Талантливый человек талантлив во всем: в чем успела себя показать Кристина Орса

Есть люди, которым удается достичь успехов сразу в нескольких сферах. Вот и у артистки Кристины Орсы с ранних лет получалось совмещать многое. Во что это вылилось, можно узнать из яркой биографии знаменитости.

Детство и юность

Кристина Орса появилась на свет 12 июля 1988 года. Когда Кристина родилась, ее отец служил в гарнизонном городке Подмосковья. Позже Валерий Маркелов стал предпринимателем и занимался строительством железных дорог.

Младший брат Кристины, Артем, остановился на карьере профессионального автогонщика. А сама Маркелова демонстрировала родственником творческий потенциал. Поэтому с пяти лет будущая звезда посещала музыкальную школу.