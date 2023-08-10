Назвали в честь актера боевиков: кто такой Жан Ленюк и как он связан с Лерой Кудрявцевой

Слухи о гиперопеке над сыном подтверждала и сама Кудрявцева, которая на интервью рассказывала о частых звонках сыну во время его подросткового периода. Контроль Кудрявцевой ослаб, когда Жан стал учиться в колледже при академии имени Плеханова. В этом же ВУЗе Ленюк получил диплом экономиста.

Карьера

Как отмечала сама Кудрявцева, Ленюк долгое время определялся с работой. Жан не мог понять, где ему применять полученные в ВУЗе знания. На старте карьеры сын Кудрявцевой помогал подруге матери в ведении бизнеса.

А позже Жан стал увлекался то кино, то организацией музыкальных выступлений. И после долгих метаний Кудрявцева сама помогла сыну и устроила его продюсером на НТВ. Ленюк и Кудрявцева работают на одном канале, но над разными проектами. Поэтому на работе они видятся редко.