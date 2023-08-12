Романтический образ, комедийное амплуа, обворожительный голос: как Алек Болдуин стал героем Голливуда

Кто такой Алек Болдуин?
Карьера Алека Болдуина началась в 1980 году, когда он получил роль в дневной мыльной опере «Доктора». В 1984-1985 годах он снимался в сериале «Тихая пристань», который шел в прайм-тайм.
В 1986 году он дебютировал на Бродвее в спектакле Джо Ортона «Добыча», а через год снялся в фильме «Безумие улиц». За прошедшие годы Болдуин продемонстрировал свою актерскую многогранность в таких фильмах, как «Битлджюс», «Деловая женщина», «Охота за «Красным Октябрем», «Тормоз», «Отступники» и в двух фильмах «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и «Миссия невыполнима: Последствия».
Он получил две премии «Эмми» и три «Золотых глобуса» за роль телеведущего Джека Донаги в ситкоме «Студия 30» и является рекордсменом по количеству раз, проведенных в качестве ведущего шоу Saturday Night Live
Алек Болдуин. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и знаменитые братья
Болдуин родился 3 апреля 1958 года в Амитивилле (штат Нью-Йорк) и был вторым из шести детей Александра Рэя Болдуина III. Он вырос в Массапекуа, пригороде Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк. Его братья, Дэниел, Уильям и Стивен, также стали актерами.
Болдуин получил специальность политолога в Университете Джорджа Вашингтона, намереваясь поступить на юридический факультет. Однако в колледже в нем вновь проснулась детская любовь к актерскому мастерству, в результате чего он переехал на Манхэттен и поступил на драматический факультет Нью-Йоркского университета, где учился в Институте Ли Страсберга.
Одной из первых работ Болдуина была работа мальчиком-автобусом в легендарном ночном клубе Studio 54 в Нью-Йорке.
Алек Болдуин с братьями. Фото: Global Look Press
«Доктора» и «Тихая пристань»
Болдуин начал свою актерскую карьеру на телевидении, получив роль Билли Олдрича в мыльной опере NBC «Доктора» (1980-1982 гг.). Вскоре он перешел на прайм-тайм телевидение в качестве второго плана в сериале «Резня в Хьюстоне» и в роли Джошуа Раша в ночной мыльной опере «Тихая пристань» (1984-1985). В 1988 году он заменил Джорджа Карлина в качестве диктора популярной детской анимационной передачи «Паровозик Томас и его друзья»
Он также занимался сценической карьерой, дебютировав на Бродвее в черной комедии Джо Ортона «Добыча» (1986), за которую он был удостоен премии Theatre World Award. Следующей его сценической ролью стала комедия Кэрил Черчилль «Серьезные деньги» (1987). Кроме того, в 1991 г. он сыграл главную роль в антрепризе «Прелюдия к поцелую», получив премию Obie как лучший актер. В 1992 году он повторил эту роль на экране.
После этого Болдуин сыграл роль Стэнли Ковальски в возрожденной пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание» (1992), получив номинацию на премию «Тони» за лучшую мужскую роль. Позднее он снялся в версии пьесы, показанной в 1995 г. на канале CBS, в которой совместно снимались Джессика Ланж, Джон Гудман и Дайана Лейн. В 1998 году Болдуин вернулся на сцену и вместе с другой звездой Анджелой Бассетт сыграл в шекспировском «Гамлете» в Общественном театре имени Джозефа Паппа в Нью-Йорке.
Алек Болдуин и Мег Райан. Фото: кадр из к/ф «Прелюдия к поцелую» (1992)
«Битлджюс», «Охота за «Красным Октябрем» и «Гленгарри Глен Росс»
Балдуин дебютировал в кино в причудливом фильме «Безумие улиц» (1987) с Деборой Харри и доктором Рут Вестхаймер.
Среди последующих фильмов - комедия Тима Бертона «Битлджюс» (1988), фильм Джонатана Демме «Замужем за мафией» (1988) с Мишель Пфайффер, «Радиоболтовня» (1988) Оливера Стоуна, «Деловая женщина» (1988) Майка Николса, роль Джимми Сваггарта в «Большие огненные шары» (1989), а также главные роли в «Майами Блюз» (1990) и «Охота за «Красным Октябрем»» (1990).
Он также вошел в состав звездного ансамбля в фильме Дэвида Мамета «Гленгарри Глен Росс (Американцы)» (1992), а так же в фильм «Тень» (1994).
Алек Болдуин и Пенелопа Энн Миллер. Фото: кадр и к/ф «Тень» (1994)
«Тормоз», «Авиатор» и «Отступники»
Продолжая работать в кино, Болдуин снялся в триллере «Меркурий в опасности» (1998 г.) и комедии «Первая любовь» (1999 г.), а затем без приглашения сыграл эпизодическую роль в фильме «Ноттинг-Хилл» (1999 г.) с Джулией Робертс и Хью Грантом. В 2003 г. он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в романтической драме «Тормоз».
В 2004 году он снялся в фильме «Авиатор», биографическом фильме Мартина Скорсезе о Говарде Хьюзе с Леонардо Ди Каприо в главной роли, а также в причудливом фильме «А вот и Полли» с Беном Стиллером и Дженнифер Энистон. В 2005 году он снова работал со Скорсезе над фильмом «Отступники».
