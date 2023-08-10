Назвали в честь актера боевиков: кто такой Жан Ленюк и как он связан с Лерой Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева активна в социальных сетях. Она делится с поклонниками тем, как взрослеет ее дочь Маша от хоккеиста Игоря Макарова. Однако своего старшего сына знаменитость тщательно скрывала. О молодом человеке по имени Жан Ленюк стало известно в 2018 году.
Детские годы и юность
Мальчик с необычным для России имени Жан родился в 1990-м в семье знаменитостей. Мать Жана – телеведущая и актриса Лера Кудрявцева. А отец – барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Лера Кудрявцева назвала сына в честь своего любимого американского актера – Жан-Клода Ван Дамма.
Лера Кудрявцева и ее сын Жан Ленюк. Фото: соцсети
Родители мальчика развелись через два года после его рождения. По одним источникам, причиной расставания стали многочисленные романы на стороне Сергея Ленюка. По другим – недопонимание между Лерой Кудрявцевой и ее свекровью.
Руководитель музыкальной группы экс-возлюбленного Леры Кудрявцевой – Андрей Разин –сомневался в отцовстве Сергея Ленюка. Кудрявцева даже обращалась к рекомендованному Филиппом Киркоровым адвокату, чтобы оправдать себя и доказать отцовство бывшего мужа. Однако конфликт не дошел до судебного заседания. Лера Кудрявцева послушала совет Аллы Пугачевой, которая порекомендовала не тратить время на споры с недоброжелателями.
Сергей Ленюк и Лера Кудрявцева с их общим сыном. Фото: соцсети
Пока Лера Кудрявцева прятала сына от глаз общественности, никто точно не знал подробности воспитания Жана. Кто-то утверждает, что мальчик большую часть времени проводил с бабушкой. Другие уверены, что Кудрявцева буквально никого не подпускала к сыну и сама занималась его воспитанием.
Жан Ленюк с мамой, бабушкой и двоюродным братом. Фото: соцсети
Слухи о гиперопеке над сыном подтверждала и сама Кудрявцева, которая на интервью рассказывала о частых звонках сыну во время его подросткового периода. Контроль Кудрявцевой ослаб, когда Жан стал учиться в колледже при академии имени Плеханова. В этом же ВУЗе Ленюк получил диплом экономиста.
Карьера
Как отмечала сама Кудрявцева, Ленюк долгое время определялся с работой. Жан не мог понять, где ему применять полученные в ВУЗе знания. На старте карьеры сын Кудрявцевой помогал подруге матери в ведении бизнеса.
А позже Жан стал увлекался то кино, то организацией музыкальных выступлений. И после долгих метаний Кудрявцева сама помогла сыну и устроила его продюсером на НТВ. Ленюк и Кудрявцева работают на одном канале, но над разными проектами. Поэтому на работе они видятся редко.
Лера Кудрявцева в студии шоу «Секрет на миллион». Фото: соцсети
Личная жизнь
Если с выбором карьеры Жану помогала мать, то с поиском возлюбленной у Ленюка проблем не возникало. Однако Кудрявцева одобряла далеко не всех избранниц сына.
Телеведущая также приобрела для сына отдельное жилье. Она выбрала квартиру Жану поближе к своему дому, чтобы чаще видеться с сыном. Несмотря на благодарность, Ленюк признался знаменитой родительнице, что она отбила у него желание пробиваться в жизни самостоятельно.
Своя семья
Родных Жан Ленюк, как и его мать ранее, старается скрывать. Долгое время в СМИ обсуждали, появился ли на свет сын Жана. Кудрявцева вначале опровергала новость о рождении внука Льва. А потом в Сети стали появляться подтверждающие счастливое событие снимки.
Лера Кудрявцева и семья ее сына Жана. Фото: соцсети
Сам Жан никак не прокомментировал новый статус молодого отца.