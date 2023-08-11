Совмещала школу с театральными курсами: как Ольга Турчак стала актрисой

Успешные родственники и выбор профессии
Ольга Турчак родилась в 1998 году. Родственники Турчак – влиятельные люди. Например, дед артистки – Анатолий Турчак – с 1985 года возглавлял объединение «Ленинец». Теперь он управляет холдингом с этим же названием.
А отец Турчак является первым заместителем председателя Совета Федерации РФ. Мать актрисы Кира Турчак – главная в совете директоров УК «Ленинец» и гендиректор ОАО «Лабиринт».
В детстве Ольга посещала множество кружков, но нигде не могла найти себя. В 14 лет она попала в детскую студию актерского мастерства «Театр-Класс». Наставником Ольги Турчак поставили актера Сергея Бызгу.
Ольга Турчак с мамой. Фото: соцсети
В течение двух лет Турчак совмещала учебу в школе с курсом в театральном институте на Моховой улице.
В 17 лет Ольга Турчак получила аттестат, сдала творческий экзамен и поступила сразу на второй курс театральной академии. Позже учебное заведение переименовали в Российский государственный институт сценических искусств. В 2018 году Ольга Турчак получила диплом.
Карьера в театре и кино
Ольга Турчак поехала на свои первые гастроли в июне 2014-го. Вместе с труппой театра «Алеко» еще ученица старших классов показала музыкальный спектакль «Золотой ключик». Турчак играла Лису Алису и куклу-марионетку.
Ольга Турчак. Фото: кадр из фильма «Смотри как я»
Пока Ольга Турчак училась в вузе, она успела сняться в сериале Дмитрия Месхиева «Стена». Также играла в пластическом спектакле «Немое кино». Позже приняла участие в съемках криминальных сериалов «Тайны следствия» и «Адмиралы района».
В 2020 году сыграла главную роль в приключенческой комедии Егора Сальникова «Смотри как я». Осенью 2021 года зритель увидел детективную мелодраму «Психология преступления. Перелетная птица» вновь с Ольгой Турчак в главной роли.
Ольга Турчак на съемках. Фото: соцсети
Личная жизнь
В конце августа 2020 года в СМИ просочилась информация о рождении сына у Ольги Турчак. А позже актриса опубликовала подтверждающие снимки.
Ольга Турчак с сыном. Фото: соцсети
Согласно некоторым источникам, отцом малыша мог стать Бекарий Целукидзе. Ольга подписывалась в соцсетях под его фамилией. Официальной версии семья Турчак не предоставляла.