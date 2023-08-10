Почему Дмитрий Сорокин из Comedy Club носит прозвище Люсек и где его семья

Дмитрий Люсек Сорокин — шоумен из Comedy Club, который часто появляется на сцене с гитарой и отвечает за музыкальные номера. Во время скетчей и номеров он весь из себя, а в обычной жизни довольно скрытый человек, не участвующий в скандалах шоу-бизнеса.

Детство и юность

Дмитрий родился 18 июля 1980 года в городе Рассказово под Тамбовом. Мальчик рано проявил музыкальные способности, и родители отвели его в местную музыкальную школу учиться играть на баяне. Но сердце юного артиста больше лежало к гитаре. И когда он подрос, то сам научился играть на этом инструменте.

Прозвище Люсек он получил от старшего брата — за то, что в свое время обожал напевать хит Олега Газманова «Люси».