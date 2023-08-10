Два развода и сольная карьера: творческий путь Маши Вебер из группы «Тутси»

Далеко не у всех участников «Фабрики звезд» карьера складывалась легко. Певица Маша Вебер блестяще начала в группе «Тутси», но затем на некоторое время покинула сцену для личного счастья. Поклонники ждали ее возвращения и дождались.
Начало карьеры
Мария родилась 5 мая 1987 года в подмосковных Мытищах. У нее есть брат и сестра. Уже в детстве будущая звезда заинтересовалась музыкой и начала учиться играть на фортепиано и гитаре. В юности девушку увлекли латиноамериканская музыка и испанский язык. Она фанатела от Наталии Орейро и позже на «Фабрике звезд» смогла спеть вместе со своим кумиром.
Вебер пришла в третий сезон знаменитого музыкального телепроекта и была в нем самой молодой участницей. Она запомнилась зрителям трогательным хитом «Московская тоска», а также дуэтом с Никитой Малининым «Первое свидание». Кстати, этой паре исполнителей даже приписывали роман, однако молодые люди флиртовали просто ради пиара.
Вся семья приехала поддержать Машу на финальный концерт «Фабрики звезд» в «Олимпийский». Это был настоящий триумф, к тому же, сразу после выпуска девушка попала в группу «Тутси», созданную в 2004 году.
Хит коллектива «Самый-самый» обеспечил девичьему поп-проекту взрывную популярность. Вебер записала оба альбома группы, но уже в 2006 -м покинула сцену ради семьи и ребенка.
Дело в том, что в 19 лет Мария родила своему возлюбленному Парвизу Ясинову сына Оскара. Девушка хотела посвящать мальчику все свое время, а не пропадать на гастролях. Однако счастливого брака с первым мужем она так и не построила. Мужчина ушел от солистки «Тутси» к бывшей участнице группы t.A.T.u Юлии Волковой. Последняя позже родила ему сына Самира.
Уход со сцены
Поклонники ждали возвращения Вебер на сцену, но она полностью погрузилась в материнство. К тому же, популярная музыка перестала интересовать певицу. Ей хотелось творить для себя, а не для массовой публики, да и подходящего продюсера у артистки не было.
В 2007-м она все же вернулась в группу «Тутси», но коллектив уже сдавал позиции, пока не развалился в 2012-м.
В тот период Мария заинтересовалась актерской карьерой и поступила на режиссерский факультет в ГИТИС, который успешно окончила. В 2015 году она получила второстепенные роли в сериалах ТВ-3 «Гадалка» и «Слепая», а также главную роль в сериале «След», вышедшем на Пятом канале.
В 2016 году поклонники узнали, что Маша Вебер вышла замуж во второй раз. Новым избранником певицы стал бизнесмен Сергей Бунин – старше жены на 8 лет, председатель совета директоров «Русской медиагруппы», правая рука Владимира Киселева.
Свадьба Марии Вебер и Сергея Бунина. Фото: соцсети
На свадьбе присутствовали участницы группы Serebro, Александра Савельева, а также все бывшие коллеги невесты по группе «Тутси»: Леся Ярославская, Ирина Ортман и Анастасия Крайнова.
Сольная карьера
Новая семья не спешила заводить детей. Вместо этого Мария начала сольную карьеру певицы, выпустив сингл «Ты лучше». Она сняла клип на эту песню, выступила на «Золотом граммофоне» и села работать над собственным альбомом. Супругу одного из руководителей РГМ стали часто приглашать на радиостанции, телешоу и фестивали.
В 2017 году у певицы вышла песня «Он», в 2018-м – синглы «Фанта-кола» и «До мурашек». В 2019-м она выпустила несколько дуэтов: с Денисом Клявером, Леонидом Руденко, Владом Топаловым. За совместный трек с Михаилом Шуфутинским «Повторяй за мной» артистке вручили премию «Шансон года».
Маша Вебер с повзрослевшим сыном Оскаром. Фото: соцсети
Тогда же Мария снялась в полнометражном фильме «Я не такой. Я не такая» в образе уличного музыканта. Еще одно событие 2019-го – воссоединение группы «Тутси». Которое, правда, не помешало певице продолжить работать над сольным творчеством.
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В конце 2018 года Вебер развелась с Буниным, не став комментировать прессе причины расставания. Однако изменения в личной жизни не повлияли на ее карьеру. В 2020-м певица начала сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым. Они выпустили трек «На ветру», и Мария продолжила записывать новые песни.
Илья Зудин, Мария Вебер и Ираклий Пирцхалава на десятой премии канала RU.TV. Фото: Global Look Press
В 2021-м у нее вышли хиты «Просто дождь» (дуэт с Ираклием, номинирован на «Золотой граммофон»), «По барам», «Я буду любить тебя» и Downtown. В 2022-м состоялся релиз песни «Нон-стоп», в 2023-м вышел дуэт с Мишей Марвиным «Целоваться».
Свою личную жизнь после двух разводов звезда держит в тайне, хотя охотно делится успехами своего сына Оскара, который тоже увлекся игрой на гитаре.