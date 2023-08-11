Настоящее имя Сигурни Уивер и ее путь к славе

Кто такая Сигурни Уивер?

Сигурни Уивер родилась в Нью-Йорке в семье представителей шоу-бизнеса. Ее мать была английской актрисой, а отец — президентом телекомпании NBC. Стесняясь своего роста и внешности, Уивер снималась во внебродвейских спектаклях, а прославилась в 1979 году в фильме «Чужой».

В последующие три десятилетия Уивер снялась во многих фильмах, в том числе в «Охотниках за привидениями», «Деловой женщине», «Чужих» и «Аватаре». Уивер была номинирована на три премии «Оскар».

Ранняя жизнь

Сюзан Александра Уивер родилась 8 октября 1949 году в Нью-Йорке и стала называть себя Сигурни в 14 лет, обнаружив это имя в романе Ф. Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Дочь английской актрисы Элизабет Инглис и бывшего президента NBC Сильвестра Уивера, Уивер выросла, полностью погрузившись в бизнес развлечений.

Несмотря на привилегированное детство, годы становления Уивер не всегда были легкими. Ей не хватало уверенности в собственной красоте — к этому привел тот факт, что она была выше большинства знакомых девочек, а также ее мама, которая в возрасте 8 лет сказала ей, что она просто «некрасивая».