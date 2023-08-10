Два развода и сольная карьера: творческий путь Маши Вебер из группы «Тутси»

Далеко не у всех участников «Фабрики звезд» карьера складывалась легко. Певица Маша Вебер блестяще начала в группе «Тутси», но затем на некоторое время покинула сцену для личного счастья. Поклонники ждали ее возвращения и дождались.

Начало карьеры

Мария родилась 5 мая 1987 года в подмосковных Мытищах. У нее есть брат и сестра. Уже в детстве будущая звезда заинтересовалась музыкой и начала учиться играть на фортепиано и гитаре. В юности девушку увлекли латиноамериканская музыка и испанский язык. Она фанатела от Наталии Орейро и позже на «Фабрике звезд» смогла спеть вместе со своим кумиром.

Вебер пришла в третий сезон знаменитого музыкального телепроекта и была в нем самой молодой участницей. Она запомнилась зрителям трогательным хитом «Московская тоска», а также дуэтом с Никитой Малининым «Первое свидание». Кстати, этой паре исполнителей даже приписывали роман, однако молодые люди флиртовали просто ради пиара.