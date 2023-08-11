Талантливый человек талантлив во всем: в чем успела себя показать Кристина Орса

Есть люди, которым удается достичь успехов сразу в нескольких сферах. Вот и у артистки Кристины Орсы с ранних лет получалось совмещать многое. Во что это вылилось, можно узнать из яркой биографии знаменитости.
Детство и юность
Кристина Орса появилась на свет 12 июля 1988 года. Когда Кристина родилась, ее отец служил в гарнизонном городке Подмосковья. Позже Валерий Маркелов стал предпринимателем и занимался строительством железных дорог.
Младший брат Кристины, Артем, остановился на карьере профессионального автогонщика. А сама Маркелова демонстрировала родственником творческий потенциал. Поэтому с пяти лет будущая звезда посещала музыкальную школу.
Кристина Орса с братом. Фото: соцсети
В 1994-м семья Кристины Маркеловой перебралась в Москву. Отец подарил Кристине синтезатор, с которым она не расставалась. Тогда Орса написала около 30 полноценных музыкальных произведений. Также Маркелова занималась хореографией и сценическим искусством.
Но вуз для Орсы выбрали более серьезный, чем музыкальный институт. Так считал отец Кристины. Маркелова стала студенткой Института Азии и Африки. Тогда же будущая артистка нашла первого продюсера. Им оказался Александр Компанеец.
Музыкальная карьера
Вскоре дебютная композиция Кристины «Скажу тебе «Да!» была запущена в эфир нескольких радиостанций. Это случилось в конце 2000-х годов. Затем певица выпустила клип и следующую песню «Я не для него теперь» с соответствующим видео.
В этот период ее творческой карьеры она также взяла псевдоним. Это произошло случайно. В звукозаписывающей студии Кристина увидела напротив своего имени фамилию звукорежиссера Орсы, который должен был с ней работать. Артистке приглянулась такая фамилия. Поэтому из Маркеловой Кристина проветрилась в Орсу.
Кристина Орса за работой. Фото: соцсети
Далее Митя Фомин и Кристина Орса записали песню «Не манекен», а позже выпустили и эффектное видео. В конце апреля 2017 года поклонники Кристины услышала альбом «Мы не похожи на всех». Кристина призналась, что она быстро сочиняет музыку и текст. Главное для нее — скорее записать эмоции на бумагу и испытать переживания через музыкальные инструменты.
В 2019 году Орса презентовала клип на сингл «Неон», а затем выпустила треки «Пранк» и «Устала».
Пробы в фэшн-сфере и киноиндустрии
Орса выступила в роли дизайнера и выпустила коллекцию одежды под названием «КО». На презентации коллекции были ее друзья и коллеги, включая композитора Дмитрия Дубинского и фотографа Романа Кадария.
А в конце 2000-х годов Орса получила предложение сняться в голливудском сериале «7 звезд» режиссера Эмраха Дортерлера. Кристина успевала совмещать работу на зарубежных площадках и запись музыки в Москве.
Также Орса снялась в фильмах «Мамы-3» и «Корпоратив», где она появилась в нескольких сценах. В 2019 году певица работала над детским фантастическим фильмом «Робо», где она исполнила роль классного руководителя Ольги Петровны.
С удовольствием звали Орсу и на телевидение. А именно на канал Fashion TV.
Кристина Орса в гримерке перед работой. Фото: соцсети
Личная жизнь
Если на творческом поприще у Кристины много разнообразия, то в личной жизни все иначе. Орса вышла замуж за мужчину по имени Сергей. С ним Кристина была знакома с юношеских лет. После свадьбы у них родились дети София и Иван.
Кристина Орса с детьми. Фото: соцсети
Но в итоге Кристина и Сергей рассталась. Пока о новом возлюбленном Орсы ничего не слышно.