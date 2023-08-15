«Мужчины были какие-то непривлекательные»: самые смешные отзывы наших туристов об отдыхе на море

«Отель не понравился, потому что хозяин скупой. Из фруктов были только арбуз, дыня, персики, бананы, яблоки, виноград, клубника и мандарины, даже на элементарное манго зажали денег», — рассказывает некий любитель фруктов.

Да что ж такое — едешь на отдых, и тебе даже манго не предлагают! Жлобы, как есть жлобы.

Еще один голодающий отдыхающий долетел к месту отпуска чуть живым:

«В самолете кормили всего один раз, и я успел проголодаться к концу трехчасового полета».

Бедолага. Ну, теперь наверстает в отеле. Если, конечно, там будет манго.

И пива не дают!

И все же мучения любителей пива — покруче трехчасового голода.

«Перед поездкой нам сказали, что в автобусе будет туалет, и я захватил с собой сумку-холодильник с пивом, чтобы не скучать в дороге. Однако потом выяснилось, что пользоваться «удобствами» в автобусе можно лишь в случае крайней необходимости, а на свежий воздух нас выпускали только раз в три часа. Пришлось выбирать: то ли мучиться жаждой, то ли… В общем, все равно мучиться», — да это настоящий фильм ужасов!

«Еды было слишком много…»

