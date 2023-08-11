Хан Соло, Индиана Джонс и не только: биография Харрисона Форда

Кто такой Харрисон Форд?
Харрисон Форд прославился благодаря роли Хана Соло в первых трех фильмах «Звездных войн» и Индианы Джонса в нескольких картинах. Он сыграл главные роли в многочисленных голливудских фильмах, таких как «Бегущий по лезвию», «Свидетель», «Работница», «Игры патриотов», «Беглец», «42» и многих других.
Позднее Форд вернулся к некоторым из своих самых известных персонажей в фильмах «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Бегущий по лезвию 2049».
Ранняя жизнь и карьера
Харрисон Форд родился 13 июля 1942 года в городе Чикаго, штат Иллинойс .Его отец был менеджером по рекламе, мать была домохозяйкой.
После окончания средней школы в 1960 году Форд изучал английский язык и философию в Рипонском колледже в штате Висконсин. Там он почти случайно обнаружил в себе интерес к театральному искусству. Форд записался на курс драматического искусства, надеясь на легкую хорошую оценку.
«Я боялся выступать перед людьми, но мне очень нравилось рассказывать истории», — объяснил он изданию People.
Однако Форд оказался не самым лучшим учеником в колледже и в итоге ушел, не доучившись.
Харрисон Форд и Мэри Марквард в молодости. Фото: соцсети
Вместе со своей будущей женой Мэри Марквардт в середине 1960-х годов он отправился в Голливуд. Сначала Форд заключил контракт с кинокомпанией Columbia Pictures, получая 150 долларов в неделю. Затем он перешел в компанию Universal.
В 1966 году Форд дебютировал в кино, сыграв небольшую роль в фильме Dead Heat on a Merry-Go-Round. Руководство студии было не слишком впечатлено.
«Один из сотрудников студии сказал: «Вы никогда не добьетесь успеха в этом бизнесе», — рассказал Форд изданию The Hollywood Reporter.
«Американские граффити»
Форд разочаровался в актерской профессии и даже ненадолго стал плотником, чтобы было на что жить. Первую важную роль ему дал Джордж Лукас в драме «Американские граффити» (1973), но после этого его карьера не получила большого развития. Он работал у Фрэнсиса Форда Копполы и как плотник, и как актер, сыграв небольшие роли в фильмах «Разговор» (1974) и «Апокалипсис сегодня» (1979).
Харрисон Форд в фильме «Звёздные войны» 1977 года. Фото: Global Look Press
«Звездные войны»
В 1977 году Форд вновь сотрудничал с Лукасом, сыграв роль Хана Соло в фильме «Звездные войны». Его образ дерзкого, но симпатичного негодяя в этой классической научно-фантастической картине повысил его популярность в Голливуде. Два продолжения фильма — «Империя наносит ответный удар» (1980 г.) и «Возвращение джедая» (1983 г.) — помогли ему стать звездой.
«Индиана Джонс», «Бегущий по лезвию»
Примерно в это же время Форд вывел на большой экран еще одного своего легендарного киногероя. Он сыграл находчивого и азартного археолога Индиану Джонса в фильме 1981 года «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега», снятом режиссером Стивеном Спилбергом.
Приключенческий боевик, частично написанный Лукасом, стал хитом. Она породила несколько продолжений, в том числе «Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984) и «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989). Примерно во время выхода первой части «Индианы Джонса» Форд также снялся в главной роли в «Бегущем по лезвию» (1982) - научно-фантастическом фильме Ридли Скотта, ставшем культовой классикой.
Харрисон Форд в фильме «Бегущий по лезвию» 1982 года. Фото: кадр из фильма
«Свидетель»
Форд укрепил свою репутацию драматического актера, сыграв несколько значительных ролей в середине 1980-х годов. Он был номинирован на премию «Оскар» за работу в фильме «Свидетель» (1985), криминальной драме с Келли Макгиллис и режиссером Питером Уиром.
В следующем году Форд вновь объединился с Уиром, чтобы сыграть изобретателя-чудака в фильме «Берег москитов» с Ривером Фениксом и Хелен Миррен. Несмотря на то, что проект оказался коммерчески неудачным, фильм позволил Форду сыграть необычного и порой непривлекательного персонажа.
В 1988 году он показал себя с более легкой стороны в популярной романтической комедии «Деловая женщина» с Мелани Гриффит и Сигурни Уивер.
«Игры патриотов»
Вновь вернувшись к роли героя боевика, Форд снялся в фильме 1992 года «Игры патриотов» в роли агента ЦРУ Джека Райана, главного героя романов-бестселлеров Тома Клэнси. Зрители полюбили его за эту роль, которую он повторил в фильме 1994 года «Прямая и явная угроза».
К этому времени Форд стал одной из самых кассовых звезд Голливуда. На пике своей карьеры он зарабатывал по 20 млн долларов за фильм, получая 15 процентов от сбора фильма в прокате.
