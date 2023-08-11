Совмещала школу с театральными курсами: как Ольга Турчак стала актрисой

Успешные родственники и выбор профессии

Ольга Турчак родилась в 1998 году. Родственники Турчак – влиятельные люди. Например, дед артистки – Анатолий Турчак – с 1985 года возглавлял объединение «Ленинец». Теперь он управляет холдингом с этим же названием.

А отец Турчак является первым заместителем председателя Совета Федерации РФ. Мать актрисы Кира Турчак – главная в совете директоров УК «Ленинец» и гендиректор ОАО «Лабиринт».

В детстве Ольга посещала множество кружков, но нигде не могла найти себя. В 14 лет она попала в детскую студию актерского мастерства «Театр-Класс». Наставником Ольги Турчак поставили актера Сергея Бызгу.