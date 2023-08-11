Красавица с глазами цвета неба: как Ольга Крутая стала музой известного российского композитора

Парфюмер Ольга Крутая — удивительная женщина с множеством интересов и достижений. Она создает собственные ароматы, увлечена оперой и другими видами искусства. А еще ей удается оставаться любимой и любящей женой 69-летнего музыканта Игоря Крутого.
Ольга и Игорь Крутые. Фото: Global Look Press
Детские годы и юность
Ольга Крутая (Ретуева) родилась и выросла в Ленинграде, где ее семья жила на Васильевском острове. В юном возрасте она часто гуляла по родному городу до рассвета, потому что не успевала вернуться домой до разведения мостов.
После окончания школы будущая жена Крутого поступила в Ленинградский финансово-экономический институт.
Бизнес и хобби
Крутая известна своим парфюмерным брендом Okki. Он стал популярным благодаря уникальным ароматам, созданным совместно с парижским мастером Нежлой Барбир. Коллекция включает такие ароматы, как Opus и La Muse.
Но Ольга не только успешная бизнесвумен, она также любит оперу. Ольга Крутая наслаждается выступлениями Анны Нетребко, Дмитрия Хворостовского и Андреа Бочелли. Эта страсть к искусству добавляет еще больше красок в ее жизнь.
Жена Игоря Крутого также ценит время, проведенное на природе. Она любит прогулки по пляжу и езду на велосипеде.
А еще Ольга Крутая не терпит ложь и лицемерие.
Ольга Крутая на велопрогулке. Фото: соцсети
Личная жизнь
Брак с композитором Игорем Крутым для бизнесвумен не первый.
Ольга Крутая вступила в брак с Владимиром Буховером в 1981 году. Тогда ей было всего лишь 19 лет. Буховер был значительно старше ее. В период перестройки Ольга оставалась дома с маленькой дочерью Викторией, а ее муж работал круглые сутки. В 1989 году Ольга подала на развод. И этот шаг стал очередным поворотным моментом в ее жизни.
Ольга Крутая в молодости с дочкой Викторией. Фото: соцсети
После развода Ольга переехала в США, где прожила несколько лет. В Америке Ольга работала моделью и снималась в рекламе для известного магазина Saks Fifth Avenue. В это время она жила с американцем русской национальности.
Однако настоящая любовь ждала Ольгу в России. В 1994 году на музыкальном фестивале «Песня года» в Атлантик-Сити она познакомилась с композитором Игорем Яковлевичем Крутым. Музыкант сделал предложение модели. Их свадебный танец под песню Александра Серова «Я люблю тебя до слез» стал символом их взаимной любви и преданности.
Ольга и Игорь Крутые на празднике. Фото: соцсети
Семейная жизнь Ольги и Игоря Крутых процветает. Хотя Крутые проводят много времени в разных странах.
Их общая дочь Александра родилась в 2003 году. Семья Крутых основала свои традиции на острове Фишер-Айленд во Флориде, где они приобрели недвижимость. Этот остров имеет богатую историю. Он привлекал известных личностей. Например, Вандербильтов и Ричарда Никсона. Здесь Ольга и Игорь проводят время вдали от суеты и наслаждаются спокойной атмосферой острова.
Ольга и Игорь Крутые поддерживают дружбу с другими известными личностями, включая Николая Баскова, Олесю Судзиловскую и семью Валентина Юдашкина.
Ольга Крутая, несмотря на свою занятость и успехи, не забывает о семейных ценностях. Она находит время для своих детей и внучки Деми-Роуз. Вместе с малышкой Крутая устраивает пижамные вечеринки и смотрит мультфильмы про принцесс.
Ольга Крутая с дочками, внучкой и мужем. Фото: соцсети
Красота и стройность вне возраста
В 2023 году Ольге Крутой исполнится 60. При этом моложавой внешности бизнесвумен позавидуют многие 30-летние женщины.
Ольга Крутая и ее стройная фигура. Фото: соцсети
В 2021 году Ольга Крутая прошла пятидневную диетическую программу. А на завтрак Крутая выбирает фрукты и даже сладости. В течение дня ест овощи, салаты, а перед сном пьет мятный чай.
Еще один секрет молодости Ольги Крутой — сон продолжительностью не менее 8 часов в сутки. Именно поэтому поклонники Ольги Крутой восхищаются фигурой и сияющим лицом парфюмера.