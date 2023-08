Расскажет все о новеньких iPhone: почему Wylsacom променял жизнь чиновника на видеоблог

Но Валентин Петухов не стал отчаиваться. Он понял, что работа госслужащего не для него. А дальше начался труд над созданием собственного детища — YouTube-канала Wylsacom.

Блог

На старте блог приносил лишь убытки Петухову. Видео с обзорами игр и приложений на iOS набирали мало просмотров. Когда Wylsacom записал первый обзор на iPhone 4s, его карьера как блогера начала расти. Параллельно с этим Валентин трудился юрисконсультом в строительной компании.

Блогер вместе с ассистентами Наташей Шелягиной и Ильей Казаковым делится новыми знаниями о коммуникативной технике, видеоиграх и даже автомобилях. Свой канал Петухов назвал Wylsacom. Это расшифровывается как Would you like some apple? (с англ. — «Не желаете ли вы немного яблок?»).