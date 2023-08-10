От случайной встречи в пробке до предложения на Мальдивах: как Артур Волков смог покорить звезду «Универа» и чем прославился сам

Биография знаменитости

Бизнесмен Артур Волков родился 29 июля 1986 года в Ереване. Его папа – армянин, а мама – русская. К слову, фамилия Волков – псевдоним Артура. Об этом рассказала жена предпринимателя в одном из интервью YouTube-канала «7 дней».

В некоторых источниках настоящей фамилией бизнесмена считают – Мартиросян. С трех лет Артур Волков живет в Москве. В этом городе он окончил школу и получил диплом Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова.

Знакомство с Анной Хилькевич и старт медийности

В 2015 году Артур Волков женился на актрисе Анна Хилькевич. Очаровательная блондинка на тот момент уже стала звездой сериала «Универ». Поэтому популярность жены перешла и на самого Волкова.