Почему Артемий Лебедев скрывал пятерых жен и 10 детей: личная жизнь первого дизайнера Рунета

Одни упрекают его в злоупотреблении нецензурной лексикой и плагиате, другие восторгаются предпринимательскими талантами и новаторскими идеями блогера, путешественника и дизайнера.

Детство и юность — прогулы и отчисления

Артемий Лебедев родился 17 февраля 1975 года. Его отец, Андрей Валентинович Лебедев, был философом, профессором, кандидатом филологических наук и мел греческие корни. Мама, Татьяна Толстая, писательница и телеведущая, — внучка известного русского писателя Алексея Толстого, автора эпопеи «Хождение по мукам».

В детский сад мальчика решили не отдавать: по мнению родителей, домашнее дошкольное образование и воспитание должны были дать ему намного больше. Но вышло иначе. Артемий оказался не готовым к строгой школьной дисциплине и за первые четыре года учебы поменял три школы — прогуливал уроки, и его исключали.