Хан Соло, Индиана Джонс и не только: биография Харрисона Форда

Кто такой Харрисон Форд?

Харрисон Форд прославился благодаря роли Хана Соло в первых трех фильмах «Звездных войн» и Индианы Джонса в нескольких картинах. Он сыграл главные роли в многочисленных голливудских фильмах, таких как «Бегущий по лезвию», «Свидетель», «Работница», «Игры патриотов», «Беглец», «42» и многих других.

Позднее Форд вернулся к некоторым из своих самых известных персонажей в фильмах «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Бегущий по лезвию 2049».

Ранняя жизнь и карьера

Харрисон Форд родился 13 июля 1942 года в городе Чикаго, штат Иллинойс .Его отец был менеджером по рекламе, мать была домохозяйкой.

После окончания средней школы в 1960 году Форд изучал английский язык и философию в Рипонском колледже в штате Висконсин. Там он почти случайно обнаружил в себе интерес к театральному искусству. Форд записался на курс драматического искусства, надеясь на легкую хорошую оценку.

«Я боялся выступать перед людьми, но мне очень нравилось рассказывать истории», — объяснил он изданию People.

Однако Форд оказался не самым лучшим учеником в колледже и в итоге ушел, не доучившись.