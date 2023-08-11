Расскажет все о новеньких iPhone: почему Wylsacom променял жизнь чиновника на видеоблог

Блогер Валентин Петухов, известный под псевдонимом Wylsacom, рассказывает на YouTube о новых компьютерных играх и новинках IT-технологий. Популярным Петухов стал благодаря обзорам продукции компании Apple. Зрители видеохостинга знают, что перед покупкой нового iPhone стоит зайти на канал Валентина.
Юность и неудачная политическая карьера
Первооткрыватель IT-блогинга русскоязычного YouTube родился 21 января 1986 года в Сосновом Бору. Этот город находится на побережье Финского залива, в 80 км от Санкт-Петербурга.
В студенческие годы создатель канала Wylsacom сделал WAP-сайт, где помогал желающим приобрести пиратские программы для телефона марки Nokia. А еще Петухов успел поработать в госаппарате Москвы. Однако чиновником Валентину стать не удалось. Его уволили по неизвестным причинам.
Телефон Nokia. Фото: соцсети
Но Валентин Петухов не стал отчаиваться. Он понял, что работа госслужащего не для него. А дальше начался труд над созданием собственного детища — YouTube-канала Wylsacom.
Блог
На старте блог приносил лишь убытки Петухову. Видео с обзорами игр и приложений на iOS набирали мало просмотров. Когда Wylsacom записал первый обзор на iPhone 4s, его карьера как блогера начала расти. Параллельно с этим Валентин трудился юрисконсультом в строительной компании.
Блогер вместе с ассистентами Наташей Шелягиной и Ильей Казаковым делится новыми знаниями о коммуникативной технике, видеоиграх и даже автомобилях. Свой канал Петухов назвал Wylsacom. Это расшифровывается как Would you like some apple? (с англ. — «Не желаете ли вы немного яблок?»).
Валентин Петухов и Наташа Шелягина. Фото: соцсети
К слову, по мере того, как канал набирал популярность, росла и слава Петухова. Forbes в 2019 году опубликовали рейтинг самых успешных представителей медиа, шоу-бизнеса и спорта до 40 лет в России. Первое место среди видеоблогеров занял Валентин Петухов. Годовой размер доходов блогера составил 2,7 миллиона долларов.
Личная жизнь
Несмотря на большое количество работы, Петухов не забывает о семье. Еще в студенчестве блогер познакомился со своей будущей женой Полиной Шпилевой. Возлюбленная Петухова окончила Университет управления правительства Москвы. Также у пары есть сын и дочь.
Wylsacom с женой и детьми. Фото: соцсети
Доходы Петухова позволяют блогеру путешествовать по миру вместе с семьей.
Жена и дети Петухова на отдыхе. Фото: соцсети
К слову, в июле этого года в СМИ сообщили, что ФНС проверяет Wylsacom на предмет уклонения от уплаты налогов.