Красавица с глазами цвета неба: как Ольга Крутая стала музой известного российского композитора

Детские годы и юность

Ольга Крутая (Ретуева) родилась и выросла в Ленинграде, где ее семья жила на Васильевском острове. В юном возрасте она часто гуляла по родному городу до рассвета, потому что не успевала вернуться домой до разведения мостов.

После окончания школы будущая жена Крутого поступила в Ленинградский финансово-экономический институт.

Бизнес и хобби

Крутая известна своим парфюмерным брендом Okki. Он стал популярным благодаря уникальным ароматам, созданным совместно с парижским мастером Нежлой Барбир. Коллекция включает такие ароматы, как Opus и La Muse.

Но Ольга не только успешная бизнесвумен, она также любит оперу. Ольга Крутая наслаждается выступлениями Анны Нетребко, Дмитрия Хворостовского и Андреа Бочелли. Эта страсть к искусству добавляет еще больше красок в ее жизнь.

Жена Игоря Крутого также ценит время, проведенное на природе. Она любит прогулки по пляжу и езду на велосипеде.

А еще Ольга Крутая не терпит ложь и лицемерие.