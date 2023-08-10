«Ты не ангел»: как «последний романтик» Алексей Глызин чуть не потерял любимую — все девушки знаменитого певца

Алексей Глызин родился 13 января 1954 года в городе Мытищи Московской области. Когда мальчику исполнилось 4 года, родители расстались, и отец уехал в другой город. Мама воспитывала его самостоятельно, но больше всего Алексею запомнились поездки к бабушке. Там он давал самодеятельные концерты для родни и соседей – и пользовался успехом. Уже тогда мальчик начал мечтать о сцене.

Он учился в музыкальной школе, скоро уже умел играть на фортепиано и гитаре. Но нужно было думать о хлебе насущном – и после окончания восьмого класса Глызин поступил в техникум, чтобы поскорее получить профессию и начать работать. Но вскоре его планы поменялись. К тому времени симпатичный талантливый парень уже играл и пел в группе, выступал на дискотеках, так что было понятно: его будущее – музыка.

Алексей забрал документы из радиотехникума и поступил сначала в Тамбовское музучилище, а затем – в столичный университет культуры и искусств. Служба в армии позволила развить свои таланты: Глызин оказался в музыкальном взводе и продолжал выступать, к тому же освоил игру на саксофоне.

«Добры молодцы» и «Самоцветы»

