Из моделей в матери: как «Дом-2» помог Анне Левченко построить семью и карьеру

Детство и юность

Анна Левченко родилась в 1994 году в Санкт-Петербурге. О высшем образовании Левченко ничего неизвестно. При этом модель утверждает, что с 16 лет обеспечивала себя сама.

Карьера

Левченко стала заниматься моделингом после переезда в Москву. Анна позировала для интернет-магазинов AliExpress, Amazon, Taobao, Alibaba и т.д.

Также брюнетка успела поучаствовать в конкурсе «Мисс Максим» и представляла Россию на Miss Landscape International – 2018.

Сфера моды Левченко всегда нравилась. Поэтому с обретением популярности и подписчиков Анна открыла онлайн-магазин женской одежды. И еще Левченко сотрудничает с другими брендами, рекламируя их в своих социальных сетях.