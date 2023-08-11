Расскажет все о новеньких iPhone: почему Wylsacom променял жизнь чиновника на видеоблог

Блогер Валентин Петухов, известный под псевдонимом Wylsacom, рассказывает на YouTube о новых компьютерных играх и новинках IT-технологий. Популярным Петухов стал благодаря обзорам продукции компании Apple. Зрители видеохостинга знают, что перед покупкой нового iPhone стоит зайти на канал Валентина.

Юность и неудачная политическая карьера

Первооткрыватель IT-блогинга русскоязычного YouTube родился 21 января 1986 года в Сосновом Бору. Этот город находится на побережье Финского залива, в 80 км от Санкт-Петербурга.

В студенческие годы создатель канала Wylsacom сделал WAP-сайт, где помогал желающим приобрести пиратские программы для телефона марки Nokia. А еще Петухов успел поработать в госаппарате Москвы. Однако чиновником Валентину стать не удалось. Его уволили по неизвестным причинам.