«Мужчины были какие-то непривлекательные»: самые смешные отзывы наших туристов об отдыхе на море

Собираясь на отдых, мы обычно читает отзывы о тех местах, где планируем поселиться. Иногда это чтение способно повеселить лучше, чем опытные аниматоры и популярные стендаперы.
Выключите море — мешает спать!
Фото: Global Look Press
Порой избалованные туристы сами не знают, чего хотят. Угодить им сложно. Даже оказавшись в номере с окнами на море, они остаются недовольны.
«Мне не понравился отдых в Турции. Я люблю спать с открытыми окнами, а из-за шума морских волн я не могла нормально высыпаться», — жалуется дама.
Интересно, а дома у нее под окнами всегда царит абсолютная тишина? Ни машин, ни мотоциклов, ни веселых подростков… Можно только позавидовать! Надо же — шум волн помешал.
Бедные голодные «руссо туристо»
Фото: кадр из сериала "«Сваты»
«Отель не понравился, потому что хозяин скупой. Из фруктов были только арбуз, дыня, персики, бананы, яблоки, виноград, клубника и мандарины, даже на элементарное манго зажали денег», — рассказывает некий любитель фруктов.
Да что ж такое — едешь на отдых, и тебе даже манго не предлагают! Жлобы, как есть жлобы.
Еще один голодающий отдыхающий долетел к месту отпуска чуть живым:
«В самолете кормили всего один раз, и я успел проголодаться к концу трехчасового полета».
Бедолага. Ну, теперь наверстает в отеле. Если, конечно, там будет манго.
И пива не дают!
И все же мучения любителей пива — покруче трехчасового голода.
«Перед поездкой нам сказали, что в автобусе будет туалет, и я захватил с собой сумку-холодильник с пивом, чтобы не скучать в дороге. Однако потом выяснилось, что пользоваться «удобствами» в автобусе можно лишь в случае крайней необходимости, а на свежий воздух нас выпускали только раз в три часа. Пришлось выбирать: то ли мучиться жаждой, то ли… В общем, все равно мучиться», — да это настоящий фильм ужасов!
«Еды было слишком много…»
Фото: Global Look Press
Но еще страшнее голода — обратная ситуация. Виноваты в ней, конечно, тоже организаторы — ну а кто еще.
«Еды было слишком много, к моменту возвращения домой я набрала три кило», «В результате такого отдыха я растолстела до неприличия и меня бросил муж» — да эти отели просто издеваются!
А еще, а еще… Алкоголь в отелях неправильный, вот!
«Теперь поговорим о еде. Шведский стол — но это на первый взгляд. Никакой обещанной баранины мы так и не увидели, одна курица. Множество блюд однообразно и ужасно пресное на вкус. Про алкоголь я вообще промолчу, русский человек будет сидеть до утра и все равно не опьянеет должным образом».
Вот как так можно издеваться над русским человеком?
Не высушили Венецию!
Фото: Global Look Press
Погоду организаторы туров тоже могли бы как-то подкорректировать, а то сплошное безобразие получается.
«Во время моего отпуска четыре дня был дождь, поэтому ставлю отелю оценку 2», — сообщает отдыхающий, не скрывая своего недовольства.
А этот турист, отправляясь в Италию, оказался и вовсе в жуткой ситуации — Венеция почему-то встретила его затопленными улицами.
«Неудачно прошла моя поездка в Венецию. Вероятно, накануне там прошел дождь, и все улицы были залиты водой. По-видимому, ваши менеджеры даже не слушают прогноз погоды, так как меня заранее ни о чем не предупредили», — жаловался он потом сотрудникам туристического агентства.
Нерадивые какие сотрудники, в самом деле, не обеспечили товарищу сухую Венецию!
Фото: Global Look Press
И Барселона как-то подкачала — сплошные недострои:
«Потеряв полдня на осмотр каких-то строек, которые гид упорно именовал шедеврами Гауди, требую, чтобы турфирма вернула мне стоимость экскурсии, а также компенсировала моральный вред, полученный мною от созерцания этого «недостроя», которого и дома навалом».
Персонал — лентяи и обманщики
Сотрудники отелей тоже повсюду беспредельничают:
«Номер убирают каждый день! Мне не нравится, что уборщица заходит в номер».
«В ресторане было написано, что дети едят бесплатно, но с меня все равно взяли деньги за обед моей дочери. Ей всего 19 лет!»
«Оставила в номере собаку, горничная почему-то не стала убираться».
Ни аниматоры, ни пекари не добавляют оптимизма — они все какие-то странные:
«Тетушка, что печет лепешки, работает исключительно за чаевые, поэтому большее время ковыряет пальцем в носу».
«Пухлый аниматор просто лентяй и обманщик. Не слушайте его и не вступайте с ним ни в какие договоренности».
Интересно, какие договоренности нарушил этот злодей — пухлый аниматор?
Знойные мулатки испортили отпуск!
Фото: Global Look Press
И все же любые жалобы меркнут перед отчаянной попыткой дамы отвлечь мужа от прелестей местных жительниц. Да-да, это тоже может капитально испортить отпуск.
«Местные мулатки вызывающе покачивали бедрами и выставляли вперед бюст. А мужчин было мало, и все какие-то непривлекательные. Поэтому вместо того, чтобы культурно отдыхать, я водила мужа по музеям», — делится своими впечатлениями туристка, побывавшая на Кубе.
Что ж, Куба — она такая, да, мулатки, сигары и ром, чисто мужской отдых.
В Испании — слишком много испанцев!
Понятно, что многие едут за границу, не стремясь заранее узнать о стране хоть что-то. Но, пожалуй, этот негодующий отзыв «переплюнет» все остальные:
«Там было слишком много испанцев. Обслуживающий персонал говорил по-испански. Блюда были испанскими. Слишком много иностранцев».
Угадайте, в какой стране отдыхал несчастный? Правильно — в Испании.
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«Толя гид Россию не любит…»
Многие российские туристы не знают ни одного иностранного языка и при этом наивно ждут, что их поймут в любой точке мира. Но гиды то и дело не оправдывают ожиданий. И вообще, даже на отдыхе за границей наш человек думает о Родине и обижается на тех, кто не разделяет их чувств:
«Толя гид Россию не любит. А это перебор».
«Даже шаровое пойло не затмит мысли об отдыхе кровинок родимых и РОДИНЕ, что временно осталась без тебя».
Коварные отельеры и беременность подруги
И все же победителем нашего хит-парада отзывов предлагаем считать жалобу молодого человека и его подруги, которые заказывали номер с двумя односпальными кроватями, а их поселили в номер с двуспальным ложем:
«Прошу считать руководство отеля виновным в факте беременности моей подруги, в связи с тем что нам был предоставлен номер с одной кроватью».
Злодеи какие! Вот пусть теперь алименты платят. И будьте осторожны, бронируя отель для отпуска: вдруг вам попадутся такие же коварные сотрудники?