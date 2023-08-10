От просмотра спектакля в зрительном зале до любимицы Олега Табакова: как складывалась актерская карьера Юлии Полынской

В первый раз актриса Юлия Полынская влюбилась в театральное искусство во время просмотра спектакля «Завтра была война». Игра актеров произвела сильное впечатление на 14-летнюю Полынскую. Поэтому, повзрослев, Юлия поехала поступать в Школу-студию МХАТ.

Детство и юность

Юлия Полынская родилась 6 июня 1975 года в Красноярске. Будущая знаменитость упорно занималась пением и выступала в хоре Людмилы Стебеньковой. Юной Полынской даже удалось побывать в США вместе с музыкальным коллективом.

В старшей школе Полынская всерьез увлеклась театром. Она стала выступать в школьных спектаклях. А в 1998 году Юлия окончила Школу-студию МХАТ Олега Табакова. Маэстро пророчил Полынской блистательную карьеру в театре.