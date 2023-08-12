Романтический образ, комедийное амплуа, обворожительный голос: как Алек Болдуин стал героем Голливуда

Кто такой Алек Болдуин?

Карьера Алека Болдуина началась в 1980 году, когда он получил роль в дневной мыльной опере «Доктора». В 1984-1985 годах он снимался в сериале «Тихая пристань», который шел в прайм-тайм.

В 1986 году он дебютировал на Бродвее в спектакле Джо Ортона «Добыча», а через год снялся в фильме «Безумие улиц». За прошедшие годы Болдуин продемонстрировал свою актерскую многогранность в таких фильмах, как «Битлджюс», «Деловая женщина», «Охота за «Красным Октябрем», «Тормоз», «Отступники» и в двух фильмах «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и «Миссия невыполнима: Последствия».

Он получил две премии «Эмми» и три «Золотых глобуса» за роль телеведущего Джека Донаги в ситкоме «Студия 30» и является рекордсменом по количеству раз, проведенных в качестве ведущего шоу Saturday Night Live