Алек Болдуин. Фото: кадр из к/ф «Авиатор» (2004)
«Студия 30» (30 Rock)
В 2006 г. Болдуин получил главную роль руководителя телекомпании Джека Донаги в популярном ситкоме «Студия 30», в котором он снимался вместе с Тиной Фей. За эту роль он получил множество наград, в том числе три «Золотых глобуса», три премии Гильдии киноактеров и две премии «Эмми». Болдуин также работал за камерой в качестве продюсера 30 Rock.
Алек Болдуин на 61-й церемонии вручения премии «Эмми» награжденный за лучшую мужскую роль в комедийном сериале 20.09.2009 г. Фото: Global Look Press
«Миссия невыполнима», «Босс-молокосос» и «Общественная библиотека»
Вновь вернувшись на большой экран, Болдуин снялся в романтической комедии «Простые сложности» с Мерил Стрип и Стивом Мартином в 2009 году и «Рок на века» с Томом Крузом и Кэтрин Зета-Джонс в 2012 году. Затем он снялся в одной из главных ролей в фильме «Миссия невыполнима: Племя изгоев» в 2015 году, а спустя три года он повторил свою роль в фильме «Миссия невыполнима: Последствия».
Болдуин, обладающий характерным глубоким голосом, озвучивал документальные и анимационные фильмы, в том числе «Мадагаскар 2» (2008 г.) и «Хранители снов» (2012 г.). Он также озвучил титулованного младенца-бизнесмена в анимационном фильме «Босс-молокосос» (2017) и белого медведя в фильме «Стражи Арктики» (2019).
Помимо этого актер сыграл заметную роль в ансамблевой драме «Общественная библиотека», премьера которой состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2018 году, а затем снялся в криминальном фильме «Сиротский Бруклин» и комедиях «Прежде чем ты узнаешь» и «Родители лёгкого поведения» в 2019 году.
Алек Болдуин и Мерил Стрип. Фото: кадр из к/ф «Простые сложности» (2009)
Ведущий ток-шоу и «Субботним вечером в прямом эфире»
Осенью 2013 года Болдуин попробовал себя в роли ведущего ток-шоу, но это оказалось недолговечным начинанием. Программа «Допоздна с Алеком Болдуином» вышла в эфир всего несколько раз, прежде чем ее ведущий попал в горячую точку.
Шоу было приостановлено после гомофобных высказываний Болдуина в адрес нью-йоркского фотографа, и вскоре он расстался с MSNBC. Позднее, в 2018 году, он вернулся к ведению шоу «Шоу Алека Болдуина»
Поклонник классической музыки, Болдуин является ведущим радиошоу Нью-Йоркского филармонического оркестра. Кроме того, он рекордные 17 раз был ведущим шоу Saturday Night Live и пользовался большой популярностью пародируя президента Дональда Трампа, за что в 2017 году получил еще одну «Эмми».
Алек Болдуин в скетче пародирует Дональда Трампа. Фото: Global Look Press
Браки и дети
В 1993 году Болдуин женился на актрисе Ким Бейсингер, и у супругов родилась одна дочь - Ирландия Элиесс. В январе 2001 г., после семи лет брака, Бейсингер подала на развод. После их развода появились обвинения в жестоком обращении и алкоголизме, а также жестокая борьба за право опеки над дочерью.
В ходе бракоразводного процесса 2004 года Болдуин получил право на совместную опеку над дочерью. Однако в мае 2007 года суд ненадолго лишил его права на посещение дочери, когда его 11-летняя Ирландия предала огласке телефонное сообщение с нецензурными выражениями, которое он оставил ей в апреле того же года.
В августе 2011 года у Болдуина начались отношения с инструктором по йоге Хиларией Томас. Пара обручилась в апреле следующего года и поженилась 1 июля 2012 года в нью-йоркском Старом соборе Святого Патрика. Среди гостей были Джимми Фэллон, Лорн Майклс, Тина Фей и Вуди Аллен.
В августе 2013 года у супругов родился первый ребенок - дочь Кармен. В дальнейшем у них родилось четверо сыновей: Рафаэль (июнь 2015 года), Леонардо (сентябрь 2016 года), Ромео (май 2018 года) и Эдуардо (сентябрь 2020 года). В феврале 2021 года Хилария сообщиал, что у них родилась дочь Люсия.
Алек Болдуин и Ким Бейсингер с дочерью. Фото: Global Look Press
Алек Болдуин с супругой Хиларией Болдуин и детьми на спецпоказе м/ф «Босс-молокосос 2» 2021 г. Фото: Global Look Press
Трагическое событие на съемках
В конце октября 2021 года на съемочной площадке вестерна «Ржавчина» произошел несчастный случай. По ходу съемок Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате была тяжело ранена оператор кинокартины Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соусу.
Не смотря на оперативные действия медиков спасти женщину не удалось, а режиссер картины остался жив. Алеку Болдуину было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, но после завершения расследования суд вынес актеру оправдательный приговор.
Алек Болдуин на съемках к/ф «Ржавчина» (2021). Фото: Global Look Press