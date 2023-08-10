Был не угоден советской эстраде, но остался играть блюз в России: творческий путь Евгения Маргулиса

Евгений Маргулис известен телезрителям по своему музыкальному «квартирнику» на канале НТВ, где собираются отечественные рок-звезды и другие исполнители. В свое время он прошел долгий путь от студента-медика до яркого представителя блюзового направления в российском роке.

Детство и юность

Евгений Шулимович родился 25 декабря 1955 года в Москве, в еврейской семье. У него есть старший брат Марк. Отец работал инженером, мать — учителем русского языка и литературы. Однако родители часто ссорились, разбегались и вновь сходились, поэтому большую часть детства мальчик провел у бабушки.

Набожная Белла Баруховна регулярно посещала синагогу, а также постоянно слушала радио, боясь пропустить сигнал тревоги. Поэтому юному Маргулису приходилось слушать много советской эстрады, которую он не отождествлял с чем-то, что может нравиться.

Но однажды Женя услышал бархатный голос Владимира Трошина и изменил отношение к музыке. Однако настоящий переворот в его сознании произвела песня Чабби Чекера Let's Twist Again. Будущий блюзмен начал активно слушать Александра Галича и группу The Beatles.