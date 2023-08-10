Почему Дмитрий Сорокин из Comedy Club носит прозвище Люсек и где его семья

Дмитрий Люсек Сорокин — шоумен из Comedy Club, который часто появляется на сцене с гитарой и отвечает за музыкальные номера. Во время скетчей и номеров он весь из себя, а в обычной жизни довольно скрытый человек, не участвующий в скандалах шоу-бизнеса.
Детство и юность
Дмитрий родился 18 июля 1980 года в городе Рассказово под Тамбовом. Мальчик рано проявил музыкальные способности, и родители отвели его в местную музыкальную школу учиться играть на баяне. Но сердце юного артиста больше лежало к гитаре. И когда он подрос, то сам научился играть на этом инструменте.
Прозвище Люсек он получил от старшего брата — за то, что в свое время обожал напевать хит Олега Газманова «Люси».
Дмитрий Сорокин в детстве. Фото: соцсети
Первыми зрителями и слушателями Сорокина стали родные и друзья. А в студенческие годы он увлекся КВН, и в команде «Тапкины дети» начал оттачивать мастерство музыкальных пародий и песенных зарисовок.
Талант и юмор молодого артиста было не скрыть. И в итоге его заметили в более успешной команде «Незолотая молодежь». С этим коллективом Люсек начал ездить по стране. Там же познакомился с будущими звездами Comedy — Гариком Харламовым и Тимуром Батрутдиновым.
Дмитрий Сорокин в составе «Незолотой молодежи» в КВН. Фото: соцсети
Comedy Club
«Незолотая молодежь» прекратила существование в 2004 году, и многие ее участники перекочевали на канал ТНТ. Дмитрий был одним из них. Сначала он выходил на сцену Comedy Club с сольными музыкальными миниатюрами. Яркая внешность и рост в 183 сантиметра позволили парню быстро запомниться зрителям.
Позже Сорокин создал музыкально-юмористическое трио вместе с Зурабом Матуа и Андреем Авериным. Они не только «жги» на ТВ, но выпускали комедийные клипы в YouTube. А когда к мужчинам присоединилась Марина Кравец, дело пошло еще веселее.
Тимур Батрутдинов и Дмитрий Сорокин на китайском мероприятии Comedy Club. Фото: Global Look Press
Вчетвером они создали яркие номера: «Я живу, как хочу», «Один день из жизни московской тусовщицы», «Я ухожу», «Кармен» и «Секса не будет».
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Еще в 2016 году Гарик Мартиросян и упомянутое музыкальное трио придумали новый формат, который затем вылился в шоу «Пой без правил», где звездам приходится петь, параллельно выполняя другие задания. Сорокин стал одним из ведущих передачи.
Дмитрий Сорокин с гитарой. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Талантливый и смешной, вне сцены Дмитрий Сорокин остается довольно закрытым человеком, не хайпующим ради упоминаний в прессе. О его семейной жизни журналисты знают, что артист давно женат. Супругу Наталью он встретил, гуляя в тамбовском парке, и влюбился с первого взгляда.
Но пара не спешила в ЗАГС, им понадобилось семь лет, чтобы сказать друг другу «да». К тому времени от их союза уже родилась дочь Полина. В 2011 году в семье появился сын Арсений.
Дмитрий Сорокин с детьми. Фото: соцсети
Дмитрий долгое время не перевозил родных в шумную столицу. Вместе с женой они решили, что детям лучше расти в Тамбове, поближе к любвеобильным бабушкам. В некоторые периоды наследники юмориста чаще видели папу по телевизору, чем вживую. Но после съемок мужчина всегда мчался к семье.
Перевез ли в итоге Сорокин своих домочадцев в Москву, прессе так доподлинно и неизвестно. В социальных сетях артист часто публикует фото из путешествий по России, а вот семейными снимками балует поклонников редко.
При этом Дмитрий обожает превращать дни рождения в незабываемые праздники. Например, в 2016 году он устроил семейное мероприятие в русском народном стиле, нарядив в костюмы жену и дочь.