Совмещала школу с театральными курсами: как Ольга Турчак стала актрисой

Ольга Турчак. Фото: кадр из фильма «Психология преступления. Перелетная птица»

25-летняя дочь политика Андрея Турчака не пошла по стопам отца, а выбрала творческую профессию.

Успешные родственники и выбор профессии 

Ольга Турчак родилась в 1998 году. Родственники Турчак – влиятельные люди. Например, дед артистки – Анатолий Турчак – с 1985 года возглавлял объединение «Ленинец». Теперь он управляет холдингом с этим же названием.

А отец Турчак является первым заместителем председателя Совета Федерации РФ. Мать актрисы Кира Турчак – главная в совете директоров УК «Ленинец» и гендиректор ОАО «Лабиринт». 

В детстве Ольга посещала множество кружков, но нигде не могла найти себя. В 14 лет она попала в детскую студию актерского мастерства «Театр-Класс». Наставником Ольги Турчак поставили актера Сергея Бызгу.

Ольга Турчак с мамой. Фото: соцсети 

В течение двух лет Турчак совмещала учебу в школе с курсом в театральном институте на Моховой улице.

В 17 лет Ольга Турчак получила аттестат, сдала творческий экзамен и поступила сразу на второй курс театральной академии. Позже учебное заведение переименовали в Российский государственный институт сценических искусств. В 2018 году Ольга Турчак получила диплом.

Карьера в театре и кино

Ольга Турчак поехала на свои первые гастроли в июне 2014-го. Вместе с труппой театра  «Алеко» еще ученица старших классов показала музыкальный спектакль «Золотой ключик». Турчак играла Лису Алису и куклу-марионетку.  

Ольга Турчак. Фото: кадр из фильма «Смотри как я»

Пока Ольга Турчак училась в вузе, она успела сняться в сериале Дмитрия Месхиева «Стена». Также играла в пластическом спектакле «Немое кино». Позже приняла участие в съемках криминальных сериалов «Тайны следствия» и «Адмиралы района».

В 2020 году сыграла главную роль в приключенческой комедии Егора Сальникова «Смотри как я». Осенью 2021 года зритель увидел детективную мелодраму «Психология преступления. Перелетная птица» вновь с Ольгой Турчак в главной роли.

Ольга Турчак на съемках. Фото: соцсети 

Личная жизнь 

В конце августа 2020 года в СМИ просочилась информация о рождении сына у Ольги Турчак. А позже актриса опубликовала подтверждающие снимки.

Ольга Турчак с сыном. Фото: соцсети 

Согласно некоторым источникам, отцом малыша мог стать Бекарий Целукидзе. Ольга подписывалась в соцсетях под его фамилией. Официальной версии семья Турчак не предоставляла.

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