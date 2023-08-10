Был не угоден советской эстраде, но остался играть блюз в России: творческий путь Евгения Маргулиса

Евгений Маргулис известен телезрителям по своему музыкальному «квартирнику» на канале НТВ, где собираются отечественные рок-звезды и другие исполнители. В свое время он прошел долгий путь от студента-медика до яркого представителя блюзового направления в российском роке.
Детство и юность
Евгений Шулимович родился 25 декабря 1955 года в Москве, в еврейской семье. У него есть старший брат Марк. Отец работал инженером, мать — учителем русского языка и литературы. Однако родители часто ссорились, разбегались и вновь сходились, поэтому большую часть детства мальчик провел у бабушки.
Набожная Белла Баруховна регулярно посещала синагогу, а также постоянно слушала радио, боясь пропустить сигнал тревоги. Поэтому юному Маргулису приходилось слушать много советской эстрады, которую он не отождествлял с чем-то, что может нравиться.
Но однажды Женя услышал бархатный голос Владимира Трошина и изменил отношение к музыке. Однако настоящий переворот в его сознании произвела песня Чабби Чекера Let's Twist Again. Будущий блюзмен начал активно слушать Александра Галича и группу The Beatles.
Евгений Маргулис в молодости. Фото: vk.com/evmargulis
Родители очень хотели, чтобы Евгений научился играть на скрипке. Но этот инструмент мальчику категорически не давался. Еще и бабушка будущего музыканта оказалась против отвратительных звуков, извлекаемых внуком. Уже через неделю после начала занятий она вышвырнула скрипку в окно.
Сам же юный Маргулис мечтал стать таксистом, пожарным и, конечно же, космонавтом. А по вечерам играл вместе с другими ребятами на гитаре блатные песни, за которые прохожие нередко кидали деньги.
Уже в 15 лет музыкант осознал, что судьба «битлов» ему не светит, и решил пойти в медицину. Он поступил в профильное училище, однако не окончил образование – желание творить музыку пересилило все остальное.
Музыкальная карьера
В 1975 году Евгения, которому на тот момент было 19 лет, пригласили в группу «Машина времени» на позицию гитариста (заменил Алексея Романова). Но это сотрудничество было не очень долгим, и уже в 1979-м Маргулис покинул популярный коллектив, прихватив с собой барабанщика Сергея Кавагоэ.
Евгений Маргулис на сцене в составе «Машины времени», 1989 год. Фото: Global Look Press
Вместе они создали группу «Воскресение». Но через год Евгений перешел из этой команды в «Аракс». Позже они с Кавагоэ собрали музыкальный коллектив «Наутилус» (не группа Вячеслава Бутусова), а еще Маргулис играл в «Аэробусе», аккомпанирующем Юрию Антонову.
В 1988 году под логотипом «Шанхай» музыкант отправился в сольное плавание и стал выступать больше как бард. Но, соскучившись по групповому исполнению, в 1990-м он вернулся в «Машину времени». С популярной командой были и турне, и запись новых альбомов, но уже через три года Евгений Шулимович воссоединился с «Воскресением».
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В конце XX века блюзмен решил возобновить сольную карьеру. В 1998 году он представил слушателям первый сольный альбом «7+1». Всего у гитариста более 15 пластинок, включая альбомы «Воскресенья», «Шанхая» и «Наутилуса». Поклонники больше всего ценят хиты Маргулиса «Шанхай блюз», «Когда ты уйдешь», «Мой друг лучше всех играет блюз» и «Таня — дура!»
Евгений Маргулис в молодости. Фото: Global Look Press
В 2007 году музыкант дал большой сольный концерт вместе с Kremlin Orchestra, а также написал саундтрек к фильму «Поцелуи падших ангелов». Первоначально это была одна песня, но создателям картины она так понравилась, что они попросили блюзмена написать и другие композиции. Также он работал над саундтреком к фильму «Стерва для чемпиона» 2010-го.
В 2018-м Маргулис и Алексей Романов организовали музыкальный коллектив «Группа выходного дня», которые переигрывает песни «Воскресенья». Также у Евгения Шулимовича есть группа имени себя.
Личная жизнь
В 1984 году Евгений женился на семейном психотерапевте Анне Торбан. Позже женщина увлеклась керамикой и основала благотворительный фонд «Дети наши». Супруга является первым критиком творчества музыканта — именно ей он показывает свои черновики в ожидании замечаний.
Евгений Маргулис с женой Анной. Фото: Global Look Press
В начале 1986-го в семье появился сын Даниил. Уже в десять лет наследник блюзмена защитил второй разряд по шахматам, а после окончания школы поступил на механико-математический факультет МГУ. Далее он пошел в сферу финансовой аналитики и устроился на руководящую должность в банк.
В 2010 году Даниил снялся в фильме «Дом Солнца» Гарика Сукачева, по повести Ивана Охлобыстина. Вместе с Иваном Макаревичем парни воплотили на экране молодые образы своих отцов-рокеров.
Сам Евгений Маргулис увлекается коллекционированием фигурок лягушек, струнных этнических инструментов и глиняных дудочек.
Телевидение
В 2014 году Маргулис выступил членом жюри на музыкальном конкурсе «Артист» на канале «Россия 1» в компании Лолиты Милявской, Николая Фоменко и Юлии Савичевой.
Евгений Маргулис на сцене. Фото: Global Look Press
В 2015-м на канале «Че!» вышла новая музыкальная программа в оригинальном формате «Квартирник у Маргулиса». Евгений Шулимович собирал в квартире-студии своих коллег, таких как Сергей Галанин, Максим Леонидов, Валерий Сюткин, группы «Ногу свело!» и «Би-2».
В 2017-м программу перекупил канал НТВ, и она продолжила набирать популярность. Ее не раз номинировали на ТЭФИ и другие престижные премии, в том числе и зарубежные. Также «Квартирник» выходил в новогоднюю ночь и стал хорошей альтернативой традиционным «Голубым огонькам».
Во время карантина 2020 года съемки программы были временно приостановлены, но ко Дню Победы Маргулис сделал исключение и снял специальный выпуск в Санкт-Петербурге. Сценой послужили два грузовика, приехавшие на Невский пятачок, что сразу создало передаче необходимый военный антураж.
На сегодняшний день съемки «Квартирника НТВ у Маргулиса» продолжаются. В 2023 году гостями программы стали Пелагея, Григорий Лепс, группа IOWA и другие звезды. Живые концерты Евгения Шулимовича также проходят: расписание выступлений опубликовано на его именном сайте.
Евгений Маргулис в 2022 году. Фото: Global Look Press
Интересные факты
В 1982 году Маргулиса задержали за «пропаганду сионизма» из-за звезды Давида на кулоне и одежде. Артист 20 часов давал показания. В итоге его не посадили, но запретили появляться на официальной советской сцене. Евгений даже подумывал об эмиграции, но позже Юрий Антонов дал ему работу.
В одном из интервью гитарист признался, что три года работал санитаром в морге. Сначала ему было жутко, а потом привык — «клиент спокойный был».
В 1992 году Евгений Шулимович исполнял партию Ирода в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда». Его рост и фигура хорошо подошли для этого образа.
В 2017 году музыкант снялся в художественной кинокартине «Короткие волны».
В 2020-м вышла книга «Квартирник у Маргулиса. Истории из мира музыки, которые нас изменили».