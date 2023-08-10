«Кто-то имеет доступ в больницу»: концертный директор Лады Дэнс рассказал о странных обстоятельствах

В Интернете появились первые фотографии певицы Лады Дэнс из больницы. На одной из них она изображена с перебинтованной головой, а на другой ко лбу артистки, лежащей на больничной кровати, прикасаются руки врача в перчатках.

Однако родные и друзья Лады не публиковали эти фотографии. Об этом Teleprogramma.pro рассказал концертный директор певицы Сергей Пудовкин.