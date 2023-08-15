«Мужчины были какие-то непривлекательные»: самые смешные отзывы наших туристов об отдыхе на море

Фото: кадр из сериала «Сваты»

Лето, отпуск, путешествие — три самых прекрасных слова! Тeleprogramma.pro предлагает включить в этот список еще одно слово — «отзывы». Уж очень они бывают забавными.

Собираясь на отдых, мы обычно читает отзывы о тех местах, где планируем поселиться. Иногда это чтение способно повеселить лучше, чем опытные аниматоры и популярные стендаперы.

Выключите море — мешает спать!

 Фото: Global Look Press

Порой избалованные туристы сами не знают, чего хотят. Угодить им сложно. Даже оказавшись в номере с окнами на море, они остаются недовольны.

«Мне не понравился отдых в Турции. Я люблю спать с открытыми окнами, а из-за шума морских волн я не могла нормально высыпаться», — жалуется дама.

Интересно, а дома у нее под окнами всегда царит абсолютная тишина? Ни машин, ни мотоциклов, ни веселых подростков… Можно только позавидовать! Надо же — шум волн помешал.

Бедные голодные «руссо туристо»
 

Фото: кадр из сериала "«Сваты»

«Отель не понравился, потому что хозяин скупой. Из фруктов были только арбуз, дыня, персики, бананы, яблоки, виноград, клубника и мандарины, даже на элементарное манго зажали денег», — рассказывает некий любитель фруктов.

Да что ж такое — едешь на отдых, и тебе даже манго не предлагают! Жлобы, как есть жлобы.

Еще один голодающий отдыхающий долетел к месту отпуска чуть живым:

«В самолете кормили всего один раз, и я успел проголодаться к концу трехчасового полета».

Бедолага. Ну, теперь наверстает в отеле. Если, конечно, там будет манго.

И пива не дают!

И все же мучения любителей пива — покруче трехчасового голода.

«Перед поездкой нам сказали, что в автобусе будет туалет, и я захватил с собой сумку-холодильник с пивом, чтобы не скучать в дороге. Однако потом выяснилось, что пользоваться «удобствами» в автобусе можно лишь в случае крайней необходимости, а на свежий воздух нас выпускали только раз в три часа. Пришлось выбирать: то ли мучиться жаждой, то ли… В общем, все равно мучиться», — да это настоящий фильм ужасов!

«Еды было слишком много…»
 

Фото: Global Look Press

Но еще страшнее голода — обратная ситуация. Виноваты в ней, конечно, тоже организаторы — ну а кто еще.

«Еды было слишком много, к моменту возвращения домой я набрала три кило», «В результате такого отдыха я растолстела до неприличия и меня бросил муж» — да эти отели просто издеваются!

А еще, а еще… Алкоголь в отелях неправильный, вот!

«Теперь поговорим о еде. Шведский стол — но это на первый взгляд. Никакой обещанной баранины мы так и не увидели, одна курица. Множество блюд однообразно и ужасно пресное на вкус. Про алкоголь я вообще промолчу, русский человек будет сидеть до утра и все равно не опьянеет должным образом».

Вот как так можно издеваться над русским человеком?

Не высушили Венецию!
 

Фото: Global Look Press

Погоду организаторы туров тоже могли бы как-то подкорректировать, а то сплошное безобразие получается.

«Во время моего отпуска четыре дня был дождь, поэтому ставлю отелю оценку 2», — сообщает отдыхающий, не скрывая своего недовольства.

А этот турист, отправляясь в Италию, оказался и вовсе в жуткой ситуации — Венеция почему-то встретила его затопленными улицами.

«Неудачно прошла моя поездка в Венецию. Вероятно, накануне там прошел дождь, и все улицы были залиты водой. По-видимому, ваши менеджеры даже не слушают прогноз погоды, так как меня заранее ни о чем не предупредили», — жаловался он потом сотрудникам туристического агентства.

Нерадивые какие сотрудники, в самом деле, не обеспечили товарищу сухую Венецию!
 

Фото: Global Look Press

И Барселона как-то подкачала — сплошные недострои:

«Потеряв полдня на осмотр каких-то строек, которые гид упорно именовал шедеврами Гауди, требую, чтобы турфирма вернула мне стоимость экскурсии, а также компенсировала моральный вред, полученный мною от созерцания этого «недостроя», которого и дома навалом».

Персонал — лентяи и обманщики

Сотрудники отелей тоже повсюду беспредельничают:

«Номер убирают каждый день! Мне не нравится, что уборщица заходит в номер».

«В ресторане было написано, что дети едят бесплатно, но с меня все равно взяли деньги за обед моей дочери. Ей всего 19 лет!»

«Оставила в номере собаку, горничная почему-то не стала убираться».

Ни аниматоры, ни пекари не добавляют оптимизма — они все какие-то странные:

«Тетушка, что печет лепешки, работает исключительно за чаевые, поэтому большее время ковыряет пальцем в носу».

«Пухлый аниматор просто лентяй и обманщик. Не слушайте его и не вступайте с ним ни в какие договоренности».

Интересно, какие договоренности нарушил этот злодей — пухлый аниматор?

Знойные мулатки испортили отпуск!
 

Фото: Global Look Press

И все же любые жалобы меркнут перед отчаянной попыткой дамы отвлечь мужа от прелестей местных жительниц. Да-да, это тоже может капитально испортить отпуск.

«Местные мулатки вызывающе покачивали бедрами и выставляли вперед бюст. А мужчин было мало, и все какие-то непривлекательные. Поэтому вместо того, чтобы культурно отдыхать, я водила мужа по музеям», — делится своими впечатлениями туристка, побывавшая на Кубе.

Что ж, Куба — она такая, да, мулатки, сигары и ром, чисто мужской отдых.

В Испании — слишком много испанцев!

Понятно, что многие едут за границу, не стремясь заранее узнать о стране хоть что-то. Но, пожалуй, этот негодующий отзыв «переплюнет» все остальные:

«Там было слишком много испанцев. Обслуживающий персонал говорил по-испански. Блюда были испанскими. Слишком много иностранцев».

Угадайте, в какой стране отдыхал несчастный? Правильно — в Испании.

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«Толя гид Россию не любит…»

Многие российские туристы не знают ни одного иностранного языка и при этом наивно ждут, что их поймут в любой точке мира. Но гиды то и дело не оправдывают ожиданий. И вообще, даже на отдыхе за границей наш человек думает о Родине и обижается на тех, кто не разделяет их чувств:

«Толя гид Россию не любит. А это перебор».

«Даже шаровое пойло не затмит мысли об отдыхе кровинок родимых и РОДИНЕ, что временно осталась без тебя».

Коварные отельеры и беременность подруги

И все же победителем нашего хит-парада отзывов предлагаем считать жалобу молодого человека и его подруги, которые заказывали номер с двумя односпальными кроватями, а их поселили в номер с двуспальным ложем:

«Прошу считать руководство отеля виновным в факте беременности моей подруги, в связи с тем что нам был предоставлен номер с одной кроватью».

Злодеи какие! Вот пусть теперь алименты платят. И будьте осторожны, бронируя отель для отпуска: вдруг вам попадутся такие же коварные сотрудники?
 

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