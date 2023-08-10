«Ты не ангел»: как «последний романтик» Алексей Глызин чуть не потерял любимую — все девушки знаменитого певца

Он прославился в составе группы «Веселые ребята», но потом начал сольную карьеру – и не прогадал: поклонниц стало в десять раз больше. Они ездили за Глызиным по стране, окружали вниманием, признавались в любви… И музыкант порой не мог устоять.
Без отца
Алексей Глызин в детстве. Фото: соцсети
Алексей Глызин родился 13 января 1954 года в городе Мытищи Московской области. Когда мальчику исполнилось 4 года, родители расстались, и отец уехал в другой город. Мама воспитывала его самостоятельно, но больше всего Алексею запомнились поездки к бабушке. Там он давал самодеятельные концерты для родни и соседей – и пользовался успехом. Уже тогда мальчик начал мечтать о сцене.
Он учился в музыкальной школе, скоро уже умел играть на фортепиано и гитаре. Но нужно было думать о хлебе насущном – и после окончания восьмого класса Глызин поступил в техникум, чтобы поскорее получить профессию и начать работать. Но вскоре его планы поменялись. К тому времени симпатичный талантливый парень уже играл и пел в группе, выступал на дискотеках, так что было понятно: его будущее – музыка.
Алексей забрал документы из радиотехникума и поступил сначала в Тамбовское музучилище, а затем – в столичный университет культуры и искусств. Служба в армии позволила развить свои таланты: Глызин оказался в музыкальном взводе и продолжал выступать, к тому же освоил игру на саксофоне.
«Добры молодцы» и «Самоцветы»
Алексей Глызин в молодости. Фото: соцсети
Демобилизовавшись, Алексей продолжил обучение, при этом успевал петь в ансамбле «Добры молодцы». После удачного выступления на конкурсе «Красная гвоздика» солиста с интересным тембром голоса пригласили в известный ансамбль «Самоцветы», которым руководил Юрий Маликов. Этот период Алексей Глызин вспоминает с большой теплотой, хотя бывало всякое. Через некоторое время музыкант получил предложение стать частью другого популярного коллектива – «Веселые ребята».
«Веселые ребята» и выступления в женском платье
Алексей Глызин в составе «Веселых ребят». Фото: кадр из выступления ВИА
Именно в «Веселых ребятах» Глызин стал всесоюзной звездой. Среди самых известных песен коллектива – «Бродячие артисты», «Не волнуйтесь, тетя», «Автомобили»… Зрители приходили в восторг от смелых импровизаций артистов. Например, во время исполнения «Не волнуйтесь, тетя» Александр Буйнов появлялся на сцене в женском платье, а Глызин при этом «играл» дядю. Получалось остроумно и необычно.
Сольная карьера
Но однажды Алексей Глызин понял: ему надоело петь одно и то же, хотелось развиваться, предлагать зрителям что-то новое. И он ушел в «свободное плавание». Создал группу «Ура», и вскоре прозвучали его новые песни. Композиция «Ты не ангел» доказала – сольная карьера Глызина обречена на успех: она звучала повсюду.
В 1990 году вышел сольный альбом музыканта под названием «Зимний сад», песни из которого тоже полюбила вся страна. Его концерты проходили с неизменным аншлагом, выходили новые и новые песни. 90-е стали пиком популярности его карьеры.
Популярные песни
С началом 2000-х имя Глызина стало отходить на второй план – появилось множество новых молодых исполнителей. Но все же его популярность не угасла: музыкант продолжал работать, выпуская новые композиции. Дуэтом с певицей Валерией он записал песню «Он и она» – и стал обладателем премии «Шансон года». Пел Алексей и со Стасом Михайловым – поклонники тепло приняли их песню «Птицей раненой».
