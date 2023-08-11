Настоящее имя Сигурни Уивер и ее путь к славе

Кто такая Сигурни Уивер?
Сигурни Уивер родилась в Нью-Йорке в семье представителей шоу-бизнеса. Ее мать была английской актрисой, а отец — президентом телекомпании NBC. Стесняясь своего роста и внешности, Уивер снималась во внебродвейских спектаклях, а прославилась в 1979 году в фильме «Чужой».
В последующие три десятилетия Уивер снялась во многих фильмах, в том числе в «Охотниках за привидениями», «Деловой женщине», «Чужих» и «Аватаре». Уивер была номинирована на три премии «Оскар».
Ранняя жизнь
Сюзан Александра Уивер родилась 8 октября 1949 году в Нью-Йорке и стала называть себя Сигурни в 14 лет, обнаружив это имя в романе Ф. Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Дочь английской актрисы Элизабет Инглис и бывшего президента NBC Сильвестра Уивера, Уивер выросла, полностью погрузившись в бизнес развлечений.
Несмотря на привилегированное детство, годы становления Уивер не всегда были легкими. Ей не хватало уверенности в собственной красоте — к этому привел тот факт, что она была выше большинства знакомых девочек, а также ее мама, которая в возрасте 8 лет сказала ей, что она просто «некрасивая».
«Я подумала: «Если моя мама не считает меня красивой, то никто другой не считает», — сказала Уивер однажды.
Сигурни Уивер в молодости. Фото: соцсети
В 13 лет Уивер была направлена к психиатру для решения проблемы необщительности дочери, как считали ее родители.
«Я даже не разговаривала с психиатром, — вспоминает Уивер. — Я была обычным подростком, а подростки ненавидят рассказывать что-либо своим родителям».
После частной средней школы в Коннектикуте Уивер поступила в Стэнфордский университет в Калифорнии. Именно там она поняла, что ее настоящая мечта — стать актрисой.
Окончив Стэнфорд в 1971-м со степенью бакалавра искусств по литературе, Уивер вернулась на восток, в Коннектикут, чтобы поступить в Йельскую драматическую школу. Она закончила обучение в 1974 году, на год раньше другой актрисы и новой подруги — Мерил Стрип.
Карьерные прорывы
В течение следующих нескольких лет Сигурни Уивер постоянно играла во многих внебродвейских спектаклях. Она также получила роль в сериале «Сомерсет» и сыграла небольшую роль спутницы Вуди Аллена в ставшем классическим фильме «Энни Холл» (1977).
Сигурни Уивер в фильме «Чужой». Фото: кадр из фильма 1979 года
Но именно ее роль Рипли в мегахите «Чужой» 1979 года принесла Уивер звездную славу и предложила ей целый ряд других работ в кино. В течение следующего десятилетия она снялась в целом ряде хорошо принятых фильмов, включая «Год опасной жизни» (1982) с Мелом Гибсоном и популярную комедию «Охотники за привидениями» (1984).
В 1986 году Уивер повторила роль Рипли в сиквеле фильма «Чужие», за что была номинирована на премию «Оскар» как лучшая актриса. Два года спустя Уивер получила еще две номинации на премию «Оскар» — в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Гориллы в тумане» и в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль Кэтрин Паркер в фильме «Деловая женщина» (оба фильма вышли в 1988 году).
Мелани Гриффит, Харрисон Форд и Сигурни Уивер в фильме «Рабочая девушка». Фото: кадр из фильма 1988 года
Насыщенная работа Уивер продолжалась на протяжении 1990-х годов. Она воссоединилась с актерами сериала «Чужой», чтобы сыграть Рипли в фильме «Чужие-3» (1992), а затем вновь вернулась к этой роли в фильме «Воскрешение чужого» (1997 г.).
В 1993 году она получила более легкую роль фальшивой первой леди США в драматическом фильме «Дэйв», где также снимался Кевин Клайн. В 1997 году они вновь объединились в инди-драме «Ледяной шторм», представляющей собой угрюмый портрет семьи и жизни в пригороде в 1970-х годах. Кроме того, в 1996 году Уивер вернулась на Бродвей в спектакле «Секс и безделье»
В последние годы Уивер продолжает демонстрировать свой диапазон как актриса и готовность к поиску интересных проектов. В 2004 году она сыграла одну из главных ролей в фильме М. Найта Шьямалана «Деревня». Два года спустя она стала лицом пары инди-релизов: The TV Set и Snow Cake. В 2009 г. она снялась в крупнобюджетном фильме «Аватар» в паре с режиссером «Чужих» Джеймсом Кэмероном. Помимо постоянной работы в кино, Уивер поддерживает тесную связь со сценой, снимаясь в различных театральных постановках.
Сугурни Уивер в фильме «Аватар-2». Фото: кадр из фильма
Личная жизнь
Уивер замужем за режиссером Джимом Симпсоном. У них есть общий ребенок: дочь Шарлотта, родившаяся 13 апреля 1990 года.
Сигурни Уивер и Джим Симпсон. Фото: Global Look Press