Из моделей в матери: как «Дом-2» помог Анне Левченко построить семью и карьеру

Детство и юность
Анна Левченко родилась в 1994 году в Санкт-Петербурге. О высшем образовании Левченко ничего неизвестно. При этом модель утверждает, что с 16 лет обеспечивала себя сама.
Карьера
Левченко стала заниматься моделингом после переезда в Москву. Анна позировала для интернет-магазинов AliExpress, Amazon, Taobao, Alibaba и т.д.
Также брюнетка успела поучаствовать в конкурсе «Мисс Максим» и представляла Россию на Miss Landscape International – 2018.
Сфера моды Левченко всегда нравилась. Поэтому с обретением популярности и подписчиков Анна открыла онлайн-магазин женской одежды. И еще Левченко сотрудничает с другими брендами, рекламируя их в своих социальных сетях.
Анна Левченко на конкурсе красоты. Фото: соцсети
Участие в реалити-шоу «Дом-2»
Анна Левченко пришла осенью 2019 года на одно из подразделений проекта «Дом-2», которое называлось «Яхта любви». В рамках этого нового формата одиноким мужчинам представляли 10 девушек, среди которых была и Анна. Парень мог выбрать только одну и отправиться с ней на основную площадку проекта строить отношения.
Когда Анна появилась на экране, главными участниками были Федор Стрелков, Илья Яббаров и Сергей Захарьяш. Анна почувствовала симпатию к Сергею и заметила его заинтересованность. Сергей проявил интерес к Анне и предложил ей продолжить участие в проекте вместе, в надежде на развитие серьезных отношений.
Несмотря на начавшиеся романтические отношения, их связь не продержалась до конца. Вскоре Анна и Сергей расстались. Тогда Левченко обратила свое внимание на другого участника проекта – Валерия Блюменкранца. Валерий был ранее в браке с Татой Абрамсон. У них даже есть общая дочь Беатрис.
Анна Левченко и Валерий Блюменкранц. Фото: соцсети
После «Яхты любви» Валерий Блюменкранц и Анна Левченко стали парой и на основной поляне, присоединившись к другим участникам «Дома-2».
Анна не скрывает, что до проекта «Дом-2» встречалась с Алексеем Чайчицем. Он в свое время был известным в «Доме-2». Однако их отношения закончились, потому что Анна ушла к другому мужчине после помолвки. Левченко пыталась найти новую любовь, но безуспешно. Поэтому она решила попробовать встретить свою половинку в шоу «Дом-2».
Во время проекта у нее возникли сложности в отношениях с Валерием Блюменкранцем, с которым они часто ссорились из-за ее вспыльчивого характера. Мать Анны посоветовала Валерию быть более сдержанным. Но ведущая шоу Ксения Бородина не согласилась с этим. Она отметила, что Анна не следит за своим поведением и сама обижает избранника.
Анна Левченко с мужем и сыном. Фото: соцсети
Несмотря на все трудности, Анна и Валерий продолжали свои отношения, и вскоре он сделал ей предложение. Однако Анна поставила условие, что Валерий должен пройти кодировку от алкоголя. Валерий согласился и предоставил справку любимой.
Пара приняла участие в конкурсе «Свадьба на миллион» и победила. Анна и Валерий подали заявление в ЗАГС. Свадьба состоялась в августе.
Молодожены стали воспитывать сына Давида. Пара то ссорилась, то мирилась. Но перед Новым годом Левченко заявила о разводе.
Интересные факты
- Анна Левченко, помимо основной деятельности, заработала на том, что учила профессии директора и менеджера блогеров;
- Модель имеет на теле несколько татуировок. Поклонников больше остальных интересовала надпись Meili на бюсте брюнетки. Оказалось, что с китайского языка она переводится как «превосходный»;
- Блогера часто критиковали за слишком «кукольную» внешность. Сама Анна отвечает, что прибегала лишь к увеличению губ и наращиванию ресниц.