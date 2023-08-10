От случайной встречи в пробке до предложения на Мальдивах: как Артур Волков смог покорить звезду «Универа» и чем прославился сам

Биография знаменитости
Бизнесмен Артур Волков родился 29 июля 1986 года в Ереване. Его папа – армянин, а мама – русская. К слову, фамилия Волков – псевдоним Артура. Об этом рассказала жена предпринимателя в одном из интервью YouTube-канала «7 дней».
В некоторых источниках настоящей фамилией бизнесмена считают – Мартиросян. С трех лет Артур Волков живет в Москве. В этом городе он окончил школу и получил диплом Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова.
Знакомство с Анной Хилькевич и старт медийности
В 2015 году Артур Волков женился на актрисе Анна Хилькевич. Очаровательная блондинка на тот момент уже стала звездой сериала «Универ». Поэтому популярность жены перешла и на самого Волкова.
Артур Волков и Анна Хилькевич в день свадьбы. Фото: соцсети
Знакомство Артура Волкова и Анны Хилькевич произошло случайно. Поклонники знаменитостей сравнивают эту встречу с моментом из романтического фильма. Одна пробка у шлагбаума к въезду в парк имени Максима Горького столкнула два любящих сердца. Однако любовь случилась не сразу.
Хилькевич пыталась пробиться вперед на своей машине. Это не понравилось бизнесмену, который имеет обостренное чувство справедливости. Артур Волков сделал замечание блондинке. А она в ответ оставила пару колкостей.
Чтобы сгладить конфликт, Волков с приятелем пригласили на кофе Хилькевич с подругой. А после начались красивые ухаживания, которые переросли в роскошное предложение руки и сердца на Мальдивах.
Анна Хилькевич и Артур Волков в начале романа. Фото: соцсети
Угрозы для расставания
Несколько раз Волков и Хилькевич могли разорвать свои отношения.
Во-первых, когда актриса услышала от подруги, что по традициям своей семьи Артур должен жениться на армянке. Длительные отношения и никаких намеков на свадьбу показались Хилькевич подтверждением слов знакомой.
Анна высказала возлюбленному свои подозрения. Артур Волков успокоил актрису, а седьмого августа 2015 года пара сыграла пышную свадьбу в Московском международном доме музыки. Уже в декабре у Волкова и Хилькевич родилась дочь с красивым именем Арианна.
Старшая дочь Артура Волкова и Анны Хилькевич 2017/2021 гг. Фото: соцсети
Во-вторых, Артур Волков и Анна Хилькевич могли развестись из-за ссор, возникающих на фоне быта. Но после появления в жизни знаменитостей няни – все изменилось. И летом 2018 года у Волкова и Хилькевич родилась дочь Мария. Именно так зовут героиню, роль которой исполняет Анна Хилькевич в сериале «Универ».
Несмотря на то, что малышка могла родиться с синдром Дауна, Хилькевич и Волков решили не прерывать беременность. Контрольный анализ не показал патологию и счастливые родители стали готовиться к рождению младшей наследницы.
Артур Волков с дочкой Машей. Фото: соцсети
Артур Волков был готов к рождению дочек. Он с нетерпением ждал каждую из своих принцесс.
А вот первый муж Анны Хилькевич – администратор съемочной группы сериала «Барвиха» Антон Покрепа – расстался с актрисой через год после свадьбы. Идея о пополнении в семье не слишком радовала первого избранника Хилькевич.
Антон Покрепа и Анна Хилькевич. Фото: соцсети
Во время пандемии Волков с семьей познали прелести «сельской» жизни, находясь в загородном доме. А после окончания карантина Волков и Хилькевич вновь получили пристальное внимание общественности. В СМИ рассказывали о том, как Волков якобы ударил жену в переносицу на новогодних праздниках. Позже стало известно, что травма была получена случайно.
Теперь в семье Артура Волкова все устаканилось. Бизнесмен воспитывает дочерей и чаще появляется на телепередачах благодаря знаменитой жене.
Семья Артура Волкова на премьере шоу «Выжить в Дубае». Фото: соцсети
Бизнес
До знакомства с Анной Хилькевич Артур Волков был владельцем event-агентства и организовывал мероприятия. А совместно с актрисой Волков начал работу над собственным брендом одежды. Но паре пришлось закрыть этот бизнес из-за рождения дочерей.
С декабря 2016 года у Волкова и Хилькевич есть свадебное агенство Wedding Hills, а с 2017 – маникюрный салон «Культура маникюра». Также Артур Волков владеет собственным кафе и курирует инвестиционные проекты.
При этом о своем заработке Волков не говорит. Известно только, что у Хилькевич и Волкова есть совместный бюджет для семьи и средства для личных трат каждого из знаменитостей.