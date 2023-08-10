«Кто-то имеет доступ в больницу»: концертный директор Лады Дэнс рассказал о странных обстоятельствах

В Интернете появились первые фотографии певицы Лады Дэнс из больницы. На одной из них она изображена с перебинтованной головой, а на другой ко лбу артистки, лежащей на больничной кровати, прикасаются руки врача в перчатках.
Однако родные и друзья Лады не публиковали эти фотографии. Об этом Teleprogramma.pro рассказал концертный директор певицы Сергей Пудовкин.
«Я увидел эти снимки вчера в Интернете. Видимо, их сделал кто-то из людей, которые имеют доступ в лечебное учреждение. Надеюсь, в ближайшие дни Лада самостоятельно сделает видеообращение по состоянию здоровья, даст комментарий, - отметил Сергей Пудовкин. - От себя хочу сказать: сейчас самое главное - это ее реабилитация и отсутствие тяжелых последствий перенесенной аварии».
По словам спикера, Лада Дэнс уже разговаривает и общается с родными и близкими. Кроме того, сейчас решаются вопросы с устранением косметических проблем на ее лице, проводятся все необходимые процедуры.
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Напомним, 5 августа Лада Дэнс попала в автокатастрофу на трассе М-2 «Крым» в районе Подольска. В тот день в СМИ появилась информация, что певицу увезли на скорой с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом позвоночника.
Сейчас она находится под наблюдением врачей. Певице диагностирован сильный ушиб. В ночь на 8 августа артистке сделали вторую операцию на лице, в ходе которой врачи старались оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы.