снова заговорили повсюду. Сам он ничего не подтверждал и не опровергал, а однажды заявил, что является отцом десятерых детей, причем все они —от пяти разных женщин.
Артемий и Алена Лебедева. Фото: соцсети
По информации СМИ, последней по времени женой Артемия Лебедева стала Алена Иванова.
«Я старомодный, и я всегда относился к женщинам по их заслугам: если есть ум, я ценю ум, есть красота – это тоже неплохо. Доброта характера тоже важная вещь, хотя в нашем обществе не принято об этом говорить», - признавался скандальный блогер.
В интервью Ксении Собчак дизайнер рассказывал о том, что был женат четыре раза, и что Алена – его пятая супруга, родившая ему шестерых детей.
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Сын Артемия Лебедева - Савва. Фото: соцсети
В сентябре 2022 года Лебедев сообщил о том, что разводится с женой. Возможно, подписчики эпатажного дизайнера вскоре услышат о его новых отношениях, пока же Артемий не спешит делиться подробностями своей личной жизни.