Участие в телешоу
Алексей Глызин на сцене. Фото: соцсети
Алексей Глызин нередко появляется в популярных телешоу. Например, в 2007 году он стал участником программы «Ты – суперстар!», затем его увидели в программе «Музыкальный ринг». На шоу «Точь-в-точь» артист превращался в Гарика Сукачева, Александра Серова, Сергея Шнурова… В 2020 году на новом телешоу «Маска» он выступал в костюме Слона, и никто из жюри не сумел угадать, кто скрывается за этим образом.
На что живет Алексей Глызин: заработки звезды
По данным СМИ, гонорар Алексея Глызина за концерт достигает 450 тысяч рублей. Однако основной доход музыканту приносят выступления на корпоративах и частных вечеринках
Первая жена: трогательная любовь и горький разрыв
Алексей Глызин с первой женой и старшим сыном. Фото: соцсети
Первая любовь пришла к Алексею в юности. Девушка по имени Людмила провожала его в армию и обещала дождаться. Вернувшись, Алексей сделал ей предложение, сыграли свадьбу. Вскоре на свет появился Алексей Глызин – младший. Но к тому времени музыкант уже почти не бывал дома – в составе «Веселых ребят» он ездил по стране с концертами, окруженный толпой восторженных фанаток.
Алексей Глызин и Евгения Герасимова. Фото: соцсети Дарьи Абрамовой
Одна из поклонниц, Евгения Герасимова, стала второй женой Глызина. Ради нее он ушел от Людмилы, о чем потом пожалел: выяснилось, что Евгению интересовала не семья, а звездная карьера. Алексей и Людмила все же сумели остаться после развода в хороших отношениях, а Евгения вскоре ушла к другому артисту.
Сания Бабий: завоевывал три года
Алексей Глызин и Сания Бабий. Фото: Global Look Press
В 1989 году Алексей Глызин познакомился с чемпионкой мира по художественной гимнастике. Сания Бабий покорила его сердце красотой и женственностью. Она была намного моложе артиста и не спешила отвечать на его чувства – ему пришлось три года добиваться взаимности. Но все же упорство Алексея сделало свое дело: они поженились, в 1992-м у них родился сын Игорь.
Не все в семье было гладко. Популярный артист не раз позволял себе увлечения на стороне. Когда об этом стало известно жене, она потребовала развода. Но потом смягчилась и дала Алексею еще один шанс. С тех пор для музыканта нет ничего важнее семьи. Они с Санией вместе вот уже больше 30 лет.
Взрослые сыновья
Игорь, сын Алексея Глызина и Сании Бабий. Фото: соцсети
Со старшим сыном Алексей Глызин часто общается – он хорошо помнит, как ему самому в детстве недоставало отца. Алексей-младший работает на телевидении, он давно уже сделал Глызина дедом – сердце музыканта тает при виде внука Дениса.
Младший сын артиста, Игорь, работал в группе своего отца, а все свободное время посвящал изучению языков – кроме английского, он знает французский и китайский. По последним данным, Игорь устроился консультантом в магазин музыкальных товаров.
Музыка, любовь и футбол
Алексей Глызин уже отпраздновал свой 69-й день рождения. Несмотря на солидный возраст, он старается сохранять форму – не только регулярно выступает на концертах и разнообразных мероприятиях вроде Дня города, но и увлеченно играет в футбол.
В молодости, по словам артиста, он увлекался спиртным, но с этим давно покончено. Он старается вести здоровый образ жизни, хотя немного прибавил в весе: при росте 170 см Глызин весит 75 кг.
Весной 2023 года Алексей Глызин появился в шоу «Моя мелодия». Для каждого из участников была подготовлена «особая» песня – со смыслом. Для Глызина его коллеги и друзья исполнили композицию «Аэропорт» – и попали в точку: когда-то ее пел Александр Барыкин, который был близким другом Глызина.
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У музыканта и сегодня – армия преданных поклонников, которые слушают не только новые песни, но и те, которыми Глызин пленил сердца всей страны в начале своей карьеры: «Зимний сад», «Письма издалека», «Ты не ангел», «Пепел любви». Недаром ведь его называли «последним романтиком Советского Союза»!