Харрисон Форд в фильме «Прямая и явная угроза» 1994 года. Фото: Global Look Press
Air Force One
После нескольких лет успешных блокбастеров Форд в середине-конце 1990-х годов допустил несколько промахов. Он снялся в разочаровывающем ремейке драматической комедии 1954 года «Сабрина» с Джулией Орманд и Грегом Киннером. Снявшись в одной роли с Брэдом Питтом, Форд провалился в криминальном триллере 1997 года «Собственность дьявола» (The Devil's Own). Но он доказал, что его кассовые успехи не угасли, сыграв в том же году роль президента США в хитовом боевике «Первый воздушный флот». Среди других драматических фильмов, в которых он снялся в это время, — «Предполагаемый невиновный» (1990), «По поводу Генри» (1991) и фильм ужасов «Что скрывается под землей» (2000) с Мишель Пфайффер.
Харрисон Форд и Аннетт Бенинг в фильме «По поводу Генри». Фото: кадр из фильма 1991 года
«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»
В начале 2000-х годов Форд стал меньше сниматься в кино. Те роли, которые он сыграл, были неоднозначными. В 2003 году он снялся вместе с Джошем Хартнеттом в фильме «Голливудские копы» — легкомысленной криминальной драме, которая была воспринята кинозрителями весьма посредственно.
В 2006 году его триллер «Огненная стена» прошел незамеченным. В 2008 году Форд вернулся в форму, снявшись в одном из фильмов прославившей его франшизы. Фильм «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» занял первое место в прокате в первые же выходные и заработал более 786 млн долларов.
«Доброе утро», «42»
В 2010 году Форд снял необычный боевик «Ковбои и пришельцы», в котором ему противостоял Дэниел Крейг. В том же году в прокат вышла комедия «Доброе утро» с Рэйчел МакАдамс и Дайан Китон.
В 2013 году он проявил свои драматические таланты в фильме «42», рассказывающем о жизни легенды афроамериканского бейсбола Джеки Робинсона. Форд играет Брэнча Рикки, руководителя бейсбольной команды, который подписал контракт с Робинсоном, чтобы тот играл за «Бруклин Доджерс». В том же году он снялся в научно-фантастическом приключении «Игра Эндера» и триллере «Паранойя».
Восстановление Хана Соло для фильма «Звездные войны: Пробуждение силы»
В конце апреля 2014 года Форд порадовал поклонников кинематографа новостью о том, что он снимется в последней части долгоиграющей франшизы «Звездные войны». В актерский состав также вошли его прежние коллеги по фильму Кэрри Фишер и Марк Хэмилл. Фильм «Звездные войны: Пробуждение силы», снятый режиссером Джей Джей Абрамсом, вышел на экраны США 18 декабря 2015 года и побил множество кассовых рекордов, заработав за первые выходные более 247 млн долларов.
Харрисон Форд и Шон Коннери в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Фото: Global Look Press
«Бегущий по лезвию 2049»
Два года спустя Форд повторил свою роль «Бегущего по лезвию» в продолжении фильма «Бегущий по лезвию 2049» с Райаном Гослингом.
Затем актер с большим стажем принял участие в своем первом анимационном проекте, озвучив собаку по имени Рустер в фильме «Тайная жизнь домашних животных – 2» (2019), а затем снялся в экранизации романа Джека Лондона «Зов дикой природы» (2020).
Харрисон Форд и Мелисса Мэтиссон. Фото: Global Look Press
Браки и личная жизнь
Форд был женат на своей подруге по колледжу Мэри Марквардт с 1964 по 1979 год. У супругов родилось двое сыновей. В 1983 году он женился на сценаристке Мелиссе Мэтисон. Они познакомились во время съемок фильма 1979 года «Апокалипсис сегодня».
У них родилось двое детей, после чего они разошлись в 2001-м, а в 2004-м оформили развод. С 2002 года Форд состоит в романтических отношениях с актрисой Калистой Флокхарт. Пара поженилась в 2010 году.
В марте 2015 года Форд, пилот с большим стажем, попал в авиакатастрофу. Он был вынужден совершить аварийную посадку на поле для гольфа в Венисе (штат Калифорния) после того, как у него возникли проблемы с двигателем.
Проблемы с двигателем возникли у Форда вскоре после взлета из калифорнийского аэропорта Санта-Моника 5 марта. По данным газеты New York Daily News, в результате аварии Форд сломал лодыжку и таз, причем обе травмы потребовали хирургического вмешательства.
Харрисон Форд с Калистой Флокхарт. Фото: соцсети
В ноябре 2017 года Форд вновь попал в новости в связи с очередной автомобильной аварией, на этот раз за оказание помощи водителю, съехавшему с шоссе 126 в Санта-Пауле (штат Калифорния).
Форд, оказавшийся в этом районе после того, как воспользовался своим самолетом в близлежащем аэропорту, вместе с несколькими другими прохожими поспешил к месту аварии и помог водителю выбраться из машины.
В июне 2019 года на шоу Эллен ДеДженерес 76-летний Форд рассказал, что недавно впервые попробовал прыгнуть с парашютом вместе со своим 18-летним сыном Лиамом.
Харрисон Форд с сыном Лиамом. Фото: соцсети