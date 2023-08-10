От просмотра спектакля в зрительном зале до любимицы Олега Табакова: как складывалась актерская карьера Юлии Полынской

В первый раз актриса Юлия Полынская влюбилась в театральное искусство во время просмотра спектакля «Завтра была война». Игра актеров произвела сильное впечатление на 14-летнюю Полынскую. Поэтому, повзрослев, Юлия поехала поступать в Школу-студию МХАТ.
Детство и юность
Юлия Полынская родилась 6 июня 1975 года в Красноярске. Будущая знаменитость упорно занималась пением и выступала в хоре Людмилы Стебеньковой. Юной Полынской даже удалось побывать в США вместе с музыкальным коллективом.
В старшей школе Полынская всерьез увлеклась театром. Она стала выступать в школьных спектаклях. А в 1998 году Юлия окончила Школу-студию МХАТ Олега Табакова. Маэстро пророчил Полынской блистательную карьеру в театре.
Юлия Полынская в юности. Фото: Global Look Press
Признание Олега Табакова и восхищение коллег
Первой серьезной творческой работой Полынской стала пьеса «Васса Железнова», написанная по мотивам пьесы Максима Горького. Олег Табаков восхитился игрой Юлии Полынской. Знаменитый актер был удивлен, как 18-летней артистке удалось передать интонации и показать нюансы, которые не могли изобразить ее старшие коллеги.
Табаков пригласил Полынскую присоединиться к труппе театра «Табакерка». С 2001 года актриса стала играть на сцене МХТ имени Антона Чехова. Зрителям особенно нравилась игра Полынской в спектаклях «Идиот», «Бег», «Когда я умирала» и «Болеро».
Через два года Юлия Полынская впервые попробовала себя в кино. В 2003 году вышла короткометражка «Грустная история» с участием Полынской. А далее последовали эпизодические роли в картине «Псих» и сериале «Кто в доме хозяин?».
Юлия Полынская в картине «Солдаты». Фото: кадр из киносериала «Солдаты»
В 2007 году зритель увидел Юлию Полынскую в роли Таньки-моторчика в сериале «Громовы. Дом надежды». Высокие рейтинги картины позволили актрисе поучаствовать в других телепроектах. Так, Полынская появилась в «Солдатах – 15: Новый призыв», «Ранетках» и «Семи женах одного холостяка».
Нюта – дочь героини Юлии Полынской в сериале «Ранетки». Фото: кадр из фильма «Ранетки»
Зритель стал ассоциировать Полынскую с исполнительницей комедийных ролей. Однако в 2013 году знаменитость приняла участие в съемках сериала «Романовы». Картину снимали в честь юбилея воцарения династии, правившей в России.
Юлия Полынская успешно сыграла роль императрицы Анны Иоанновны. Правительница отличалась необычными поступками. В сериале Юлии Полынской удалось точно передать образ сильной правительницы, которая отличалась резкостью и жестокостью.
Юлия Полынская в роли Анны Ивановны. Фото: кадр из сериала «Романовы»
Личная жизнь
О семье Юлии Полынской известно немного. Все дело в том, что актриса оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Знаменитость признавалась, что замужем за актером. И у них есть сын.
Планы на будущее
В октябре прошлого года Полынская сыграла одну из главных ролей в премьере сериала «Кунгур». А скоро выйдет картина Ирины Волковой «Вера» с участием Юлии Полынской. К слову, на ролях в фильмах Полынская не останавливается. У Юлии есть мечта стать режиссером. Первое желание попробовать себя в роли актрисы исполнилось. Теперь настало время для второго желания.